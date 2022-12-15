Muốn đảm bảo tài lộc phong thủy không suy giảm, tuyệt đối không giữ khư khư 3 món đồ trong nhà

Trong quan niệm phong thủy của người phương Đông, hổ là biểu tượng cho sức mạnh, gắn liền với những giá trị tốt đẹp. Tranh mãnh hỗ trong phong thủy là vật trấn áp, xua đuổi những điều xui xẻo, mang lại cát lành cho gia đình. Nhiều nhà lựa chọn treo tranh mãnh hỗ để làm vật trang trí trong nhà, giúp trấn phong thủy.

Hình tượng hổ xuống núi luôn gắn liền với việc hổ chuẩn bị đi săn mồi. Nếu treo tranh mãnh hỗ xuống núi hướng vào trong nhà thì sẽ phạm phải đại kỵ phong thủy.

Theo phong thủy, mãnh hỗ có ý nghĩa bảo hộ nhưng nếu không sử dụng đúng cách thì sẽ mang đến những điều không hay cho gia chủ. Không phải nhà nào cũng thích hợp để treo loại tranh này, đặc biệt là tranh mãnh hổ xuống núi.

Điều này thường được phong thủy phương Đông nhắc đến bằng câu nói: "Bạch hổ xuyên đường, gia phá nhân vong".

Treo tranh mãnh hổ xuống núi hướng vào trong nhà sẽ ảnh hưởng đến gia vận.

Gia chủ không hợp mệnh với tranh mãnh hổ và tranh thú nói chung cũng không nên bày những món đồ này trong nhà.

Trước khi treo các loại tranh này, gia chủ nên tìm hiểu kỹ về ý nghĩa của chúng, cách sử dụng để tránh làm ảnh hưởng tới vận khí.

Ảnh minh họa: Internet

Ngọc cổ không rõ nguồn gốc

Từ xa xưa, người ta đã coi ngọc là một bảo vật, có giá trị cao thường được dùng làm vật trang trí hoặc đồ trang sức. Ngọc không chỉ có giá trị vật chất mà còn mang theo điều cát tường, tôn lên sự quyền quý của người sử dụng. Tuy nhiên, gia chủ nên tránh bài trí hoặc sử dụng những món đồ bằng ngọc không rõ nguồn gốc.

Theo phong thủy, ngọc gắn với chủ nhân trong một thời gian dài sẽ hấp thụ sinh khí của người đó. Ngọc càng lâu tích tụ càng nhiều sinh khí, bao gồm cả cát khí và hung khí. Nếu sử dụng những miếng ngọc cổ, không rõ nguồn gốc thì gia chủ không thể biết miếng ngọc có thể mang đến những điều gì cho mình. Nó có thể làm xáo trộn vận thế của căn nhà, làm ảnh hưởng đến đời sống của gia chủ.

Do đó, với những món đồ có giá trị lớn và mang ý nghĩa phong thủy như đồ bằng ngọc thì gia chủ nên tránh chọn những món không rõ nguồn gốc.

Ảnh minh họa: Internet

Giày hỏng

Người xưa rất coi trọng những đôi giày. Cũng có câu nói nổi tiếng rằng: "Một cuộc hành trình ngàn dặm bắt đầu bằng bước chân đầu tiên".

Người xưa tin rằng giày có thể bảo vệ đôi chân của chúng ta và bàn chân là nền tảng của sự phát triển, thịnh vượng của chúng ta.

Theo phong thủy, giày, dép rách là vật tượng trưng cho sự nghèo khó, vất vả. Vì vậy, bạn nên vứt bỏ những đôi giày, dép rách hoặc quá cũ. Chúng được coi là những vật không may mắn, có thể khiến gia chủ dễ bị hao tài.

Nếu đôi giày bị rách và để ở nhà hoặc mang thường xuyên sẽ dễ phá hủy vận may này. Một giả thuyết khác cho rằng những người đi giày bị hỏng thường có tính cách keo kiệt, làm ăn soi mói, ti tiện.

Tuy câu nói này có phần độc đoán nhưng không phải hoàn toàn vô lý. Bạn cứ thử tưởng tượng xem, ai lại muốn thương lượng những hợp đồng tiền triệu, tiền tỷ lại là những người đi giày nát?

Về phương diện sức khỏe, những đôi giày, dép cũ là nơi cư trú của vi khuẩn, nấm mốc nếu cứ để trong nhà thì sẽ ảnh hưởng hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Do đó, muốn con đường sự nghiệp thênh thang vạn dặm, tài lộc dồi dào thì bạn không nên giữ giày rách trong nhà.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.