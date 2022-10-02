Treo đồng hồ cần lưu ý những nguyên tắc: gia đình ấm êm, nhận được luồng khí may mắn, tránh được điều xui xẻo

Nhà đẹp 02/10/2022 08:25

6 điều cấm kỵ về vị trí treo đồng hồ mà nhiều gia đình thường mắc phải, thảo nào làm ăn mãi không khá lên được.

Không treo ngay trên ghế sô pha

Đây là một lỗi phong thủy mà rất nhiều nhà mắc phải. Treo đồng hồ ngay trên ghế sô pha sẽ ảnh hưởng không tốt cho các thành viên trong gia đình, ngườ thường xuyên ngồi trên ghế, tạo áp lực lớn. Ngoài ra, vị trí này còn mang điềm xấu về sức khỏe.

Treo đồng hồ cần lưu ý những nguyên tắc: gia đình ấm êm, nhận được luồng khí may mắn, tránh được điều xui xẻo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuyệt đối không kê theo chiều hướng ngược vào trong nhà 

Một điều đặc biệt mà bạn không thể không chú ý đến, đó là vị trí đặt đồng hồ. Khi treo đồng hồ thì lựa chọn vị trí kê đặt và sắp xếp phù hợp là vô cùng quan trọng, cần phải xem xét thật cẩn thận, kỹ lưỡng tránh việc "tiện đâu đặt đó, thích đâu bày đấy". Bởi lẽ, nếu treo sai vị trí, phạm phải những chỗ không hợp, kiêng kỵ sẽ mang lại những điều không may, trái với mong muốn gia chủ. Theo đó, xét về góc độ phong thủy, vị trí đặt tốt nhất là nên để đồng hồ hướng ra ngoài cửa chính hay ban công chứ tuyệt đối không kê theo chiều hướng ngược vào trong nhà. Như vậy sẽ làm đảo ngược quỹ đạo cho ngôi nhà của bạn. Mặt khác, khi nhà vắng người thì không gian căn phòng sẽ rất yên tĩnh, im lặng, trống vắng, cho nên nếu đặt đồng hồ theo đúng hướng thì vẫn tạo cảm giác tràn đầy năng lượng và sức sống cho căn phòng. Khi đó, con lắc đồng hồ vẫn không ngừng dịch chuyển, đung đưa nhịp nhàng theo giai điệu thúc đẩy và tăng cường vận khí vận hành, tạo cho bạn một cảm giác ấm áp hơn.

Không treo trong phòng ngủ, trên đầu giường

Không nên treo đồng hồ trong phòng ngủ hoặc phòng làm việc vì dễ gây cho gia chủ những suy nghĩ tiêu cực, tạo cảm giác bức bối, dễ gây stress.

Nếu bắt buộc phải treo thì nên chú ý về hướng treo đồng hồ cho phù hợp với phong thủy gia chủ, tuyệt đối không treo đồng hồ trên đầu giường vì nó sẽ tạo không khí buồn bã, ảm đạm.

Đồng thời, tiếng tích tắc của đồng hồ trong đêm tối sẽ khiến mọi người đã khó ngủ lại càng hỗn loạn. Thêm vào đó, sát khí do kim đồng hồ tạo ra cũng sẽ gây ra áp lực không nhỏ lên vận may của gia chủ. Vì thế hãy chỉ nên đặt đồng hồ bàn nhỏ bên cạnh giường.

Treo đồng hồ cần lưu ý những nguyên tắc: gia đình ấm êm, nhận được luồng khí may mắn, tránh được điều xui xẻo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không treo trên cửa sổ

Đồng hồ không nên treo trên cửa sổ. Theo tiếng Hán, chữ 'zhong' trong từ đồng hồ có nghĩa là 'kết thúc'. Nếu treo đồng hồ ngay trên cửa sổ thì mọi nguồn năng lượng tốt lành đi vào nhà sẽ bị chặn lại, gia chủ luôn hỗn loạn, cảm thấy thời gian trôi đi vùn vụt, ngoài tầm với.

Không treo quá nhiều đồng hồ trong một phòng

Trừ khi bạn là thợ sửa đồng hồ trong nhà có thể treo nhiều hơn một chiếc. Còn trong các trường hợp còn lại, chỉ nên treo một chiếc đồng hồ trong mỗi phòng mà thôi. Treo quá nhiều đồng hồ (trên 3 chiếc) trong cùng một phạm vi dễ dàng gây ra sự xáo trộn, bất an. Tiếng chạy của kim đồng hồ, đôi khi nhiều gia chủ còn đặt báo thức hoàn toàn không tốt chút nào theo quan niệm phong thủy học. Nếu bạn cần sự có mặt của nhiều hơn một chiếc đồng hồ hãy dùng đến đồng hồ nhỏ để bàn. Tránh việc trang trí nhà với quá nhiều đồng hồ treo tường. Nếu đặt quá nhiều đồng hồ, khi chuông đồng hồ đồng loạt kêu lên dễ tạo ra những âm thanh không tốt hay còn gọi là "thanh sát". Điều này làm suy giảm tinh thần của chủ nhân cũng như tất cả các thành viên trong gia đình, tạo cảm giác luôn lo lắng, cảm thấy bất an, hoảng loạn trong người.

Treo đồng hồ cần lưu ý những nguyên tắc: gia đình ấm êm, nhận được luồng khí may mắn, tránh được điều xui xẻo - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kiêng kị treo đối diện cửa chính

Phòng khách thường là phòng chính ngay khi bước qua cửa ra vào. Do vậy khi treo đồng hồ, kiêng kị treo đối diện cửa chính, kể cả các cửa khác trong nhà cũng không nên treo đồng hồ đối diện, bởi vì những nơi này có sát khí truyền tới, còn đồng hồ có tác dụng đấu sát. Hai vật này gặp nhau sẽ khiến cho nhà cửa không yên. Nên đặt đồng hồ ở một bên cửa sẽ tránh được những điều xui xẻo.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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