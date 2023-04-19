Những loại cây VƯỢNG TÀI LỘC của 12 con giáp, tiền chảy vào túi đếm không xuể

Tuổi Tý là biểu tượng của sự cần cù, chăm chỉ hay tiết kiệm và đôi khi là quá chặt chẽ trong vấn đề tiền nong. Bản năng của người tuổi Tý là thích tiền nhưng lại không có khả năng quản lý chi tiêu nên thường dẫn đến việc thiếu hụt kinh tế.

Những người mang tuổi này có thể đặt một chậu cây kim tiền (hay còn gọi là kim phát tài) ở phòng khách để tăng vận may nhằm nắm bắt cơ hội tài chính và giảm rủi ro trong công việc kinh doanh. Ngoài ra, Kim tiền còn có khả năng thanh lọc không khí, loại bỏ khói bụi, khí độc.

Cây Phong lộc hoa. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu rất chịu khó, chăm làm, tính tình lại thật thà, thẳng thắn, được nhiều người yêu thương. Nhưng đó cũng chính vì quá trung thực, nên đôi khi gặp khó khăn trong công việc, làm ăn kinh doanh cần nhiều sự khôn khéo. Họ lại khá bảo thủ, làm việc thì vất vả nhưng tiền tài của cải kiếm được không nhiều.

Một chậu phong lộc hoa đỏ đặt ngay bàn làm việc hoặc phòng đọc sách sẽ đem lại cảm giác thoải mái tinh thần mà lại thu hút tài lộc, giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn.

3. Tuổi Dần nên trồng cây Ngũ gia bì

Cây Ngũ gia bì. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi dần toát lên tính khí mạnh mẽ, cương trực nhưng có phần nóng nảy. Tài vận của người tuổi dần luôn giàu có vì biết cách kiếm tiền lại có tài lãnh đạo tốt, chính vì thế dễ khiến người khác sinh lòng ganh ghét.

Để làm giảm sự cố chấp, nóng vội của những người tuổi Dần, đồng thời hút tài lộc và giữ lại may mắn cho bản thân, lời khuyên cho người tuổi Dần là trồng cây Ngũ gia bì trong nhà. Cây ngũ gia bì tạo sự vững vàng, chắc chắn giúp gia chủ giữ ổn định tài vận, mang lại may mắn cho gia chủ.

4. Tuổi Mão nên trồng Trúc phú quý

Cây Trúc phú quý. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão thiếu quyết đoán, thường để lỡ nhiều cơ hội kiếm tiền. Họ thường không hiểu biết về các bí quyết kiếm tiền, quan niệm về tiền bạc cũng tương đối bảo thủ, vì thế họ tích lũy của cải khá chậm, muốn phát tài cũng khó.

Trúc phú quý là loài cây hợp với tuổi mão. Mang lại may mắn, hóa giải vận hạn, thu hút tiền bạc cho gia chủ bạn có thể để cây Trúc phú quý ở gần cửa chính hoặc ở trong phòng.

5. Tuổi Thìn nên trồng cây Vạn niên thanh

Cây Vạn niên thanh. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn có tài vận tốt, không cần quá cố gắng cũng có thể kiếm được tiền, nhưng thường vướng vào thị phi trong quan hệ, gây ảnh hưởng đến con đường phát tài.

Vạn niên thanh là loài dễ sinh trưởng trong điều kiện mát mẻ, nếu trồng trong đất ẩm thì cho lá to xanh, trồng trong nước thì cho lá nhỏ hẹp. Vạn niên thanh giúp hóa giải sát khí, mang lại may mắn và thịnh vượng cho người tuổi Thìn.

6. Tuổi Tỵ nên trồng cây Cỏ đồng tiền

Cây cỏ đồng tiền. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ là người bướng bỉnh, thích mạo hiểm nhưng thường không biết nắm bắt cơ hội để kiếm tiền nên thường để tiền tuột khỏi tay. Vì vậy, người tuổi Tỵ hay trồng một ít cây cỏ đồng tiền trong chậu rồi đặt trước cửa nhà hoặc bệ cửa sổ với mong muốn được gia tăng vận khí, đón nhận những cơ hội tiền bạc cho riêng mình.

Cỏ đồng tiền hơi giống với cây rau má, nhưng lá rau má có gân nổi lên còn cây cỏ đồng tiền có lá trơn tru hơn. Chúng trồng được trong nước, rất dễ sống, chỉ cần cho một gốc vào một lọ nước, có thể cho thêm một ít hạt phân tan trong nước, cỏ đồng tiền sẽ bén rễ rất nhanh.

7. Tuổi Ngọ nên trồng cây Trầu bà

Cây Trầu bà. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ có đường tài vận tốt, ham kiếm tiền, nhưng chính bởi vì tính tham lam khó có thể thay đổi, nên họ thường gặp tổn thất trên con đường làm giàu.

Cây Trầu bà giúp thu hút, tập trung tiền bạc lại một chỗ, tránh hao hụt đi nơi khác. Cây Trầu bà với màu sắc xanh pha vàng giúp mang lại may mắn cho người tuổi Ngọ, và đó cũng là ý tưởng hay ho để khiến căn phòng trông thu hút hơn.

8. Tuổi Mùi nên trồng cây Lan quân tử

Cây Lan quân tử. Ảnh minh họa: Internet

Với tính cách điềm tĩnh, ôn hòa, thiên hướng về nghệ thuật nhưng lại có một sức chịu đựng áp lực cao, những người tuổi Mùi có vận may tốt, có quý nhân phù trợ. Đa số họ đều ít có ham muốn kiếm tiền nên không phát tài.

Lan quân tử là loài cây được coi là sự phát triển và văn minh, hoa của cây Lan quân tử nở đúng vào tết cổ truyền của nước ta và được coi là một điềm may, báo hiệu một năm no đủ.

9. Tuổi Thân nên trồng cây Tùng bồng lai

Cây Tùng bồng lai. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân thông minh cơ trí, có tài trong việc nắm bắt cơ hội kiếm tiền, chỉ tiếc tuổi này tiêu tiền cũng phóng tay, không giỏi tiết kiệm. Đó cũng chính là lí do mà họ không thể tiến xa trong sự nghiệp.

Cây Tùng bồng lai sẽ mang đến may mắn cho gia chủ tuổi Tề thiên. Là giống cây thân gôc nên tương đối dai sức và bền cây. Sẽ phát triển to nếu được chăm sóc môi trường sống phù hợp.

10. Tuổi Dậu nên trồng cây Sen đá

Cây Sen đá. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu là trung thành, tận tâm và chăm chỉ với công việc. Họ được nhiều người giúp đỡ nên gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Tuy thế, người tuổi Dậu lại hay hao tài tốn của, tài lộc không hanh thông.

Sen đá có thể giúp họ ngăn cản thần phá sản, giữ vững tài phú. Đây được coi là một trong những vật phẩm phong thủy vượng tài cho tuổi Dậu.

11. Tuổi Tuất nên trồng cây Kim Ngân

Cây Kim ngân. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng. Họ không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất đi giá trị, phẩm chất của con người mình. Người tuổi Tuất có tài vận tương đối vững vàng, nhưng không quá biết quản lý tiền bạc, không biết nắm bắt thời cơ kiếm tiền, có cơ hội cũng không biết nắm bắt, rất khó có thể phát tài.

Cây Kim ngân giúp bạn thận trọng và điềm tính hơn, tạo thêm nhiều mối quan hệ mới. Không những thế còn giúp bạn thể hiện được khả năng của mình trong công việc một cách tốt nhất. Và từ đó mở ra nhiều con đường thăng tiến cho bạn.

12.Tuổi Hợi nên trồng cây Nhất mạt hương

Cây Nhất mạt hương. Ảnh minh họa: Internet

Trong 12 con giáp, lá số tử vi người tuổi Hợi cho thấy cuộc đời của họ thường khá đầy đủ sung túc, ăn ngon mặc đẹp. Nhưng cũng vì cuộc sống xa xỉ nên họ thường tiêu xài hoang phí, ít khi dư dả tiết kiệm.

Cây Nhất mạt hương là loài cây phong thủy rất hợp với người tuổi hợi, bạn nên đặt trên bàn làm việc, bàn học hay bàn uống nước để nhắc nhở bạn chi tiêu hợp lý và hóa giả vận hạn cho gia chủ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.