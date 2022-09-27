Nhan sắc ngọt ngào của Nguyễn Thảo Anh - nữ hậu vệ xinh không thua gì các hot girl đình đám

Nhịp sống trẻ 27/09/2022 14:26

Mạnh mẽ trên sân cỏ, ngoài đời hậu vệ Nguyễn Thảo Anh lại có phong cách thời trang ngọt ngào và đầy nữ tính.

Nguyễn Thảo Anh sinh năm 1995, hiện tại cô đang thi đấu cho CLB Hà Nội I với vị trí hậu vệ cánh phải và là trụ cột của đội bóng này. Trước đó, nữ cầu thủ từng theo học tại trường Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn - Bắc Ninh.

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Nguyễn Thảo Anh hiện tại đang thi đấu cho CLB Hà Nội I với vị trí hậu vệ cánh phảiẢnh: Internet

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Trong thời gian thi đấu, Nguyễn Thảo Anh từng được nhiều lần triệu tập lên đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam, gần đây cô còn tham gia vào đội tuyển futsal nữ Việt Nam. Bạn thân của cô nàng chính là "hot girl sân cỏ" Hoàng Thị Loan, nhan sắc của cặp đôi có thể nói là "một 9 một 10" nếu so sánh với nhau.

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Nguyễn Thảo Anh có bạn thân là 'hot girl sân cỏ' Hoàng Thị LoanẢnh: Internet

Trái với vẻ mạnh mẽ trên sân cỏ, Nguyễn Thảo Anh ngoài đời lại rất nữ tính. Nữ cầu thủ sinh năm 1995 thường chia sẻ những hình ảnh xinh xắn, ngọt ngào của mình lên mạng xã hội.

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Hiện tại, Nguyễn Thảo Anh đang hẹn hò với bạn trai là Vũ Huy Dũng, anh đang làm việc tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Song Hà. Nhiều người cho rằng, đôi tình nhân đến với nhau là nhờ có bóng đá "se duyên".

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Nguyễn Thảo Anh đang hẹn hò với bạn trai là Vũ Huy Dũng, anh đang làm việc tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Song HàẢnh: Internet

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Ở tuổi 27, Nguyễn Thảo Anh được nhận xét là trẻ hơn nhiều so với tuổi thật, đặc biệt là với một cầu thủ bóng đá. Việc liên tục phải thi đấu và luyện tập trong điều kiện khắc nghiệt không ảnh hưởng đến nhan sắc của cô.

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Từ khóa:   Nguyễn Thảo Anh nữ hậu vệ đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam

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