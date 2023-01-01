Nhà gần bệnh viện, chùa đền, giáo đường, đài hóa thân cũng rất xấu. Bởi vì những khu vực này đều mang âm sát, khí trường rất xấu. Nếu sống trong thời gian dài ở đây dễ khiến bạn mất ngủ, mộng mị, thần kinh suy nhược, sức đề kháng kém, thậm chí bệnh tật liên miên, chữa mãi không khỏi mà thành mãn tính.

Nhà gần cột điện , ống khói...cũng không tốt. Đặc điểm của những nơi này là đều có hình nhọn sắc, có lửa hoặc điện, sẽ mang Dương sát một loại sát khí cực hung. Ống khói thải ra khí độc gây ô nhiễm môi trường. Vì thế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của con người. Nếu sống gần những nơi này người thường bực bội, bức bối, dễ bị kích động, đường hô hấp, tim mạch thường có vấn đề, thậm chí thường xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Nếu sống gần những nơi này trong nhà không được dùng màu sắc quá đỏ.

Nhà gần trạm trung chuyển rác, cống rãnh bị ô nhiễm, lò giết mổ, bảo tàng, di tích lịch sử, môi trường sống quá cũ, tối tăm, ẩm ướt, bẩn thỉu cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và vận thế của bạn. Đặc biệt nếu phía Tây Nam nhà của những người tuổi Mùi, tuổi Thân có kho rác hay cống rãnh bị ô nhễm thì phụ nữ trong nhà sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Do không bài trí đồ gỗ ở hướng đông

Các chuyên gia phong thủy cho biết rằng hướng đông trong ngôi nhà là nơi mang đến luồng khí ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của gia chủ. Vì lẽ đó, để tăng cường vượng khí, chủ nhà nên bày trí thêm các đồ nội thất làm bằng gỗ như ở hướng đông như: sàn nhà, cột, kệ, vật dụng trang trí…

Ảnh minh họa: Internet

Cửa của hai phòng ngủ đối diện nhau

Cửa hai phòng ngủ đối diện nhau là một trong những lỗi sai phong thủy. Điều này sẽ làm mất đi sự riêng tư của người ở hai phòng này. Cứ thử nghĩ mà xem, nếu hai phòng đối diện nhau, cửa luôn mở thì người ở phòng bên này sẽ thấy hết những việc người ở phòng bên kia đang làm.

Thiếu cây xanh

Thực vật giúp tiếp thêm nguồn năng lượng sống động, tích cực cho ngôi nhà. Vì vậy, bạn hãy trồng thêm nhiều cây xanh trong nhà và chăm sóc cho cây xanh luôn tươi tốt.

Bạn chú ý không trồng những cây có gai như cây xương rồng. Ngoài ra, bạn không nên trồng các loài cây là biểu tượng của nỗi buồn như liễu, dâu tằm ở sân trước nhà.

Bạn nên trồng một số cây như cây lô hội, lan Ý, hoa oải hương...trong phòng ngủ để có được môi trường trong lành, hợp phong thủy, giúp gia chủ ngủ ngon, có sức khỏe tốt.

Đầu giường đối diện với gương soi

Nhiều gia đình thường đặt gương soi trong phòng ngủ, tuy nhiên bạn nên tránh đặt gương đối diện với đầu giường. Bởi nếu nửa đêm tỉnh giấc, bạn có thể sẽ giật mình khi nhìn thấy mình trong gương.

Nếu tình trạng này kéo dài, nó sẽ gây ảnh hưởng tới trí óc, đặc biệt là với những người yếu bóng vía. Nếu vẫn muốn đặt gương trong phòng ngủ, tốt hơn hết bạn nên đặt gương ở cạnh giường, đương nhiên mặt gương không được soi thẳng vào giường ngủ.



Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.