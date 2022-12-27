Những điều cần tránh trong phong thủy nếu muốn gia đình hòa thuận, hạnh phúc, ấm êm, sức khỏe như ý

Cây to trước nhà nếu ở phía Thanh long (bên trái - hướng từ nhà nhìn ra) thì mang lại vận may nhưng nếu ở bên phía Bạch hổ (bên phải) là xấu.

Trước nhà của bạn cũng không nên có vũng nước đọng dơ bẩn, hoặc bể cá lâu ngày không sục rửa vì sẽ tạo tử thủy, khiến gia chủ thiếu sức sống, gây cảm giác tù túng, bức bối trong người làm cho người đàn ông trong gia đình không muốn ở nhà. Vũng nước cũng là nơi tập trung muỗi, vi khuẩn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình .

Cây trước nhà tạo hung sát, ảnh hưởng tới sức khỏe gia chủ. Nếu cây quá gần và nằm chính giữa cửa nhà thì nên chặt bỏ ngay.

Nhà ở thế “Bạch hổ hiến mi”

Theo phong thủy, phía tay trái của ngôi nhà là Thanh long, tượng trưng cho khí Dương - phái mạnh, còn bên phải là Bạch hổ, tượng trưng cho khí Âm - nữ giới. Địa thế hai bên ngôi nhà phải đều nhau để cân bằng Âm - Dương.

Nếu đường bên trái ngôi nhà (Thanh long) là đường cụt, còn đường bên phải nhà (Bạch hổ) lại dài hơn thì sẽ tạo ra thế “Bạch hổ hiến mi”, tức là làm cho Âm thịnh - Dương suy. Điều này sẽ khiến cho nam chủ nhân của căn nhà bị lấn át bởi nữ giới và trở nên yếu đuối hơn.

Nhà cửa tối tăm

Nhà cửa tăm tối sẽ thu hút những nguồn năng lượng tiêu cực và ảnh hưởng đến tài vận của gia chủ, khiến cho gia chủ làm ăn khó khăn, dễ gặp thất bại.

Theo quan niệm từ xưa, một ngôi nhà sạch sẽ, gọn gàng không chỉ mang đến cảm giác thoải mái, thư giãn mà còn là yếu tố quan trọng trong việc giữ gìn năng lượng và giúp gia đình thịnh vượng hơn.

Vì vậy, hãy bỏ đi những vật dụng đã hỏng, dọn dẹp những đồ không cần thiết trong nhà, cất dọn giày dép, quần áo gọn gàng để căn nhà của bạn luôn tươm tất và tràn đầy năng lượng tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Đặt gương chiếu vào giường

Bài trí gương soi đối diện hoặc thẳng vào giường ngủ của chủ nhân sẽ dẫn đến bất hòa hoặc ức chế tâm lý giữa 2 vợ chồng.

Bạn và bạn đời của mình cũng có thể giật mình khi nhìn thấy hình ảnh mình trong gương hoặc luôn trong cảm giác bị soi mói, theo dõi. Ngoài ra, nếu có ánh sáng chiếu vào gương sẽ gây khó chịu, không đảm bảo chất lượng giấc ngủ, về lâu dài điều này không có lợi cho sức khỏe và tinh thần.

Đặt phòng ngủ ở tầng thấp

Nhiều người nghĩ rằng bố trí phòng ngủ ở tầng thấp như tầng hầm thì sẽ yên tĩnh, ngủ dễ hơn. Tuy nhiên, đây lại là quan niệm hết sức sai lầm vì không gian ở tầng hầm hút khí âm, gây ra sự mất cân bằng về năng lượng. Nếu như bạn dành quá nhiều thời gian ở đó thì sẽ khiến sức khỏe bị ảnh hưởng, vợ chồng mâu thuẫn vì có kẻ thứ 3 phá hoại.

Phòng bếp đặt ở góc Tây Bắc

Theo phong thủy, hướng Tây Bắc thuộc hành Kim, đại diện cho của cải, vật chất và các bậc tiền bối, người lớn trong nhà. Phòng bếp thuộc lửa (Hỏa) nếu đặt góc Tây Bắc sẽ khắc (Kim) làm cho trong nhà xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, ảnh hưởng đến hòa khí trong gia đình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.