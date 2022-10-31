Cuộc sống hiện tại của H'Hen Niê - từ một cô gái Ê Đê vượt 'rào cản' kết hôn ở tuổi 13 trở thành Á hậu 3 của Miss Universe 2018

Cho đến mới đây, trong một video phỏng vấn, bà Paula Shugart - chủ tịch Tổ chức Miss Universe - nhắc đến H'Hen Niê như một tấm gương sáng về nghị lực vượt khó. Nhắc lại chuyện H'Hen Niê từng bị ép kết hôn lúc 13, 14 tuổi nhưng cô đã từ chối và tìm đến giáo dục để phát triển bản thân, chủ tịch Miss Universe tự hào vì cuộc thi đã tạo điều kiện cho những cô gái vươn lên từ hoàn cảnh khó khăn. Tiếp đó, bà Shugart cũng gọi H'Hen Niê là á hậu 3 của cuộc thi Miss Universe năm 2018

Đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H'Hen Niê mang sứ mệnh đại diện Việt Nam đến với đấu trường nhan sắc danh giá Miss Universe 2018. Thời điểm đó, hình ảnh một cô gái người dân tộc Ê-đê tràn đầy năng lượng, vui vẻ đã thu hút sự chú ý của truyền thông trong nước lẫn quốc tế. H'Hen Niê lọt vào top 5 chung cuộc, Catriona Gray đến từ Philippines đăng quang. Tuy nhiên, vị trí thực sự của đại diện Việt Nam trong top 5 không được công bố.

Trước chia sẻ này của bà Shugart, H'Hen Niê bày tỏ sự xúc động và chia sẻ lại video thời cô dự thi Miss Universe 2018. Cô viết: "Chúng ta cùng xem lại hành trình của một cô gái Ê Đê đến với nhan sắc thế giới đầy sắc màu, trong thanh xuân của cô ấy".

H'Hen Niê được xác nhận là Á hậu 3 của Miss Universe 2018 - Ảnh: Internet

Trước khi thành danh ở Miss Universe, H'hen Niê đã gây ấn tượng với khán giả qua cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017. Với chiều cao 1m73 cùng số đo 3 vòng 84-60-93, cô đã giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Sau 4 năm là Á hậu Miss Universe, người đẹp sinh năm 1992 vẫn là một câu truyện truyền cảm hứng với nhiều cô gái trẻ.

H'Hen Niê vẫn là nguồn cảm hứng của nhiều cô gái trẻ muốn thay đổi số phận bản thân - Ảnh: Internet

H'Hen Niê thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện, chương trình với các vai trò khác nhau từ khách mời đến huấn luyện viên. H'Hen Niê được khán giả ưu ái gọi là "Hoa hậu quốc dân" vì gắn với nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Trên trang cá nhân, nàng hậu thoải mái chia sẻ những bức ảnh mặt mộc, ăn mặc giản dị trong các chuyến từ thiện.

H'Hen được khán giả ưu ái gọi là "Hoa hậu quốc dân" - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, hiện tại H'hen Niê đã thừa nhận "đổi đời" sau 5 năm giành ngôi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Cô chia sẻ: "Thoát nghèo theo nghĩa ở quê thì tôi thoát lâu rồi. Trước đó, tôi thiếu thốn, chẳng giúp đỡ được ai. Từ lúc đăng quang, tôi dùng tiền thưởng hỗ trợ cộng đồng, như vậy là đã có bước tiến rồi.

Sau này tôi bắt đầu tích góp. Việc ưu tiên của tôi là gia đình và những dự án xã hội. Rồi tôi bắt đầu tiết kiệm cho mình, nhưng cuối cùng thì lại dùng những đồng tiền đó mua đất, mua nhà tặng cho người thân".

H'Hen thừa nhận thoát nghèo sau 5 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh: Internet

Hoa hậu người Ê-đê đã xây dựng cho bố mẹ một căn nhà tiền tỷ khang trang, mua mảnh đất rộng "hơn nửa quả đồi" tặng bố mẹ. Giữa năm 2020, cô còn mua xe hơi 7 chỗ tặng bố khi thấy ông thường phải di chuyển xa lo công việc. Người đẹp cũng mua vàng tặng mẹ. Sự thay đổi của H'hen Niê khiến nhiều người cảm phục và ngưỡng mộ. Từ một cô gái ở nơi xa xôi nghèo khó, H'hen Niê đã vươn lên trở thành một người đẹp có ảnh hưởng với cộng đồng và giúp đỡ được gia đình.

Nàng hậu người Ê Đê thường xuyên chi tiền khủng mua quà tặng bố mẹ - Ảnh: Internet

Nói về việc "đổi đời" của mình, H'hen Niê chia sẻ:

"Trước đó, tôi thiếu thốn, chẳng giúp đỡ được ai. Từ lúc đăng quang, tôi dùng tiền thưởng hỗ trợ cộng đồng, như vậy là đã có bước tiến rồi. Tôi không quá coi trọng vật chất hay phải nghĩ rằng mình kiếm tiền như thế nào, tiêu xài ra làm sao. Tôi chỉ nghĩ đến việc giúp gia đình và các dự án xã hội".