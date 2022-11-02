'Bông hồng lai' Việt - Thái xinh như búp bê, sở hữu nét đẹp cuốn hút nổi bật giữa rừng hotgirl khiến dân tình mê mẩn

Trúc Anh Sarocha là "bông hồng lai" mang dòng máu Việt - Thái, vẻ đẹp cuốn hút nổi bật, lai giữa hai dòng máu Việt - Thái giúp cô nổi bật trước rừng hotgirl hiện tại.
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Trúc Anh Sarocha sinh ra tại xứ sở Chùa Vàng, có cha là người Thái, còn mẹ là người Việt Nam. Từ nhỏ, cô đã theo gia đình sang sinh sống ở Mỹ và Thái Lan nên có quốc tịch của cả hai nước. Hot girl sinh năm 1996 cũng từng theo học chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại trường Cypress College (California, Mỹ).
Sở hữu gương mặt thần thái, chiều cao 1,68 m và số đo ba vòng 80-62-89, người đẹp 9x được biết tới nhiều trong vai trò người mẫu. Sarocha có thể biến hóa đa dạng từ cá tính sang nữ tính, từ khỏe khoắn, năng động sang yêu kiều, ngọt ngào. Được biết, Trúc Anh từng tham gia The Face 2017 và là "chiến binh" được đánh giá khá cao của team Minh Tú. Trong chương trình, Trúc Anh được nhận xét là như bông hoa dại, dù khoác lên mình những bộ cánh sexy thì vẫn toát lên nét đáng yêu rất riêng.
Ngoài ra, Trúc Anh cũng thể hiện khả năng diễn xuất khi tham gia đóng phim, MV, TVC. Cô từng tham gia vào MV Em là của anh của ca sĩ S.T (Sơn Thạch), ngoài đời, cô nàng và S.T cũng là bạn bè. Trong MV, Trúc Anh đã hút hồn khán giả nhờ những phân cảnh sexy, ma mị…
Tuy chỉ mới gia nhập làng giải trí Thái Lan không lâu nhưng Trúc Anh cũng đang từng bước từng bước xây dựng sự nghiệp của mình. Thời gian gần đây Trúc Anh khá vắng bóng trên MXH, kể từ sau khi rút khỏi The Face, Trúc Anh trở về hoạt động tại Thái Lan.
Hiện tại, Trúc Anh đang sở hữu trang Instagram cá nhân với gần 650 ngàn theo dõi. Điều này cho thấy sức hút của cô không hề nhỏ.