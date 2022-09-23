Người đẹp An Giang – Cẩm Đan quyến rũ trong thời trang xuyên thấu, lộ khí chất tựa nữ thần

Nhịp sống trẻ 23/09/2022 13:52

Tạm dừng các cuộc thi sắc đẹp, hot girl An Giang - Cẩm Đan gây chú ý với nhan sắc mặn mà, xây dựng hình ảnh thời thượng, phát triển sự nghiệp người mẫu.

Cẩm Đan sinh năm 2002 đến từ An Giang. Cô nàng được biết đến là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và lọt top 15. Tại đây, Cẩm Đan nổi bật vì là thí sinh duy nhất để tóc ngắn. Cô nàng sở hữu vẻ ngoài rất sắc sảo, hiện đại. Cẩm Đan là phép cộng giữa vẻ đẹp Âu Mỹ và phương Đông với hàng lông mày rậm, mắt to sâu và đôi môi dày. Dù không đạt được ngôi vị cao nhất những Cẩm Đan vẫn là cái tên đáng nhớ.

Người đẹp An Giang – Cẩm Đan quyến rũ trong thời trang xuyên thấu, lộ khí chất tựa nữ thần - Ảnh 1

Gái xinh Cẩm Đan được công chúng biết tới khi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và lọt top 15.(Ảnh: FB Nguyễn Thị Cẩm Đan)

Sau Hoa hậu Việt Nam 2020, Cẩm Đan nhanh chóng được cộng đồng mạng chú ý. Cô tích cực tham gia các show diễn thời trang, đồng thời thử sức ở lĩnh vực kinh doanh. Bên cạnh đó, gái xinh An Giang con thử sức khi quyết tâm quay trở lại với các cuộc thi sắc đẹp, người mẫu khác như The Face Vietnam 2022.

Cẩm Đan sở hữu hình thể nóng bỏng với số đo ba vòng 83-64-92 cùng chiều cao 1,72m. Sau cuộc thi, người đẹp An Giang tham gia giới showbiz với vai trò là người mẫu. Cẩm Đan xuất hiện trên nhiều sàn diễn thời trang cũng như lọt mắt xanh của nhiều nhà thiết kế danh tiếng.

Người đẹp An Giang – Cẩm Đan quyến rũ trong thời trang xuyên thấu, lộ khí chất tựa nữ thần - Ảnh 2
 Nhờ được chú ý nên sau cuộc thi, Cẩm Đan nhận được nhiều lời mời hoạt động nghệ thuật. (Ảnh: FB Nguyễn Thị Cẩm Đan)
Người đẹp An Giang – Cẩm Đan quyến rũ trong thời trang xuyên thấu, lộ khí chất tựa nữ thần - Ảnh 3
Cẩm Đan đẹp sắc sảo, quyến rũ cân được mọi outfit. (Ảnh: FB Nguyễn Thị Cẩm Đan)

Người đẹp sinh năm 2002 cho biết Hoa hậu Việt Nam 2020 đã giúp cuộc sống của cô thay đổi. Theo đó, cát-sê người đẹp tăng 15 lần so với thời chưa có tên tuổi. Dù không đoạt ngôi vị cao, Cẩm Đan vẫn là cái tên được nhiều người quan tâm. Đáng chú ý, sau cuộc thi cô có tin đồn tình cảm với đại gia Đức Huy (chồng cũ Lệ Quyên) và hơn gái xinh An Giang 27 tuổi.

Người đẹp An Giang – Cẩm Đan quyến rũ trong thời trang xuyên thấu, lộ khí chất tựa nữ thần - Ảnh 4

Người đẹp An Giang – Cẩm Đan quyến rũ trong thời trang xuyên thấu, lộ khí chất tựa nữ thần - Ảnh 5

Người đẹp An Giang – Cẩm Đan quyến rũ trong thời trang xuyên thấu, lộ khí chất tựa nữ thần - Ảnh 6

Diện đồ trong suốt, gái xinh An Giang lộ khí chất nữ thần (Ảnh: FB Nguyễn Thị Cẩm Đan)

Người đẹp An Giang – Cẩm Đan quyến rũ trong thời trang xuyên thấu, lộ khí chất tựa nữ thần - Ảnh 7

Mỹ nhân 10X khoe body đẹp như tạc trong chiếc đầm bó sát. (Ảnh: FB Nguyễn Thị Cẩm Đan)

Thế nhưng, mối tình giữa Cẩm Đan và doanh nhân Đức Huy được đồn đoán cũng kéo dài không lâu. Sau loạt hint "đường ai nấy đi" thì gái xinh An Giang công khai tuyên bố mình độc thân.

Nếu là fan của sắc đẹp và thường xuyên theo dõi trang cá nhân của mỹ nhân 2002 Cẩm Đan, không còn xuất hiện như "hình với bóng" cùng chồng cũ Lệ Quyên, Cẩm Đan chọn cho mình định hướng phong cách ngày càng sexy đốt mắt. Phong cách thời trang của hot girl An Giang - Cẩm Đan cũng ngày một thời thượng. Người đẹp dễ dàng chinh phục những kiểu mốt thách thức. 

Cẩm Đan ngày càng quyến rũ sau tin đồn chia tay chồng cũ Lệ Quyên, đúng là "phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai"

Cẩm Đan ngày càng quyến rũ sau tin đồn chia tay chồng cũ Lệ Quyên, đúng là "phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai"

Với lợi thế lớn về hình thể xinh đẹp và gợi cảm, những shot hình của Cẩm Đan thật khó để rời mắt.

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