Top 5 vị trí đặc biệt kiêng kỵ phong thủy khi đặt bàn ăn trong nhà

Nhà vệ sinh được coi là nơi không sạch sẽ nên đặt ở chỗ kín đáo để không làm ảnh hưởng đến người trong nhà. Nếu đặt bàn ăn đối diện với phòng vệ sinh sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe , tinh thân của các thành viên trong gia đình.

Nếu không thể thay đổi vị trí giữa bàn ăn và nhà vệ sinh, gia chủ có thể khắc phục bằng cách đặt ở giữa hai không gian này một chậu nước nhỏ rồi cắm vào đó một cây trúc hoặc một cây sắt để hóa giải.

Một trong những lỗi phong thủy điển hình trong căn hộ là đặt bàn ăn đối diện bàn thờ. Bàn thờ là nơi linh thiêng, là chốn để thờ cúng, do đó không nên đặt quá gần với nơi người trần dùng bữa. Đặc biệt, bữa cơm thông thường có nhiều thịt cá, phàm là việc sát sinh không nên để đối diện với bàn thờ thần Phật.

Nếu là bàn thờ thần tài, tổ tiên,… thì điều này không phạm đại kỵ phong thủy. Tuy nhiên, gia chủ vẫn nên để bàn ăn và bàn thờ cách nhau một khoảng tương đối nếu diện tích căn hộ eo hẹp, còn nếu nhà rộng thoáng thì nên chuyển bàn ăn sang vị trí khác.

Đối diện cửa chính

Theo quan niệm phong thuỷ nhà ở, “những điều kỵ đều xoay quanh việc xung trực tiếp”. Nếu phạm phải những điều kỵ này sẽ dẫn đến nguyên khí hao tán, phong thuỷ cũng vì thế chịu ảnh hưởng.

Nếu bàn ăn và cửa chính ngôi nhà nằm trên một đường thẳng, người đứng ngoài sẽ dễ dàng nhìn thấy cả gia đình đang dùng bữa. Như vậy là vô cùng bất hợp lý. Cách tốt nhất là dịch chuyển bàn ăn sang vị trí khác.

Còn nếu không thể di chuyển bàn ăn thì gia chủ có thể đặt một tấm bình phong để chặn lại. Điều này có thể tránh cho bàn ăn đối xung với cửa chính, khi cả nhà quây quần bên mâm cơm không bị bên ngoài làm phiền.



Ảnh minh họa: Internet

Đặt bàn ăn dưới xà nhà

Các chuyên gia phong thủy tư vấn, gia chủ tuyệt đối tránh đặt bàn ăn ngay dưỡi xà nhà. Xà ngang nằm trên đầu khi ăn dễ tạo cảm giác tựa có đao sắc trên đầu, khiến thần trí nặng nề, bất an.

Theo phong thủy, điều này cũng gây ảnh hưởng tới quan hệ của các thành viên trong gia đình, dễ xảy ra chuyện xích mích, mâu thuẫn không đáng có, làm mất hòa khí. Do đó, gia chủ nên dời bàn ăn ra khỏi vị trí này.



Ảnh minh họa: Internet

Dưới chân cầu thang

Vì diện tích eo hẹp, vẫn có trường hợp gia chủ đặt bàn ăn ở dưới chân cầu thang. Khi đó, gia chủ nên đặt hai chậu trúc dưới chân cầu thang để hoá giải. Lưu ý phải đảm bảo hai chậu trúc này được sinh trường theo hướng đi lên. Luôn chăm sóc cây xanh tốt, như vậy mới đem lại hiệu quả như mong đợi.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.