3 món đồ cho dù có cũ đến cách mấy cũng không nên vứt đi - nếu vứt bỏ đồng nghĩa vứt luôn cả tài lộc

Nhà đẹp 15/12/2022 07:59

Bạn nghĩ rằng món đồ nào cũng nên vứt bỏ, thay mới sẽ giúp cho bạn thu được nhiều tài lộc hơn thì bạn lầm to rồi đấy, nhất là với 3 món đồ dưới đây.

Vòng, nhẫn, dầy chuyền phong thủy

Những vật hay sử dụng và đi cùng với bản thân nhất là những vật chứa đựng nhiều tình cảm. Các chuyên gia cho rằng năng lượng trường sinh học cho rằng mỗi đồ vật bạn sử dụng hàng ngày đều có chứa một nguồn năng lượng nhất định truyền từ chính bạn sang.

Nhất là đối với những đồ vật gần gũi, theo sát bản thân trong một thời gian dài sẽ chứa phần linh hồn trong đó, nếu bạn đốt đi thì chính là đã đốt một phần linh hồn ấy.

Những món đồ như vòng, nhẫn...chính là vật tượng trưng cho của cải và tiền bạc, không những vậy, đây còn là vật thường xuyên mang theo bên mình. Nên nếu bạn bán, cho, tặng ai thì sẽ đánh mất đi may mắn của bản thân.

3 món đồ cho dù có cũ đến cách mấy cũng không nên vứt đi - nếu vứt bỏ đồng nghĩa vứt luôn cả tài lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ví tiền

Phong thủy xem ví đựng tiền là vật tượng trưng cho của cải và tiền bạc. Đây cũng là vật thường được mang theo bên mình. Vì vậy mà nó mang một nguồn năng lượng nhất định truyền sang con người.

Nếu đốt ví hoặc vứt ví đi có nghĩa là bạn đang xua đuổi tiền bạc, phá vỡ năng lượng. Từ đó dễ gặp xui rủi đường của cải, khó mà giàu sang, thành công.

Còn nếu mang ví cho người khác thì theo phong thủy có nghĩa là bạn đang mang tiền của mình bỏ vào túi người khác. Điều này cũng không nên. Trừ trường hợp mua ví tặng vợ, tặng chồng thì được bởi lộc lá vào đâu cũng là nhà mình mà thôi.

Tượng thần tài

Nhiều người nghĩ mang tặng thần tài cho bạn bè vào ngày khai trương sẽ khiến họ phát lộc, tiền bạc vào như nước. Quan niệm đó không sai nhưng điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ mất hết lộc trong nhà mình.

Theo quan niệm phong thủy, thần tài là vật không thể cho đi mà chỉ có thể giữ trong nhà mình. Người nhận cũng phải chú ý, nếu tượng thần tài người khác đã dùng rồi thì cũng không mang lại may mắn như mong đợi.

3 món đồ cho dù có cũ đến cách mấy cũng không nên vứt đi - nếu vứt bỏ đồng nghĩa vứt luôn cả tài lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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