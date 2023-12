Những cấm kỵ khi chọn tranh để treo, nếu vô tình phạm phải sẽ nhận nhiều xui xẻo cho cả nhà

Những bức tranh phong thủy có màu sắc ảm đạm, tăm tối, tranh có cảnh tượng xơ xác tiêu điều, lạnh lẽo, thê lương là điều cấm kỵ trong phong thủy. Kể cả những bức tranh có màu sắc tranh quá đậm hoặc chói cũng sẽ làm khó chịu người nhìn và làm cho tài lộc trong gia đình khó lòng hanh thông thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Treo tranh con giáp trùng tuổi gia chủ

Nhiều người hiện nay thường có thói quen treo tranh con giáp trùng tuổi với bản thân vì nghĩ sẽ mang lại nhiều may mắn. Tuy nhiên điều này không nên vì con giáp của gia chủ cùng con giáp của tranh có thể hình thành tương xung, tương hình và tương hại. Khi treo tranh phong thủy về con giáp cần tuân thủ theo 2 quy tắc sau:

Nguyên tắc thứ nhất - “tam hợp tương sinh”: Sự kết hợp của 3 con giáp trong 12 con giáp sẽ mang lại may mắn, có 4 cặp kết hợp, lần lượt là: Hợi – Mão – Mùi, Dần – Ngọ – Tuất, Tỵ – Dậu – Sửu, Thân – Tý – Thìn. Như vậy, nếu gia chủ cầm tinh con ngựa thì trong nhà có thể treo những bức tranh về chó hoặc hổ.

Nguyên tắc thứ hai - “lục hợp tương hợp”: Đó là sáu nhóm “quý nhân”, trong mỗi nhóm có 2 tuổi hỗ trợ cho nhau, lần lượt như sau: Tý-­Sửu, Dần-­Hợi, Mão­-Tuất, Thìn-­Dậu, Tỵ­-Thân, Ngọ-­Mùi.

Tranh có dòng nước chảy ra ngoài

Các bức tranh phong thủy với non xanh nước biếc, suối chảy êm đềm, cây cối xanh tươi được nhiều người sử dụng để tranh trí nhà cửa. Nó là biểu tượng của cuộc sống may mắn, bình an, thịnh vượng. Tuy nhiên, treo tranh sai hướng, để dòng nước chảy ra phía ngoài cửa nhà là điềm báo tài lộc thất thoát. Gia chủ nên sớm chỉnh lại vị trí treo tranh để tích tụ tài lộc.

Tranh không phù hợp theo ngũ hành

Trong phong thủy nếu gia chủ cũng nên chú ý đến các hành khác nhau trong ngũ hành. Nếu chủ nhà mệnh Mộc thì chọn tranh hoa lá, tranh mẫu đơn... để treo nhưng lại sẽ không thích hợp nếu treo trong nhà có gia chủ mang mệnh Hoả dễ gây khó chịu vợ chồng cãi vã.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.