'Hot girl nông sản Bình Thuận' Viên Vibi khoe body quyến rũ, 'cực cháy' với loạt item bó sát

Viên Vibi là một trong những người đẹp lăng-xê cho phong cách thời trang "nửa kín nửa hở" thành công nhất nhờ body đỉnh cao của mình.
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Nhiều người biết đến Viên Vibi với tư cách là một TikToker chuyên review ăn uống hay một hot girl nổi tiếng. Tuy nhiên, trước đó thì cô từng góp mặt trong nhiều dự án phim sitcom và phim youtube.
Ngoài vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút, Viên Vibi còn được người hâm mộ yêu thích bởi tính cách vui tươi, hài hước của mình. Hiện tại, các tài khoản Facebook của người đẹp có tổng cộng hơn 500 nghìn lượt theo dõi, kênh TikTok chính thức của cô thì sở hữu hơn 7,6 triệu fan.
Là một diễn viên và hot girl có tiếng, Viên Vibi rất chăm chút cho ngoại hình của mình, cao gồm cả phong cách thời trang và việc giữ dáng. Tuy không sở hữu chiều cao "chuẩn" người mẫu, nhưng "Hot girl nông sản Bình Thuận" lại có body nóng bỏng với 3 vòng cân đối.
Nhờ số đo vòng 1 "khủng", Viên Vibi có thể tận dụng tối đa ưu thế này khi phối đồ hàng ngày. Cô ưu tiên các trang phục có thể khoe được thế mạnh body của mình nhưng không hề bị phô hay quá lố lăng. Vì vậy, người đẹp nhận được nhiều lời khen về hình thể dù không mặc đồ quá hở hang.
Với những ai theo dõi Viên Vibi trên mạng xã hội sẽ biết cô có một niềm đam mê không hề nhỏ với việc ăn uống. Dẫu vậy, người đẹp Bình Thuận luôn chăm sóc cơ thể để giữ gìn vóc dáng cân đối.