Nhà ở phạm 4 lỗi phong thủy này, đừng hỏi tại sao làm ăn mãi mà vẫn nghèo!

Xét về phong thủy giày dép, rất nhiều gia đình đông thành viên thường có thói quen vứt loạn giày dép ở trước cửa nhà. Điều này vừa gây mất thẩm mỹ cho căn nhà mà còn ảnh hưởng tới chất lượng không khí xung quanh nhà.

Bên cạnh đó, rác thải cũng là thứ không được đặt trước cửa nhà. Rác chẳng những khiến cửa nhà thêm phần luộm thuộm mà vi khuẩn trong đó còn ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của các thành viên. Từ đó, tài vận và phong thủy đến nhà đều sẽ gặp trở ngại.

Ngoài ra, bụi bặm, bùn đất ở đế giày dép là thứ không thể tránh. Mỗi ngày chúng ta phải đi đến rất nhiều nơi, nếu như chẳng may dính bẩn vào đế giày rồi lại tha những thứ "bẩn" đó về nhà, lâu dần sẽ mang theo cả những vận xui về nhà.

Muốn tránh phạm đại kỵ phong thủy nhà ở khi gia đình có quá đông thành viên, bạn có thể hóa giải điều này bằng cách sử dụng tủ đựng giày dép và xếp gọn vào trong đó.

Ngoài ra, bạn cũng nên thường xuyên vệ sinh giày dép trước khi cất vào trong tủ. Ẩm mốc và mùi hôi khó chịu ở cửa nhà cũng là tối kỵ trong phong thủy.

Treo gương phạm phong thủy

Gương là vật phẩm cần thiết cho mỗi gia đình, trong phong thủy, gương còn mang tác dụng hấp thụ khí, chuyển hóa năng lượng xấu, đem lại vận may, tài lộc cho cả gia đình.

Tuy nhiên, đó là trong trường hợp gia chủ sử dụng gương đúng cách, ngược lại, nếu đặt gương sai vị trí thì không những gương không làm “điềm dữ hóa lành” mà còn ngăn cản tài vận, làm gia đình bất hòa tranh đấu lẫn nhau.

Trong phong thủy, nếu treo quá nhiều gương trong nhà sẽ tạo khí âm nên dễ bị tiêu tan tài sản. Nếu sử dụng đúng cách thì gương là vật tán khí, nhưng nếu sử dụng sai cách thì sẽ có tác dụng ngược ảnh hưởng tới tài lộc của bạn.



Ảnh minh họa: Internet

Không đặt hoa tươi trong phòng ngủ

Hoa tươi vốn dĩ rất đẹp, lại có hương thơm, và theo quan niệm phong thủy còn chứa nhiều sinh khí. Lý do gì khiến nó trở thành vật tối kỵ với phòng ngủ theo lời đồn? Cũng giống như các trường hợp khác, cần phải đi vào cụ thể và nhìn vào từng chi tiết, không thể chỉ nghe qua loa những hướng dẫn chung chung.

Một bó hoa tươi với những màu sắc đẹp mắt đương nhiên sẽ tạo thêm chút năng lượng tươi mới cho phòng ngủ. Tuy vậy, bạn nên nhớ, hãy thay hoa mới ngay khi những cánh hoa bắt đầu tàn phai để tránh gây ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ của hai vợ chồng.

Ảnh minh họa: Internet

Cầu thang đối diện cửa trước

Nếu bạn nhìn thấy cầu thang ngay khi mở cửa hoặc nếu cầu thang thẳng hàng với cửa thì tương tự như cửa trước thẳng hàng với cửa sau, khí đi thẳng lên cầu thang thay vì tụ vào các khu vực chính của ngôi nhà. Tức các luồng khí bên ngoài đi vào nhà quá nhanh, không tốt về mặt phong thủy. Bố cục này có thể khiến nguồn lực hoặc tài chính của gia chủ bị suy giảm.

Tuy nhiên, nếu tiền sảnh hoặc lối vào thoáng rộng và sáng sủa thì bạn không cần phải lo lắng về cách bố trí này. Bởi lẽ, tiền sảnh, lối vào thoáng sáng sẽ cho phép khí đi vào nhà nhẹ nhàng, hiệu quả hơn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.