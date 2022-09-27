Nhan sắc ngọt ngào của Nguyễn Thảo Anh - nữ hậu vệ xinh không thua gì các hot girl đình đám

Nguyễn Thảo Anh sinh năm 1995, hiện tại cô đang thi đấu cho CLB Hà Nội I với vị trí hậu vệ cánh phải và là trụ cột của đội bóng này. Trước đó, nữ cầu thủ từng theo học tại trường Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn - Bắc Ninh.

Trong thời gian thi đấu, Nguyễn Thảo Anh từng được nhiều lần triệu tập lên đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam, gần đây cô còn tham gia vào đội tuyển futsal nữ Việt Nam. Bạn thân của cô nàng chính là "hot girl sân cỏ" Hoàng Thị Loan, nhan sắc của cặp đôi có thể nói là "một 9 một 10" nếu so sánh với nhau.

Nguyễn Thảo Anh có bạn thân là 'hot girl sân cỏ' Hoàng Thị Loan - Ảnh: Internet

Trái với vẻ mạnh mẽ trên sân cỏ, Nguyễn Thảo Anh ngoài đời lại rất nữ tính. Nữ cầu thủ sinh năm 1995 thường chia sẻ những hình ảnh xinh xắn, ngọt ngào của mình lên mạng xã hội.