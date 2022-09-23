Cuộc sống hiện tại của Phượng “Thị Nở” sau khi “đập đi xây lại” giờ ra sao?

Nhịp sống trẻ 23/09/2022 21:36

Nổi lên như một hiện tượng mạng từ 2017 nhờ câu chuyện đầy cảm hứng, cuộc sống của Phượng “Thị Nở” khiến nhiều người không khỏi tò mò.

Gương mặt nhiều khuyết điểm chính là động lực mạnh mẽ để Quách Thị Kim Phượng (SN 1995, đến từ Đăk Nông) quyết định “lột xác” nhờ phẫu thuật thẩm mĩ và sống cuộc đời mới. Câu chuyện của cô nàng đã truyền cảm hứng cho nhiều chị em phụ nữ dám thay đổi để có cuộc sống tốt hơn.

Cuộc sống hiện tại của Phượng “Thị Nở” sau khi “đập đi xây lại” giờ ra sao? - Ảnh 1
Phượng "Thị Nở" khi ấy bị nhiều người chê bai nhan sắc

Sau nhiều năm ở ẩn, mới đây, Phượng đã không ngần ngại khoe hình ảnh mới của mình trên trang cá nhân. Trong ảnh, cô nàng “hack tuổi” với kiểu tóc tết bím, mặc áo hồng dễ thương. Kèm với đó là dòng trạng thái "em gái miền quê" khiến nhiều người thích thú.

Cuộc sống hiện tại của Phượng “Thị Nở” sau khi “đập đi xây lại” giờ ra sao? - Ảnh 2Cuộc sống hiện tại của Phượng “Thị Nở” sau khi “đập đi xây lại” giờ ra sao? - Ảnh 3
Phượng bây giờ không còn là "Thị Nở" mà vô cùng trẻ trung và nhuận sắc

Dù đã là mẹ hai con nhưng nhan sắc hiện tại của cô nàng được nhiều người nhận xét ngày càng trẻ trung, nhan sắc thăng hạng. Ngoài ra, cô gái Đăk Nông đã “thay da đổi thịt”, trở nên trắng hồng rạng rỡ. Sau thời gian dài phẫu thuật, các đường nét trên gương mặt ngày càng tự nhiên hơn.

Cuộc sống hiện tại của Phượng “Thị Nở” sau khi “đập đi xây lại” giờ ra sao? - Ảnh 4

Hiện tại Phượng đang sinh sống tại TP.HCM. Cô hiện tại tập trung phát triển lĩnh vực kinh doanh online. Cô và người chồng thứ 2 đã có cho mình một cậu con trai, nay đã hơn 1 tuổi. Có thể thấy cuộc hôn nhân thứ 2 của Phượng Thị Nở rất viên mãn hạnh phúc.

Được biết, chồng hiện tại của cô là một người đàn ông quê ở miền Tây. Cả hai đã có khoảng thời gian tìm hiểu 2 năm trước khi quyết định về chung một nhà. 

Cuộc sống hiện tại của Phượng “Thị Nở” sau khi “đập đi xây lại” giờ ra sao? - Ảnh 5

Chia sẻ về người đàn ông này, Phượng Thị Nở từng dành cho anh những lời khen có cánh trên trang cá nhân: “2 năm bên nhau chưa khi nào cãi nhau mà anh và em nói chia tay, chưa khi nào giận lâu quá 1 ngày. Cảm ơn anh đã luôn yêu thương và che chở cho em. Mong tình yêu mình mãi như vậy, nhẹ nhàng và bình yên.”

Kể về chuyện với chồng cũ, Phượng từng tâm sự chỉ vì ngoại hình kém sắc nên bị chồng chê bai. Cuối cùng cả 2 ly hôn khi đã có với nhau một cô con gái. 

Cuộc sống hiện tại của Phượng “Thị Nở” sau khi “đập đi xây lại” giờ ra sao? - Ảnh 6Cuộc sống hiện tại của Phượng “Thị Nở” sau khi “đập đi xây lại” giờ ra sao? - Ảnh 7

Để thay đổi cuộc đời, 9X đã chi gần 200 triệu đập mặt xây lại. Có được diện mạo mới, bà mẹ trẻ vào TP HCM lập nghiệp. Ngoài việc nhận được nhiều lời mời chụp ảnh quảng cáo, công việc kinh doanh của hiện tượng mạng họ Quách cũng rất thuận lợi.

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Từ khóa:   Phượng Thị Nở phẫu thuật thẩm mỹ hiện tượng mạng

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