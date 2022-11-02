'Bông hồng lai' Việt - Thái xinh như búp bê, sở hữu nét đẹp cuốn hút nổi bật giữa rừng hotgirl khiến dân tình mê mẩn

Trúc Anh Sarocha sinh ra tại xứ sở Chùa Vàng, có cha là người Thái, còn mẹ là người Việt Nam. Từ nhỏ, cô đã theo gia đình sang sinh sống ở Mỹ và Thái Lan nên có quốc tịch của cả hai nước. Hot girl sinh năm 1996 cũng từng theo học chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại trường Cypress College (California, Mỹ).

Trúc Anh Sarocha - Ảnh: Internet

Sở hữu gương mặt thần thái, chiều cao 1,68 m và số đo ba vòng 80-62-89, người đẹp 9x được biết tới nhiều trong vai trò người mẫu. Sarocha có thể biến hóa đa dạng từ cá tính sang nữ tính, từ khỏe khoắn, năng động sang yêu kiều, ngọt ngào. Được biết, Trúc Anh từng tham gia The Face 2017 và là "chiến binh" được đánh giá khá cao của team Minh Tú. Trong chương trình, Trúc Anh được nhận xét là như bông hoa dại, dù khoác lên mình những bộ cánh sexy thì vẫn toát lên nét đáng yêu rất riêng.