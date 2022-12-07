Tổng hợp 4 thứ kiêng kỵ tuyệt đối không đặt trong phòng ngủ

Sau một ngày dài làm việc, học tập mệt mỏi thì phòng ngủ chính là nơi chúng ta nghỉ ngơi. Thế nhưng để không ảnh hưởng đến sức khỏe, tránh gặp xui xẻo đủ đường hãy ghi nhớ không để 4 thứ này trong phòng.

Gương soi thẳng giường ngủ

Đặt gương trong phòng ngủ được coi là một đại kỵ phong thủy. Bởi gương là vật kết nối âm dương nên dễ gây ra mộng mị khi ngủ, ảnh hưởng tới sức khỏe.

Ngoài ra khi gương chiếu thẳng vào giường sẽ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc đôi lứa, người thứ ba dễ chen chân vào.

Do đó, không nên đặt gương thẳng giường ngủ. Nếu treo gương ở vị trí này cần dùng một tấm vải phủ lên trên. Khi sử dụng gương thì bỏ tấm vải ra.

Ảnh minh họa: Internet

Hoa hoặc cây xanh ở đầu giường

Việc bạn trông hoa và cây xanh trong phòng khách hoặc phòng bếp vô cùng tốt. Nhưng bạn không nên đặt chúng trong phòng ngủ bởi điều này ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn và tài lộc.

Đồng thời cây xanh còn ảnh hương tới giấc ngủ của bạn vào ban đêm, cây xanh và hoa sẽ hút khí oxy và thải ra khí CO2, sẽ khiến bạn rơi vào tình trạng thiếu oxy, khó ngủ, mệt mỏi dai dẳng…

Bể cá cảnh

Bể cá cảnh là vật mang tính động cao, lại đại diện cho hành Thủy. Trong khi, phòng ngủ lại cần một không gian yên tĩnh, hài hòa.



Nếu đặt bể cá cảnh trong phòng ngủ không đúng cách sẽ khiến cho gia chủ dễ gặp mâu thuẫn, bất hòa với những người xung quanh. Ngoài ra cũng khiến các bạn khó ngủ, ngủ không sâu.



Nếu gia đình bạn không có nhiều không gian mà muốn lựa chọn vị trí đặt bể cá cảnh phù hợp với phong thủy, thu hút tài lộc, các bạn cần tham vấn chuyên gia phong thủy để đặt đúng vị trí, phương hướng tốt nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Tượng Phật

Việc đặt tượng Phật, Thần Thánh trong phòng là một đại kỵ trong phong thủy. Đặt tượng Phật, Thần Thánh sẽ ảnh hưởng xấu tới tâm trạng và giấc ngủ của các bạn.

Đặc biệt, xét ở góc độ tín ngưỡng, tượng Phật, Thần Thánh cần phải được đặt ở những vị trí tôn nghiêm, trang trọng. Phòng ngủ là nơi sinh hoạt cá nhân của chúng ta, việc đặt tượng Phật, Thần Thánh trong phòng ngủ là thiếu tôn kính các Ngài.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tong-hop-4-thu-kieng-ky-tuyet-doi-khong-dat-trong-phong-ngu-532306.html