Để có sản phẩm video đăng lên TikTok câu view, Hoàng Nhật Minh đã nhờ hai nữ du khách trẻ tuổi không quen biết tham gia quay video "giấu mặt". Nội dung là 4 du khách đang đứng ngoài đường chụp hình có hậu cảnh là vườn trà thì xuất hiện một nam thanh niên (chính là Minh) xưng là chủ vườn trà, đòi thu phí của mỗi du khách là 100.000 đồng/vé/lượt khiến nhiều người bức xúc.

Thời gian trước, cộng đồng mạng bức xúc trước vụ việc một trang Fanpage có tên "Hoàng Minh" đăng tải clip có nội dung "nói xấu" người miền Trung. Theo đó, nam thanh niên này cho biết mình đang ở Đà Lạt nhưng tiếp xúc thường xuyên với người miền Trung và khẳng định chắc nịch bằng một câu "họ keo kiệt và bủn xỉn".

Một đoạn trong clip chửi người miền Trung của chủ tài khoản TikTok Hoàng Minh

Chưa dừng lại ở đó, anh chàng còn nêu suy nghĩ: "Miền Trung sống ích kỷ, không biết nghĩ đến xã hội: Một phần là từ nhỏ họ đã sống trong môi trường vô cùng nghèo khó nên bảo sao tính của họ rất là hà tiện.

Đây cũng là Tik Toker gây ra vụ lùm xùm tượng tự, khi bị tố đã cắt ghép clip sai sự thật và đăng lên mạng xã hội câu view. Cụ thể anh ta là người đứng đằng sau những clip với những nội dung không "sạch sẽ" như chê con trai đi xe số, bạn trai làm phụ hồ, clip đánh giá nhận định về người Thanh Hóa khiến cho những người trong nội dung video bị dân mạng miệt thị.

Vào tháng 5/2022, chính TikToker này đã làm một clip cắt ghép đưa thông tin sai sự thật, bịa đặt nội dung khi phỏng vấn một cô gái trẻ với câu hỏi "Bạn có người yêu đi xe số?"

Clip cắt ghép đưa thông tin sai sự thật, bịa đặt nội dung khi phỏng vấn một cô gái trẻ với câu hỏi "Bạn có người yêu đi xe số"? Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, đoạn video xoay quanh nội dung "Có nên yêu một chàng trai làm đi xe ". Dưới bình luận hầu hết cư dân mạng đều tỏ ra vô cùng bức xúc trước câu trả lời của cô gái trong video clip.

Tuy nhiên, sau đó cô gái trong clip đã bất ngờ lên tiếng thanh minh và cầu cứu cộng đồng mạng khi cho rằng video đăng tải đã qua xử lý cắt ghép. Cụ thể những câu hỏi được đưa ra trong buổi phỏng vấn chính xác như sau: "Bạn ý hỏi em là nếu bố mẹ em biết em yêu phụ hồ thì sao? Em nghĩ sao về phụ hồ làm mà lương 10-15 triệu? Em có nghĩ sao về người hút thuốc? Thường thì phụ hồ hay hút thuốc đúng không? Em nghĩ sao về việc lương 25-30 triệu sinh sống ở Hà Nội? Em nghĩ sao về 1 người con trai gia trưởng, vũ phu và không lãng mạn?"

Sau đó, trên fanpage TikToker Hoàng Minh đã đăng tải đoạn clip xin lỗi và thừa nhận hành vi sử dụng hình ảnh của các cô gái một cách dối trá khi cố tình lồng ghép đoạn âm thanh chê bai những người đi xe máy. Ảnh: Chụp màn hình

Tưởng chừng những hành động sai trái sẽ dừng ở đó, nhưng vào giữa tháng 6 TikToker này lại cho ra đời một video clip khác cũng sai sự thật. Đó là clip cắt ghép khi phỏng vấn một cô gái khác về suy nghĩ người yêu làm phụ hồ.

Video clip gây tranh cãi mạng xã hội của TikToker Hoàng Minh

Bị cắt ghép không đúng sự thật, cô gái này sau đó cũng đã lên tiếng thanh minh và cầu cứu cộng đồng mạng. Tik Toker Hoàng Minh đã cắt ghép và chỉnh sửa video gốc khiến cộng đồng mạng hiểu rằng cô gái đang coi thường và rẻ rúng những người làm nghề nghiệp trên.

Tin nhắn cầu cứu của cô gái trong clip

Sau đó, trên fanpage TikToker Hoàng Minh đã đăng tải đoạn clip xin lỗi và thừa nhận hành vi sử dụng hình ảnh của cô gái một cách dối trá khi cố tình lồng ghép đoạn âm thanh chê bai những người làm phụ hồ.

Ngay sau khi sự việc được phanh phui, trên mạng xã hội đã có rất nhiều người lên án gay gắt, không đồng tình với hành động cắt ghép chỉnh sửa view nhảm để bất chấp câu view nhằm thu hút nhiều người quan tâm đến mình để mình sớm trở thành người “nổi tiếng”.