Những ngày nóng bức - không cần đến điều hòa, áp dụng những mẹo sau vừa mát mẻ vừa tiết kiệm điện khiến ai cũng ngỡ ngàng

Một số cách khác giúp làm mát nhà vào mùa hè

Thời tiết ngày càng nóng, những chiếc quạt điện bắt đầu hoạt động hết công suất để giải nhiệt. Tuy nhiên, nhiều khi quạt cũng không đáp ứng đủ nhu cầu làm mát. Trong khi đó, sử dụng điều hòa lại khá tốn kém.

Đầu tiên, hãy chuẩn bị một chiếc khăn. Thả khăn vào thau nước có pha một chút dầu gió và nước vệ sinh. Ngâm khăn khoảng 2 phút rồi vắt khô và cho vào túi nilon buộc kín.Cho túi nilon đựng khăn vào ngăn đá tủ lạnh khoảng 20 phút. Khi khăn đông lại thì lấy ra.Đắp khăn lên trên lồng quạt.

Bạn sẽ thấy gió thổi ra mát hơn nhiều, không tốn kém đầu tư, giúp bạn tiết kiệm tiền điện so với khi sử dụng điều hòa hay quạt điều hòa.

Đưa cây xanh vào nhà

Ảnh minh họa: Internet

Đặt thêm những chậu cây xanh trong nhà, hoặc thiết kế một giàn cây dây leo ngoài ban công sẽ có tác dụng rất lớn giúp làm giảm nhiệt độ trong nhà. Cây xanh còn có tác dụng ngăn bụi và lọc không khí, giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn trong những ngày nóng bức.

Mở nhiều cửa sổ đón gió

Ảnh minh họa: Internet

Hiện nay, chúng ta có thể thấy một số nhà được thiết kế với nhiều cửa sổ để đón gió. Tuy nhiên nếu cách bố trí cửa sổ đón gió này không hợp lý sẽ khiến căn nhà rơi vào tình trạng “gió vào được nhưng hơi nóng không thoát ra được”. Giải pháp bây giờ rất đơn giản. Bạn chỉ cần mở hai lối cửa sổ ngược phía nhau để tạo một lối cho gió vào và một lối cho khí nóng đi ra. Bên cạnh đó, cửa sổ trong phòng cũng nên thiết kế cao hơn để đối lưu không khí.

Lắp rèm ở hướng nắng rọi trực tiếp

Ảnh minh họa: Internet

Nếu nắng rọi trực tiếp vào cửa sổ hay ban công, bạn nên lắp rèm ở những khu vực đó và kéo kín rèm khi trời bắt đầu nắng. Nên chọn rèm màu sáng để tránh hấp thụ nhiệt. Ngoài ra, sử dụng rèm bằng tre cũng giúp tránh nắng, chống nóng hiệu quả và lại rất thân thiện với môi trường.

Đặt một chậu đá trước quạt

Để làm mát nhanh hơn mà không cần dùng đến điều hòa, bạn có thể đặt một chậu đá hoặc chậu nước lạnh ngay phía trước quạt điện. Gió kết hợp với hơi nước sẽ giúp bạn cảm thấy mát hơn.

Sinh hoạt ở những tầng thấp

Ảnh minh họa: Internet

Vào những ngày trời nóng, ở tầng thấp sẽ mát hơn các tầng cao. Các tầng ở trên cao dễ bị nóng bức do ít che chắn. Ngoài ra, không khí nóng bay lên cũng tạo cảm giác nóng hơn.

Điều chỉnh quạt trần

Vào mùa hè, đôi khi bạn cảm thấy quạt trần chỉ đẩy không khí nóng xung quanh nhà hơn là làm mát nó và đây là cảm giác chính xác. Do đó, hãy cài đặt quạt trần để nó quay theo ngược chiều kim đồng hồ để đẩy không khí đi thẳng xuống, tạo hiệu ứng làm mát cơ thể và nhớ cài nó lại để chạy theo chiều kim đồng hồ vào mùa đông để kéo không khí mát lên.

Điều chỉnh đèn và các thiết bị điện

Ảnh minh họa: Internet

Đèn và các thiết bị điện khi hoạt động đều tạo ra nhiệt lượng. Vì vậy, nếu muốn làm mát nhà, bạn nên chú ý đến việc tắt bớt đèn khi không cần thiết; tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Thay thế các loại bóng đèn sợi đốt bằng đèn LED, đèn compact cũng giúp giảm nhiệt lượng tỏa ra.

Bật quạt thông gió trong nhà bếp và phòng tắm

Ảnh minh họa: Internet

Điều này rất cần thiết vì nó giúp tống khứ luồng không khí nóng do nấu ăn hoặc sau khi bạn tắm ra khắp nhà.