Phong thủy ban công và những điều cần kiêng kỵ cần phải tránh khi bố trí

Nhà đẹp 22/12/2022 17:24

Việc đặt đồ vật bày bừa ở ban công, ban công bị méo mó, có góc nhọn chiếu vào,...sẽ phá hủy phong thủy của ngôi nhà và ảnh hưởng đến vận hạn của bạn nữa đấy.

Ban công không nên đối diện với cửa

Nếu ban công chiếu thẳng với cửa ra vào ngôi nhà trong phong thuỷ học gọi là “xuyên tâm” tối kị. Mọi việc trong nhà sẽ "thông thống", của cải cũng bị phô trương, lộ liễu, đều không tốt.

Hơn nữa, mỗi khi mở cửa bước vào, khách khứa đều nhìn xuyên tâm nhà, mọi thứ đều phơi bày, về cảm giác đã không hay.

Cách khắc phục: Nếu ban công đối diện với cửa ra vào, bạn có thể lắp rèm kéo dài và che lại để ngăn cách tầm mắt nhìn ra ban công. Hoặc bạn có thể đặt bể cá, chậu cây, dàn dây leo để ngăn ban công và lối đi.

Bài trí ban công đơn giản, tránh cầu kỳ, phức tạp

Ban công thiết kế cầu kỳ, phức tạp chỉ hợp với những căn nhà có diện tích rộng, cảnh vật xung quanh thoáng đãng. Theo phong thủy nhà ở, năng lượng di chuyển tự do và sẽ lưu lại nếu gặp vật lưu giữ phù hợp.

Đối với ban công, việc thiết kế quá cầu kỳ sẽ khiến dòng khí lưu chuyển từ bên ngoài vào bị đảo hướng lộn xộn, khó có thể lưu lại ở ban công, ảnh hưởng đến vận khí của gia chủ. Vì vậy, bạn cần thiết kế ban công càng đơn giản càng tốt. 

Bạn cũng nên tránh bố trí những vật nhọn, vật méo mó, hình cung, hình chữ X ở ban công. Đây là những đồ vật mang ý nghĩa xấu, làm ảnh hưởng đến vận khí của gia chủ.

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Ảnh minh họa: Internet

Mở ban công ở hướng có đường đâm thẳng vào nhà

Mở ban công ở hướng nhìn ra phía trước có đường đâm thẳng vào nhà là kiêng kỵ phong thủy ban công mà gia chủ nhất định phải tránh. Điều này được ví như có hổ dữ tấn công trực diện. Mặt khác, xe cộ lưu thông tấp nập trên đường, kéo theo bụi bặm và tiếng ồn vào nhà khiến khí trường bị đảo lộn, tác động tiêu cực tới sức khỏe lẫn tinh thần của các thành viên trong gia đình.

Ban công không nên có góc nhọn chiếu vào

Khi thiết kế nhà ở cần phải tránh đặt ban công nơi có góc nhọn đối diện chĩa thẳng vào nhà. Theo phng thủy, góc nhọn mang lại mâu thuẫn, rắc rối, bất lợi cho vận khí của gia đình, ngược lại hình tròn, hình vuông mới biểu hiện cho sự viên mãn.

Do đó, thiết kế ban công không nên thiết kế rắc rối, tạo thành các góc nhọn, không tốt cho phong thủy.

Hình dạng ban công không được méo mó

Tại một số khu vực, nhà ở trong quá trình xây dựng đã không được thiết kế, quy hoạch kỹ lưỡng, dẫn đến những ngôi nhà có hình dạng bất thường. Điều này dẫn đến một số ban công cũng có hình dạng bất thường.

Về mặt phong thủy, ban công có hình dạng bất thường, méo mó khó có thể thu hút vận khí vào bên trong, làm mất cân bằng phong thủy của ngôi nhà và giảm vượng khí của gia chủ. Ban công hợp phong thủy nên có hình chữ nhật. Đây là hình dạng ban công tốt, giúp chiêu tài, cầu lộc cho gia chủ.

Phong thủy ban công và những điều cần kiêng kỵ cần phải tránh khi bố trí - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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