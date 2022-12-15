Top 5 vị trí đặc biệt kiêng kỵ phong thủy khi đặt bàn ăn trong nhà

Nhà đẹp 15/12/2022 16:59

Theo phong thủy, bàn ăn cần phải tránh phạm phải 5 vị trí dưới đây. Nếu đặt bàn ăn ở vị trí không phù hợp có thể sẽ ảnh hưởng đến dương khí của ngôi nhà, gây xích mích giữa các thành viên khó mà hóa giải được.

Đặt bàn ăn đối diện nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh được coi là nơi không sạch sẽ nên đặt ở chỗ kín đáo để không làm ảnh hưởng đến người trong nhà. Nếu đặt bàn ăn đối diện với phòng vệ sinh sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, tinh thân của các thành viên trong gia đình.

Nếu không thể thay đổi vị trí giữa bàn ăn và nhà vệ sinh, gia chủ có thể khắc phục bằng cách đặt ở giữa hai không gian này một chậu nước nhỏ rồi cắm vào đó một cây trúc hoặc một cây sắt để hóa giải.

Đối diện bàn thờ

Một trong những lỗi phong thủy điển hình trong căn hộ là đặt bàn ăn đối diện bàn thờ. Bàn thờ là nơi linh thiêng, là chốn để thờ cúng, do đó không nên đặt quá gần với nơi người trần dùng bữa. Đặc biệt, bữa cơm thông thường có nhiều thịt cá, phàm là việc sát sinh không nên để đối diện với bàn thờ thần Phật.

Nếu là bàn thờ thần tài, tổ tiên,… thì điều này không phạm đại kỵ phong thủy. Tuy nhiên, gia chủ vẫn nên để bàn ăn và bàn thờ cách nhau một khoảng tương đối nếu diện tích căn hộ eo hẹp, còn nếu nhà rộng thoáng thì nên chuyển bàn ăn sang vị trí khác.

Đối diện cửa chính 

Theo quan niệm phong thuỷ nhà ở, “những điều kỵ đều xoay quanh việc xung trực tiếp”. Nếu phạm phải những điều kỵ này sẽ dẫn đến nguyên khí hao tán, phong thuỷ cũng vì thế chịu ảnh hưởng. 

Nếu bàn ăn và cửa chính ngôi nhà nằm trên một đường thẳng, người đứng ngoài sẽ dễ dàng nhìn thấy cả gia đình đang dùng bữa. Như vậy là vô cùng bất hợp lý. Cách tốt nhất là dịch chuyển bàn ăn sang vị trí khác. 

Còn nếu không thể di chuyển bàn ăn thì gia chủ có thể đặt một tấm bình phong để chặn lại. Điều này có thể tránh cho bàn ăn đối xung với cửa chính, khi cả nhà quây quần bên mâm cơm không bị bên ngoài làm phiền. 

Top 5 vị trí đặc biệt kiêng kỵ phong thủy khi đặt bàn ăn trong nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặt bàn ăn dưới xà nhà

Các chuyên gia phong thủy tư vấn, gia chủ tuyệt đối tránh đặt bàn ăn ngay dưỡi xà nhà. Xà ngang nằm trên đầu khi ăn dễ tạo cảm giác tựa có đao sắc trên đầu, khiến thần trí nặng nề, bất an.

Theo phong thủy, điều này cũng gây ảnh hưởng tới quan hệ của các thành viên trong gia đình, dễ xảy ra chuyện xích mích, mâu thuẫn không đáng có, làm mất hòa khí. Do đó, gia chủ nên dời bàn ăn ra khỏi vị trí này.

Top 5 vị trí đặc biệt kiêng kỵ phong thủy khi đặt bàn ăn trong nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dưới chân cầu thang 

Vì diện tích eo hẹp, vẫn có trường hợp gia chủ đặt bàn ăn ở dưới chân cầu thang. Khi đó, gia chủ nên đặt hai chậu trúc dưới chân cầu thang để hoá giải. Lưu ý phải đảm bảo hai chậu trúc này được sinh trường theo hướng đi lên. Luôn chăm sóc cây xanh tốt, như vậy mới đem lại hiệu quả như mong đợi. 

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tài lộc "tan biến", kinh động đến Thần linh nếu đặt 4 thứ bày lên bàn thờ dịp tết 2023

Tài lộc "tan biến", kinh động đến Thần linh nếu đặt 4 thứ bày lên bàn thờ dịp tết 2023

Tết là dịp quan trọng để bày tỏ tấm lòng của con cháu đến tổ tiên, thần linh thế nên việc bày lên thờ cúng những thứ đại kỵ cực kỳ sai lầm!

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp phong thủy nhà bếp vị trí bàn ăn kỵ phong thủy

TIN MỚI NHẤT

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Video 28 phút trước
Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Đời sống 40 phút trước
Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Sao quốc tế 1 giờ 10 phút trước
Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Video 1 giờ 28 phút trước
Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 2 giờ 43 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'