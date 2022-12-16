Muốn "đếm tiền mỏi tay", phát huy hết công năng của két sắt nhớ chú ý vị trí đặt

Theo quan niệm, tắm rửa là việc trút bỏ ô uế, vì vậy, nếu đặt két sắt tại nơi này sẽ làm suy giảm tài vận. Một số người còn có ý tưởng độc đáo là cất két sắt vào nhà vệ sinh, nghĩ rằng nơi đó không ai ngờ tới. Nhưng hành động này chỉ đem lại tồi tệ vì nhà vệ sinh hành Thuỷ quá vượng lại nồng nặc uế khí. Hội tụ đủ hai yếu tố hãm tài, phá vận mạnh mẽ nhất.

Không đặt két sắt tựa và hướng vào nhà tắm cũng không để dưới nhà vệ sinh

Két sắt được an vị vào cung bản mệnh của người nào, toàn bộ tài khí trong nhà sẽ chỉ tụ về một mình người đó. Đây phải là người trụ cột trong gia đình, có vận trình sự nghiệp thịnh vượng nhất. Trong đó cung Quý Nhân sẽ giúp cho người này có nhiều bạn bè, các mối quan hệ xã hội tốt đẹp, giúp đỡ trong công việc cũng như cuộc sống. Cung Dịch Mã giúp gia chủ có cơ hội thăng quan tiến chức, có địa vị, chỗ đứng vững chắc và ổn định, được người đời kính nể. Và cung Thiên Lộc sẽ giúp cho người này có khả năng làm chủ, quản lý tốt tài chính trong gia đình, tránh thất thoát tiền bạc.

Tùy theo mong muốn mà các bạn sẽ chọn ra vị trí tụ tài phù hợp để an vị két sắt. Ngoài ra, tùy từng trường hợp, gia chủ sẽ chọn 1 trong 2 phương án vừa rồi để an vị két sắt. Nếu trong nhà có nhiều người cùng đi làm, đều cần phát triển sự nghiệp thì nên an vị két sắt vào cung vị tụ tài của toàn bộ căn nhà. Khi đó tài lộc sẽ được chia đều cho tất cả mọi người. Nếu chỉ có một người làm kinh tế chính thì tốt nhất nên an vị két sắt vào cung bản mệnh của người đó.

Ảnh minh họa: Internet

Không đặt két sắt đối diện hay gần gương

Để tiết kiệm diện tích phòng, nhiều gia đình thường có thói quen đặt két sắt ngay dưới bàn trang điểm, hay đối diện gương soi. Trong phong thủy gương và két sắt không có mối liên hệ nào với nhau, không được chiếu vào nhau, không ở cạnh nhau, không chồng lên nhau.

Cụ thể, két sắt thu khí, còn gương là nơi phản ngược, đẩy ngược hình thể đó, tạo ra hình thể ảo. Gương soi vào thì hiển nhiên là hình ảnh giả của két sắt kia hiện lên, đó gọi là giả lộc và sẽ không tốt. Điều đó chính là lý do làm giảm tài chính của gia chủ, có thể làm được 10 phần nhưng chỉ giữ giữ lại được rất ít, thậm chí là không có gì.

Không đặt đồ điện lên trên két sắt

Trong phong thủy, két sắt thuộc tính kim nên tất cả những gì khiến cho tính kim bị xuất khí hoặc khắc chế tính kim đều không phù hợp. Trong khi đó, các thiết bị điện đều quy ra nhiệt (hỏa) sẽ đốt cháy tiền tài của bạn. Ngay cả việc để quạt gần két sắt, thổi gió ra đối nghịch với luồng khí két sắt đang cần thu, việc làm này cũng không nên.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.