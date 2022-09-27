Chồng bị tố giác chở gái lạ, nữ đại gia quận 7 đáp trả thế nào mà cộng đồng mạng đồng hả hê

Cụ thể, một tài khoản đã tố cáo: "Thề, hồi sáng lúc gần 8h thấy ông Vũ chở một cô gái cười nói rất vui vẻ nhưng không phải bà Băng....".

Đoàn Di Băng là cái tên không hề xa lạ cộng đồng mạng cho nên không chỉ cô mà ngay cả “nhất cử nhất động” của những thành viên khác trong gia đình cũng nhận được sự chú ý lớn từ mọi người xung quanh. Mới đây trên trang cá nhân, Đoàn Di Băng có chia sẻ gây chú ý. Lần lên sóng này, không đăng ảnh sống ảo của bản thân, cũng chẳng có hình về 3 con gái xinh đẹp, nữ đại gia quận 7 cho chồng là doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ lên sóng.

Sau khi người này tiết lộ tin tức "động trời", lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Đa số đều bày tỏ sự nghi ngờ của mình về tính thực hư của thông tin.

Bởi vì từ trước đến nay CEO Nguyễn Quốc Vũ nổi tiếng là ông chồng quá yêu vợ, chiều vợ đến mức khiến mọi phụ nữ phải ghen tỵ. Anh không chỉ sẵn sàng chi tiền cho vợ mua sắm hay đáp ứng mọi yêu cầu về vật chất của vợ mà doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ còn không ngại lên tiếng bảo vệ khi vợ bị chỉ trí.

CEO Nguyễn Quốc Vũ nổi tiếng là ông chồng quá yêu vợ

Bất ngờ chồng bị réo tên, Đoàn Di Băng sau đó cũng vào: "Cô gái ấy đây đúng không em ơi. Bà vú nhà chị mà. Sáng nào ba chở tụi nhỏ đi học cũng phải có bà vú theo để dắt mấy bé vào lớp".

Tiếp đó, Di Băng không quên show thêm hình về người giúp việc nhà mình dưới phần bình luận.



Nữ đại gia đăng kèm luôn ảnh bà vú kèm lời nhắn nhủ mặn mòi đến tài khoản tớ giác.

Dù đã lên tiếng làm rõ nhưng cảm thấy chưa "đã", sau đó nữ đại gia quận 7 còn đăng ảnh chụp màn hình trò chuyện cùng tài khoản kia kèm lời nhắn nhủ mặn mòi: "Quá trời rồi Vũ ơi, nói cười vui vẻ nữa nhỉ? Bữa sau lên xe ngồi khóc cho tôi nha Kim nha (ý chỉ tên bà Vú)".

Ở phần bình luận bài đăng, rất nhiều người vào thả "haha" vì ai cũng biết CEO Nguyễn Quốc Vũ nổi tiếng chung thủy lại yêu chiều vợ con hết mực.

Trên trang cá nhân, doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ cùng từng có bài đăng gây chú ý khi nói về việc đàn ông ngoại tình. Sở dĩ đại gia quận 7 bất ngờ đề cập đến chuyện này bởi anh nghe có người đổ lỗi đàn ông ngoại tình tất cả là do người vợ.

Nguyên văn bài viết của ông xã Đoàn Di Băng (ảnh FB: Nguyễn Quốc Vũ)

"Anh vừa nghe một người bảo: 'Chồng nó ngoại tình là vì người vợ'. Thử hỏi người vợ có còn xinh đẹp hấp dẫn như lúc mới yêu không?

Có còn dịu dàng, thú vị như ngày đầu không? Hay chỉ còn là một người đàn bà lôi thôi, nặng mùi đã thế lại cứ thích làu bàu, ghen tuông. Nghĩ thôi đã thấy chán", ông bố 3 con chia sẻ.

Nam đại gia còn cho hay: "Chẳng có thằng điên nào có vợ hiệu xịn thế mà ra ngoài tìm hàng fake. Đừng nói vợ tốt đến mấy rồi cũng chán. Không nha, sau 10 năm ở chung thì mỗi ngày bả đều có trò mới nha. Chỉ sợ không thích nghi kịp thôi chứ ở đó mà chán".

Nam doanh nhân không ngần ngại tiết lộ việc vợ chồng lập bản "hợp đồng hôn nhân" (ảnh FB: Nguyễn Quốc Vũ)

Ngoài ra, ông bố 3 con còn tiết lộ hai vợ chồng anh đã lập "hợp đồng hôn nhân" rất rõ ràng. "Anh với bả có giấy cam kết đứa nào ngoại tình thì ra đi tay trắng. Em nào chấp nhận cưu mang anh thì mạnh dạn bước vô" đại gia quận 7 hài hước nói.

Khoảnh khắc đời thường đầy hạnh phúc của vợ chồng Đoàn Di Băng (ảnh FB: Nguyễn Quốc Vũ)

Doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ còn hài hước chia sẻ thêm: "Tui gái gú bả thắt trứng tui luôn.”

Ảnh FB: Nguyễn Quốc Vũ

Hiện tại, vợ chồng Đoàn Di Băng đang có cuộc hôn nhân vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Đời sống hôn nhân của cả hai cũng luôn là chủ đề được dân mạng đặc biệt quan tâm, thậm chí còn được hâm mộ bởi sự êm ấm và viên mãn.