Tất tần tật những đồ vật 'tối kỵ' tuyệt đối không được đặt trên bàn thờ: tổ tiên nổi giận, tài lộc nối gót 'ra đi', gia chủ dễ bị tán tài

Nhà đẹp 19/04/2023 17:45

Trong phong thủy, đây là những đồ vật tốt nhất không nên đặt trên bàn thờ vì sẽ khiến gia đạo lục đục, rước thêm xui xẻo về nhà.

Bát hương bằng đá

Bát hương có thể làm bằng nhiều chất liệu khác nhau. Tuy nhiên, đối với bàn thờ gia tiên, gia chủ cần tránh dùng bát hương bằng đá. Loại bát hương này thường chỉ sử dụng ở những nơi như miếu, chùa. Nếu cố tình sử dụng, tài lộc trong nhà có thể bị cuốn trôi hết.

Tất tần tật những đồ vật 'tối kỵ' tuyệt đối không được đặt trên bàn thờ: tổ tiên nổi giận, tài lộc nối gót 'ra đi', gia chủ dễ bị tán tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Cành vàng lá ngọc

 

Đi chùa ngày đầu năm nhiều gia đình mang cành vàng lá ngọc từ chùa về như một cách xin lộc, sau đó sẽ mang lên bàn thờ nhà mình thờ cúng.

 

Tuy nhiên đây là điều cấm kỵ bởi chùa chiền không chỉ là chỗ ở của các vị thần Phật mà còn là nơi các vong linh nương tựa, biết đâu nó chẳng hề ban phước lành, tài lộc như bạn mong muốn mà còn rước thêm xui xẻo về nhà.

 

Nếu muốn giữ, tốt nhất gia chủ nên cất trong tủ kính hoặc cắm vào một chiếc lọ, để ở những nơi sạch sẽ, trang trọng trong nhà.

 

Bàn thờ gia tiên vốn là nơi linh thiêng cho nên bạn cần cẩn trọng trước khi đặt bất cứ vật gì trong đó. Hơn nữa, gia chủ cần chú ý dọn dẹp vệ sinh, không để hoa héo, quả thối trên bàn thờ kẻo làm ô uế chốn tâm linh, ảnh hưởng xấu đến cuộc sống gia đình…

 

Chân hương vòng

Tuyệt đối không được tự tiện cắm chân hương vòng vào bát hương trên bàn thờ. Bởi từ trước tới nay, chỉ ở các nơi thờ tự đền chùa, đình, phủ mới cho cắm que sắt vào bát hương để thắp hương vòng thôi.

Theo các nhà tâm linh thì các đồ kim loại như lư đồng, chân nến, que sắt... khi cắm vào bát hương hay đặt trên bàn thờ thì không hề tốt cho sức khỏe của gia chủ. Do đó, nếu muốn thắp hương vòng thì hãy đốt ở ngoài bát hương, đặt trên đĩa là được.

Tất tần tật những đồ vật 'tối kỵ' tuyệt đối không được đặt trên bàn thờ: tổ tiên nổi giận, tài lộc nối gót 'ra đi', gia chủ dễ bị tán tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Những loại hoa tối kỵ

 

Như đã nói ở trên, dâng lên bàn thờ hoa giả là điều cấm kỵ nhất. Xong dù là hoa tươi cũng cần phải lưu ý bởi chẳng phải loại hoa nào cũng có thể dâng lên bàn thờ.

 

Loại hoa cấm kỵ nhất mang lên bàn thờ đó là hoa ly bởi màu sắc rực rỡ và hương thơm gay gắt của nó không phù hợp với sự thanh tịnh chốn tâm linh. Ngoài ra, hoa ly còn tượng trưng cho sự ly tán trong gia đình.

 

Đồ giả

Theo người xưa quan niệm, bày đồ giả (hoa giả, quả giả, tiền giả...) lên bàn thờ là sẽ mang tội bất kính với ông bà, tổ tiên. Việc bày đồ giả là thể hiện thái độ không thành tâm, hời hợt vì nghĩ những thứ này có thể để được lâu, ít phải lau dọn...

Những đồ dâng lên bàn thờ phải đều là "thật", đẹp đẽ, trang nghiêm thì mới có thể xin người trên ban may mắn, phúc lộc cho con cháu được. Do đó, đừng quá tiết kiệm mà dùng đồ giả vì gửi đồ giả người khuất sẽ không nhận được và cho rằng con cháu lãng quên mình. Việc này sẽ khiến gia chủ gặp nhiều khó khăn, vất vả trong cuộc sống.

Tất tần tật những đồ vật 'tối kỵ' tuyệt đối không được đặt trên bàn thờ: tổ tiên nổi giận, tài lộc nối gót 'ra đi', gia chủ dễ bị tán tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

 ​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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