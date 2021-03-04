Tổng hợp các loại cây trồng thanh lọc không khí trong nhà giúp sức khỏe tốt

Loại cây này được mệnh danh ông vua của các dòng cây lọc không khí. Cây lưỡi hổ giúp sản sinh ra khí O2 thanh sạch cho gia đình vào ban đêm. Hầu như không phải loại cây nào cũng có khả năng này (ban đêm, thực vật cây cối thực hiện quá trình hô hấp, hấp thu O2 và thải ra CO2).

Các loại cây trồng thanh lọc không khí trong nhà giúp hấp thụ chất ô nhiễm, mang đến không gian sống gần gũi tự nhiên. Bạn sẽ không còn phải lo sợ ô nhiễm khi trồng 15 loại cây sau đây:

Đồng thời, vì cây có thể khử được từ tính phát ra từ các thiết bị điện tử nên đặt cây ở vị trí có nhiều máy in, máy tính.

Cây lưỡi hổ dễ trồng, dễ chăm sóc, cây có thể trồng được dù trong hoàn cảnh thiếu nước, thiếu sáng. Cây có thể loại bỏ formaldehyde, benzene, trichloroethylene ở nhà hay văn phòng.

Cây không cần quá nhiều ánh sáng và nước nên phù hợp đặt ở nhiều góc trong nhà. Thêm vào đó kiểu lá đơn, cứng của loại cây này còn tượng trưng cho sự mạnh mẽ, sẽ rất ấn tượng khi dùng trong trang trí. Cây không ưa nước, chỉ cần tưới nước 1 tuần/lần và không cần tưới nhiều. Để cây ra ngoài ánh sáng 1-2 tuần/lần để cây có thể quang hợp tự nhiên.

2. Cây tuyết tùng

Cây tuyết tùng còn có tên gọi khác là cây bách Nhật Bản. Tại Nhật Bản, đâyg là loài cây vô cùng thiêng liêng và được tin là nơi mà các linh hồn của người chết và của các vị thần cư ngụ bên trong.

Cây thường được trồng làm cây bonsai cỡ nhỏ trang trí trong nhà. Mang đến tác dụng cung cấp độ ẩm, loại bỏ bụi và giúp không khí tươi mát, trong lành. Không những vậy, còn giúp giảm triệu chứng đau đầu và đau nửa đầu. Trồng tuyết tùng ở nơi có bóng mát và thường xuyên tưới nước cho cây.

Cây tuyết tùng thường được trồng làm cây bonsai cỡ nhỏ trang trí trong nhà

3. Cây cọ cảnh

Cây cọ cảnh được xem như là một “bộ máy” lọc ammoniac. Đây là một trong những loại cây thanh lọc không khí tốt nhất. Không khó để trồng và chăm sóc cây cọ cảnh, cây sống được trong bóng râm thời gian dài mà không không phải cầu kì tỉ mỉ bón phân tưới nước. Mặc dù vậy, sẽ hơi khó để tạo dáng đẹp cho cây.

4. Cây sống đời

Cây sống đời còn có tên gọi khác là cây lá bỏng có nguồn gốc từ Madagascar. Cây tích nước trong phần thân lá và mang đến nhiều tác dụng bất ngờ như điều hòa không khí trong nhà, thích hợp trồng tại nơi có không khí khô thoáng. Khi chăm sóc cây, cần lưu ý tránh tưới nước quá nhiều và đặt ở nơi đón nhiều ánh sáng.

Cây sống đời giúp điều hòa không khí trong nhà, thích hợp trồng tại nơi có không khí khô thoáng

5. Cây họ cam quýt

Chọn cây họ cam quýt là lựa chọn lý tưởng để trồng trong nhà. Mùi hương của hoa tỏa ra vô cùng dễ chịu. Bên cạnh đó, cây còn có khả năng hút ẩm, lá cây cung cấp lượng lớn chất chữa bệnh, diệt khuẩn. Khi chăm sóc cây, bạn nên trồng ở những nơi có nhiều ánh sáng và cung cấp nước cho cây thường xuyên, giữ đất khô thoáng.

6. Cây Lan Ý

Cây Lan Ý còn có tên gọi khác là cây bạch môn, huệ hòa bình hoặc vĩ hoa trắng. Đây là loài cây tượng trưng cho “niềm hạnh phúc của phụ nữ”. Người ta tin rằng khi trồng loại cây này hạnh phúc và tình yêu sẽ tràn ngập khắp căn nhà. Ngoài khả năng hút ẩm, cây Lan Ý còn cân bằng không khí và tiêu diệt các tế bào nấm mốc trong nhà.

Hoa cây Lan Ý có màu trắng rất đẹp thích hợp để trang trí phòng khách, phòng làm việc hoặc bàn ăn. Cây ưa nước, tưới 2-3 ngày/lần. Để cây ra ngoài ánh sáng khoảng 1-2 tuần/lần để cây có thể quang hợp tự nhiên. 2 tuần thay nước 1 lần và nhỏ từ 5-6 giọt dung dịch thuỷ sinh để cây phát triển tốt.

Ngoài khả năng hút ẩm, cây Lan Ý còn cân bằng không khí và tiêu diệt các tế bào nấm mốc trong nhà

7. Cây hồng môn

Cây Hồng Môn có hiệu quả giữ ẩm rất tốt trong không khí. Đây là loại cây hấp thụ chất xylene và toluene và có tác dụng chuyển đổi thành các chất vô hại.

Màu sắc của Cây Hồng Môn rất đẹp và thích hợp để trang trí phòng khách, phòng làm việc. Hồng Môn ưa nước, tưới 2-3 ngày/lần. Đem cây để ở ngoài ánh sáng 1-2 tuần/lần để cây có thể quang hợp tự nhiên.

8. Cây dây nhện

Cây dây nhện có thể quang hợp tốt ở điều kiện ánh sáng tối thiểu. Đây là loại cây có khả năng hấp thụ tốt những chất độc từ không khí và chuyển hóa những chất khí gây ung thư trong không khí. Chỉ cần đặt một chậu cây nhỏ là đủ để làm sạch không khí trong không gian 200m2.

Cây dây nhện là loại cây có khả năng hấp thụ tốt những chất độc từ không khí và chuyển hóa những chất khí gây ung thư trong không khí

9. Cây hương đào

Cây hương đào còn có tên gọi khác là cây sim, là biểu tượng của hòa bình và vui vẻ. Người ta cho rằng đây là loài cây rất linh thiêng và có thể mang đến năng lượng và tinh thần sảng khoái, giúp người già có lại tuổi trẻ. Chất kháng khuẩn từ lá và hoa có thể giúp lọc ra không khí sạch cho căn nhà, giúp tiêu diệt vi khuẩn trong không khí.

10. Cây nguyệt quế

Nguyệt quế là loài cây bụi sống lâu năm và sống được ở những vùng đất ẩm ướt có bóng râm, thích hợp không khí ẩm và nước ấm. Nguyệt quế hồng là biểu tượng của "vinh quang và chiến thắng". Loài cây này có thể hấp thụ độ ẩm trong không khí, tạo nên môi trường thoáng đãng.

11. Cây thường xuân

Được xếp vào một trong những “bộ máy” lọc khí tốt nhất, cây thường xuân rất hiệu quả trong việc làm sạch không khí và làm mát không gian. Cây có khả năng loại bỏ 58% phân tử nấm mốc và 60% các chất độc trong không khí chỉ trong vòng sáu giờ.

Cây thường xuân được xếp vào một trong những “bộ máy” lọc khí tốt nhất

Loài cây này có ưu điểm dễ trồng và không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc. Cây thường xuân thường được chọn để trang trí nhà bởi sự mảnh mai, mềm mại của cây. Trồng cây ở những chậu treo bên hàng rào hoặc ở khu vực phòng ăn, cầu thang… sẽ mang đến sự tươi tắn, mềm mại cho ngôi nhà của bạn.

12. Cây trầu bà

Cây trầu bà là một trong những cây nội thất phổ biến và được để ở bàn làm việc, treo cạnh cửa sổ để cành lá rủ xuống nhẹ nhàng. Cây có hiệu quả giúp làm sạch không khí trong nhàvà hấp thụ các chất phóng xạ phát ra từ máy tính, TV, máy in,... Cây trầu bà có tốc độ phát triển, sinh trưởng nhanh và rất dễ chăm sóc.

Cây trầu bà

13. Cây nha đam

Ít ai biết rằng cây nha đam có tác dụng làm sạch không khí rất hiệu quả. Đặc biệt, thông qua những đốm nâu trên thân cây nó sẽ giúp hiển thị lượng ô nhiễm trong không khí vượt quá mức cho phép. Trang trí chậu nha đam ở những nơi như trên bàn làm việc, phòng tắm, nhà ăn.

14. Cây dương xỉ

Cây dương xỉ được xem là một trong những máy lọc không khí hiệu quả nhất. Đặc biệt có thể giúp loại bỏ formaldehyde, những kim loại độc hại như thủy ngân và asen.

15. Cây vạn niên thanh

Cây vạn niên thanh có sức sống mạnh mẽ, cây sống lâu năm mà vẫn xanh tốt nên được mọi người ưa chuộng và sử dụng rộng rãi. Dù vào mùa đông thời tiết hanh khô thì lá cây vẫn không héo úa nên được coi là loài cây cát tường. Ngoài ra, cây còn giúp làm sạch formaldehyde trong bầu không khí và trồng không khó.

Cây vạn niên thanh

Trên đây là một vài gợi ý cây trồng góp phần loại bỏ những chất độc hại và mang tới không gian thoáng mát, an toàn hơn. Giữa thực trạng không khí đang mỗi ngày một ô nhiễm như hiện nay, việc trồng các loại cây thanh lọc không khí trong nhà rất hữu ích. Không chỉ làm đẹp không gian mà còn giúp không khí thêm trong lành dễ chịu và tốt cho sức khỏe.