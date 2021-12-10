Những loại cây trồng trong nhà giúp không gian sống trong lành hơn

Có khi nào bạn nghe nói về việc cây trồng trong nhà có thể làm sạch không khí? Thật vậy, cây trồng trong nhà không chỉ đẹp mà còn mang đến cho không gian sinh hoạt sự thoáng mát, làm sạch không khí hiệu quả. Các nghiên cứu gần đây của NASA đã chỉ ra rằng không khí trong nhà có chứa một số lượng lớn các hóa chất độc hại như: benzene, trichloroethylene, ammonia,… Và một số loại cây cảnh trồng cảnh trong nhà có thể trở thành vũ khí chống lại mức độ gia tăng ô nhiễm bằng cách lọc không khí cho căn nhà.

Nhìn chung, các loại cây trồng trong nhà được biết đến với công dụng tăng tâm trạng và đem đến sự sống cho không gian. Tuy nhiên, trên thực tế chúng còn có thể làm được nhiều hơn thế.

Có thể kể đến một số loại cây trồng được dùng làm cây cảnh trong nhà như cây trầu bà, cây cọ cảnh, cây thường xuân, v.v. Chúng đều có khả năng lọc ô nhiễm không khí cao.

Có nhiều tác nhân dẫn đến ô nhiễm không khí trong nhà như bụi, phấn hoa, các vật liệu bên ngoài, nấm mốc, vi khuẩn. Đồng thời, một số chất gây ô nhiễm không khí ngoài trời sẽ tìm cách len lỏi vào nhà bạn. Bao gồm khí thải xe hơi, lửa và khói, khói sơn, v.v.

Trồng các loại cây lọc không khí là cách giúp giảm nồng độ CO2 và tăng độ ẩm trong nhà. Chúng có hoạt động tương tự một máy tạo độ ẩm tự nhiên, giúp loại bỏ hiệu quả không khí cũ. Đồng thời, giảm kích ứng cho mắt, mũi, họng và thậm chí là phổi.

Song song với việc cải thiện chất lượng không khí, trồng cây trong nhà còn giúp chúng ta có cảm giác dễ chịu bởi việc tương tác với cây trồng trong nhà là cách hiệu quả để giảm căng thẳng.

1. Cây cau vàng (cau cảnh)

Cây cau vàng được biết đến là một trong những loại cây hút khí độc trong nhà có khả năng loại bỏ nhiều toluene và xylene hơn hết. Chất độc hại cực kì nguy hiểm cho sức khỏe con người. Xylene là chất được sử dụng làm dung môi trong ngành công nghiệp in ấn, cao su và da.

Đây là loại cây hút khí độc cực kỳ hiệu quả trong việc loại bỏ độc tố khỏi không khí trong nhà. Đồng thời sẽ thải ra một lượng lớn hơi nước ở những nơi có không khí khô.

Cây cau vàng có khả năng chịu đựng hầu hết các môi trường trong nhà và rất dễ chăm sóc.

Cây cau vàng (cau cảnh)

2. Cây trúc mây

Cây trúc mây là loai cây cảnh rất dễ trồng. Tuy nhiên, với mỗi loài sẽ có một yêu cầu riêng về môi trường sống. Cây thích nghi tốt với ánh sáng mặt trời gián tiếp và nhiệt độ 16 – 21 độ C. Có thể sống được với hầu hết không khí.

Cây trúc mây

Cây trúc mây có thể thanh lọc không khí trong nhà và có thể chống lại sự xâm nhập của công trùng. Một cây trúc mây được đặt trong nhà chính là cách đơn giản để thanh lọc không khí và ngăn ngừa các chất độc từ không khí ảnh hưởng đến sức khỏe.

3. Cọ lá tre

Cây cọ lá tre thường được đặt trong nhà tắm nhờ khả năng loại bỏ formaldehyd khỏi không khí.

Bên cạnh đó, đây là loại cây trồng có khả năng loại bỏ chất độc hại benzene một cách hiệu quả.

Cọ lá tre

Với những chiếc lá hình quạt màu xanh lá, đây là loại cây sẽ giúp làm tăng độ ẩm cho căn phòng.

Cọ lá tre ưa thích giữ ẩm đồng đều. Khi chăm sóc cây, cần lưu ý tránh tưới nước quá nhiều vì sẽ khiến cây dễ bị úng.

Đồng thời, nên phun bằng dung dịch xà phòng lên cây để hạn chế ve bọ. Lá cây của loại cây này có khả năng thu hút ve bọ cao.

4. Cây huyết dụ

Cây huyết dụ là một trong những cây trồng trong nhà dễ trồng nhất. Đây cũng là loại cây tốt cho sức khỏe, giúp loại bỏ trichloroen khỏi không khí hiệu quả.

Cây huyết dụ

Chúng có đặc điểm đó là phát triển tốt nhất trong ánh sáng mặt trời gián tiếp đến từ phía đông / tây, hoặc nơi ít bóng râm. Nếu giảm nước tưới lại hơn, chúng sẽ thích nghi với mức độ ánh sáng thấp hơn. Khi chăm sóc cũng cần lưu ý giữ cho đất ẩm đều và không bao giờ để cây bị sũng nước.

5. Cây lưỡi hổ

Dẫn đầu danh sách các loại cây trồng trong nhà giúp làm sạch không khí chính là cây lưỡi hổ. Đây là loại cây rất thích hợp cho không gian phòng ngủ, nó giúp sản sinh ra khí O2 thanh sạch vào ban đêm mà hiếm có loại cây nào có khả năng như thế.

Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ không cần quá nhiều ánh sáng và nước nên chúng không kén không gian và hầu như phù hợp với nhiều góc trong nhà. Thêm vào đó, kiểu lá đơn, cứng của lưỡi hổ còn tượng trưng cho sự mạnh mẽ, sẽ rất ấn tượng khi dùng trong trang trí không gian phòng khách.

6. Cây họ cam quýt

Các loại cây thuộc họ cam quýt vốn rất lý tưởng để trồng trong nhà. Khi chúng ra hoa, kết quả thì mùi hương tỏa ra vô cùng dễ chịu. Bên cạnh đó, cây thuộc họ cam quýt cũng có khả năng hút ẩm cao, lá cây giàu tinh dầu giúp hỗ trợ chữa bệnh, diệt khuẩn cho môi trường sống. Tốt nhất nên trồng cây ở môi trường có nhiều ánh sáng, tưới nước thường xuyên và giữ cho đất luôn khô thoáng.

Cây họ cam quýt

7. Cây tuyết tùng

Loại cây này còn có tên gọi khác là cây bách Nhật Bản. Chúng thường được trồng làm cây bonsai cỡ nhỏ để trang trí phòng khách. Tại xứ sở mặt trời mọc, cây tuyết tùng được xem là vô cùng thiêng liêng. Người ta tin rằng các vị thần và linh hồn của người chết đều sống ở bên trong cây.

Cây tuyết tùng

Cây tuyết tùng có công dụng giúp làm sạch không khí trong nhà, cung cấp độ ẩm, loại bỏ bụi bẩn. Hơn thế nữa, chúng còn người ở trong nhà giảm bớt các triệu chứng đau đầu và đau nửa đầu. Tuy nhiên, tuyết tùng đòi hỏi trồng ở nơi có bóng mát và phải được tưới nước thường xuyên.

8. Cây cà phê

Cà phê là giống cây ưa bóng râm và cần được tưới nước thường xuyên. Chúng giúp hấp thụ lượng hơi ẩm dư thừa, điều hòa không khí. Ngoài ra, loại cây này tạo ra thứ mùi dễ chịu trong căn phòng khi ra hoa. Vì vậy, sao bạn không thử một lần trồng cây cà phê để cảm nhận những điều tuyệt vời mà nó mang lại cho không gian sống?

Cây cà phê cảnh

9. Cây sung cảnh

Cây sung cảnh là cây to trồng trong nhà phổ biến cũng rất hiệu quả trong việc thanh lọc không khí trong nhà bạn. Theo nghiên cứu về không khí sạch của NASA, cây sung có hiệu quả trong việc làm sạch formaldehyd, xylene và toluene trong không khí.

Nếu bạn quyết định trồng nó như một cây cảnh trong nhà tốt cho sức khỏe, hãy đặt nó trong một khu vực có nhiều ánh sáng tự nhiên gián tiếp. Nếu bạn đặt nó trực tiếp dưới ánh mặt trời, thì có thể những chiếc lá trên cây sẽ bị cháy. Tưới nước thường xuyên, nhưng để tránh thối rễ, bạn nên cho phép đất khô trước khi thêm nước.

Cây sung cảnh

10. Cây Lan Ý

Cây còn có tên gọi khác là cây bạch môn, vĩ hoa trắng hay huệ hòa bình. Cây lan ý mang thông điệp tượng trưng cho “niềm hạnh phúc của phụ nữ”, nghĩa là nếu trồng chúng thì hạnh phúc và tình yêu sẽ tràn ngập khắp căn nhà bạn. Ngoài khả năng hút ẩm cao thì lan ý còn giúp cân bằng không khí và tiêu diệt các tế bào nấm mốc trong nhà.

Cây Lan Ý

11. Cây sống đời

Sống đời còn có tên gọi khác gọi là cây lá bỏng, chúng có nguồn gốc từ Madagascar. Trái ngược với vẻ bề ngoài giản đơn, loại cây này mang lại nhiều nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe.

Cây sống đời

Phần thân và lá cây tích nước, có tác dụng điều hòa không khí trong nhà. Đây là lý do mà chúng thích hợp trồng tại nơi có không khí khô thoáng. Tuy nhiên, cây không cần quá nhiều nước và cần đặt chúng ở nơi có nhiều ánh sáng.

12. Cây dây nhện

Loại cây này luôn có khả năng quang hợp dưới ánh sáng tối thiểu. Vì thế chúng hấp thụ nhanh các chất độc từ không khí như xăng, Carbon monoxide, Formaldehyde và Styrene. Ngoài ra, cây dây nhện còn có thể chuyển hóa chất khí gây ung thư trong không khí như Aldehyde formic thành đường và amino acid. Có thể bạn chưa biết là chỉ cần một chậu nhỏ cây dây nhện là đủ để làm sạch không khí trong không gian 200m2.

Cây dây nhện

13. Cây nguyệt quế

Đây là giống cây bụi sống lâu năm, có mùi thơm đặc trưng, nguồn gốc xuất xứ từ các nước ở vùng Địa Trung Hải. Nguyệt quế rất thích hợp trồng ở những vùng đất ẩm ướt có bóng râm. Người ta từ lâu vẫn xem nguyệt quế hồng là biểu tượng của "vinh quang và chiến thắng". Có nguồn gốc từ vùng đất cận nhiệt đới nên nguyệt quế rất ưa không khí ẩm, nước ấm và bóng râm. Chúng giúp hấp thụ độ ẩm trong không khí, tạo nên môi trường sống vô cùng thoát mát.

Cây nguyệt quế

14. Cây hương đào

Còn có tên gọi khác là cây sim, hương đào là biểu tượng của hòa bình và vui vẻ. Từ xa xưa, người ta đã tin rằng loài cây này rất linh thiêng và nó có thể giúp cải lão hoàn đồng, giúp tinh thần người lữ khách sảng khoái và tăng thêm năng lượng tích cực. Ngoài ra, cây còn có thể lọc sạch không khí cho căn nhà bằng cách tiết ra chất kháng khuẩn từ lá và hoa, giúp loại bỏ vi khuẩn trong không khí hiệu quả.

Cây hương đào

15. Cây cọ cảnh

Cây cọ cảnh một trong những loại cây giúp thanh lọc không khí tốt nhất, cây cọ cảnh được xem như là một “bộ máy” lọc amoniac - thành phần chính trong chất tẩy rửa, dệt may và thuốc nhuộm một cách hiệu quả. Đây là giống cây dễ trồng, chúng sống được ở bóng râm trong thời gian dài. Đặc biệt, bạn không cần chăm sóc hay bón phân cầu kì, tuy nhiên chúng lại hơi khó tạo dáng cho đẹp.

Cây cọ cảnh là một trong những loại cây giúp thanh lọc không khí tốt nhất

16. Cây thường xuân

Các nhà khoa học của NASA đã đưa cây thường xuân vào danh sách những “bộ máy” lọc khí tốt nhất thế giới. Đây là loại cây rất hiệu quả trong việc cải thiện không khí và làm mát không gian. Ưu điểm của chúng là rất dễ trồng và không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc. Chính sự mềm mại, mảnh mai của thường xuân đã giúp chúng đựa ưa chuộng để làm cây trồng trong nhà.

Trong vòng sáu giờ, cây có thể loại bỏ 58% phân tử nấm mốc và 60% các chất độc trong không khí. Chúng ta có thể trồng thường xuân trong các chậu treo bên hàng rào hoặc ở khu vực phòng ăn, cầu thang,… để giúp ngôi nhà của gia đình thêm tươi tắn, mềm mại.

Các nhà khoa học của NASA đã đưa cây thường xuân vào danh sách những “bộ máy” lọc khí tốt nhất thế giới

17. Cây trầu bà

Những dây trầu bà vừa và nhỏ có thể để trên bàn làm việc, treo trên nóc tủ hay cạnh cửa sổ để cành lá rủ xuống nhẹ nhàng. Đây là một trong những loại cây nội thất phổ biến nhất thế giới. Chúng giúp làm sạch không khí tối đa và an toàn cho sức khỏe. Bên cạnh có, việc để cây cạnh các thiết bị điện tử sẽ giúp hấp thụ các chất phóng xạ phát ra từ máy tính, TV, máy in,... Cây trầu bà cũng rất dễ sống và phát triển, sinh trưởng nhanh.

Những dây trầu bà vừa và nhỏ có thể để trên bàn làm việc, treo trên nóc tủ hay cạnh cửa sổ để cành lá rủ xuống nhẹ nhàng

18. Cây dương xỉ

Loại cây này được ví như một trong những máy lọc không khí hiệu quả nhất. Chúng đặc biệt hoạt động tốt trong việc loại bỏ formaldehyde. Một số nghiên cứu gần đây cũng cho thấy rằng dương xỉ có thể loại bỏ kim loại độc hại như thủy ngân và asen.

Cây dương xỉ

19. Cây nha đam

Ngoài được biết đến với chức năng làm thực phẩm, thuốc chữa bệnh thì nha đam còn là loại cây giúp làm sạch không khí rất hiệu quả. Chúng có khả năng hiển thị lượng ô nhiễm trong không khí vượt quá mức cho phép bằng những đốm nâu trên thân cây. Chúng ta có thể đặt chậu nha đam trên bàn làm việc, trong phòng tắm, nhà ăn đều rất phù hợp.

Cây nha đam

20. Cây vạn niên thanh

Cuối danh sách cây trồng trong nhà giúp làm sạch không khí là cây vạn niên thanh. Đây là loại cây sống lâu năm mà vẫn xanh tốt, lá không héo úa vào mùa đông nên được coi là loài cây cát tường. Do đó, chúng rất được mọi người ưa chuộng và sử dụng rộng rãi trong nhiều không gian. Không những thế cây còn rất dễ trồng và giúp làm sạch formaldehyde trong bầu không khí hiệu quả.

Cây vạn niên thanh

Hy vọng những loại cây trồng trong nhà giúp làm sạch không khí mà chúng tôi vừa giới thiệu đã giúp bạn có thêm lựa chọn để không gian sống được thanh mát và tốt cho sức khỏe hơn.