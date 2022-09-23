Trúc Anh "Mắt biếc" gây sốt bởi loạt ảnh thời đi học đáng yêu hết nấc

Nhịp sống trẻ 23/09/2022 14:33

Những hình ảnh thuở học trò của diễn viên Trúc Anh đã được cư dân mạng "đào lại"

Gần đây, những hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Trúc Anh trong một sự kiện được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến netizen một phen "hoảng hồn". Người đẹp xuất hiện với vóc dáng đầy đặn, gương mặt tròn bầu bĩnh so với hình ảnh thon gọn trước đây.

Trúc Anh 'Mắt biếc' gây sốt bởi loạt ảnh thời đi học đáng yêu hết nấc - Ảnh 1
Hình ảnh "tròn trịa" bất ngờ của Trúc Anh hiện tại. Ảnh minh họa

Theo nữ diễn viên chia sẻ, gần đây do cô ăn nhiều hơn trước, cộng với việc ít vận động vì bị thoái hóa khớp chân đã khiến Trúc Anh tăng cân nhanh chóng. Nhiều người đã tỏ ra khá tiếc nuối trước nhan sắc mới của nữ diễn viên, trong khi đó một vài fan tỏ ý bênh vực và cho rằng nét xinh xắn, đáng yêu của cô vẫn còn đó.

Sau đó, nhiều người đã ngay lập tức "khui" lại loạt ảnh thời còn đi học của Trúc Anh. Nữ diễn viên phim "Mắt biếc" khiến cư dân mạng phải xuýt xoa vì nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào bất chấp không son phấn. 

Trúc Anh 'Mắt biếc' gây sốt bởi loạt ảnh thời đi học đáng yêu hết nấc - Ảnh 2
Loạt ảnh thời đi học của Trúc Anh được netizen "đào lại". Ảnh minh họa

 

Trúc Anh 'Mắt biếc' gây sốt bởi loạt ảnh thời đi học đáng yêu hết nấc - Ảnh 3
Cư dân mạng phải xuýt xoa vì nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào bất chấp không son phấn của nữ diễn viên. Ảnh minh họa

Trúc Anh sinh năm 1998, là sinh viên của trường ĐH Greenwich Việt Nam. Trước đó, cô đóng vai chính trong bộ phim đình đám "Mắt biếc" và tạo ấn tượng tốt với khán giả bởi vẻ đẹp ngây thơ, thuần khiết đậm chất Á Đông. Bên cạnh đó, Trúc Anh còn tham gia diễn xuất cho một vài sitcom học đường được đăng tải trên Youtube.

Trúc Anh 'Mắt biếc' gây sốt bởi loạt ảnh thời đi học đáng yêu hết nấc - Ảnh 4
Trúc Anh từng đóng vai chính trong bộ phim đình đám "Mắt biếc" và tạo ấn tượng tốt với khán giả bởi vẻ đẹp ngây thơ, thuần khiết đậm chất Á Đông. Ảnh minh họa

 

 

 

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