Giấy Decal là gì? Ứng dụng vào sản xuất tem bảo hành

Nếu muốn gia tăng độ bên cho màu in, bảo vệ lớp màu in thì khách hàng có thể yêu cầu gia công thêm lớp màng mỏng lên lớp mặt của decal. Hoặc có thể sử dụng các chất khác sao cho phù hợp với kiểu in ấn.

Phân loại giấy decal dựa theo cấu tạo

Dựa vào cấu tạo, người ta phân loại giấy decal thành các dòng sau.

Decal giấy không tráng phủ bề mặt

Loại decal giấy này sẽ không phủ thêm bất kỳ chất liệu nào khác như giấy decal ford, decal giấy Couche, decal giấy Kraft, … Decal giấy này thích hợp để in tem nhãn hàng hóa bình dân, không yêu cầu cao về độ bền. Chẳng hạn như nhãn dán sự kiện là các hình cờ cổ vũ bóng đá, nhãn hộp bánh, …

Bởi vì không có lớp tráng phủ lên decal có giá thành rẻ hơn các loại decal khác. Thời gian in ấn cũng sẽ nhanh hơn nhưng không có khả năng chống thấm nước, không thể chịu được nhiệt, … Chất lượng của bản in còn phụ thuộc vào loại giấy in, mực in cũng như công nghệ in. Tuy nhiên, chất lượng bản in sẽ tăng dần từ việc sử dụng mực gốc nước, mực dung môi, gốc dầu và UV, …

Decal giấy tráng phủ bề mặt

Khác với decal giấy trên kia, decal giấy tráng phủ bề mặt có thêm một lớp nhựa mỏng hay các chất khác như Premium Transtherm, Multitherm Plus, … Với mục đích là bảo vệ mực in tốt hơn, và phù hợp với nhiều công nghệ in hơn.

Chẳng hạn khi decal giấy tráng phủ thêm Premium Transtherm sẽ là decal giấy bán cảm nhiệt. Còn phủ thêm Multitherm Plus thì sẽ là deal giấy chuyển nhiệt trực tiếp.

Tất nhiên, loại decal giấy này sẽ có giá thành đắt hơn các loại thông thường nhờ sở hữu những ưu điểm vượt trội. Cụ thể như dày hơn, chịu nhiệt tốt hơn, bền màu hơn, có khả năng chống thấm, chống nước, hình ảnh rõ nét hơn, …

Decal giấy tráng phủ bề mặt thường được sử dụng cho các sản phẩm cao cấp, hoặc môi trường đặc biệt. Chẳng hạn như nhãn hộp nhân sâm, nhãn dán hộp thức ăn lò vi sóng, nhãn sản phẩm đông lạnh, …

Các chất liệu giấy decal sử dụng phổ biến hiện nay

Giấy decal màu

Nghe qua tên gọi, bạn có thể phần nào hình dung về chất liệu decal giấy này. Lớp mặt giấy có đủ màu sắc khác nhau, mặt dưới là lớp keo. Thường được gia công thêm lớp cán bóng để bảo vệ và tạo hiệu ứng nổi bật cho nhãn dán.

Giấy decal trắng

Decal có bề mặt láng mịn, phù hợp với công nghệ in laser, ấn phẩm có màu sắc đẹp mắt. Thường được sử dụng để in nhãn decal giá rẻ.

Giấy decal trong suốt

Loại decal này có hai mặt giấy đề trong suốt nền mang lại yếu tố thẩm mỹ cao. In bằng dầu mực để lâu cũng không bị phai hoặc lem màu.

Giấy decal cuộn

Các mẫu giấy decal cuộn có chiều dài lên đến 150m, sử dụng phổ biến cho các ấn phẩm như in mã vạch, tem nhãn dán. Có thể in bằng 3 loại mực khác nhau, màu sắc đa dạng.

Giấy decal A4 đế xanh

Bề mặt của loại giấy này có màu trắng, chất mịn hoặc nhám, khả năng bám màu tốt, chất lượng bản in đẹp. Ứng dụng trên nhiều lĩnh vực, mặt hàng khác nhau như quần áo, mỹ phẩm, sách, tạp chí, …

Giấy decal Tomy A4

Được sản xuất từ nhiều mảnh nhỏ, in trên cùng một khổ giấy A3, A4, A5. Loại decal giấy này có màu trắng với độ dính cao, phù hợp với công nghệ in phun hoặc in máy laser.

Công nghệ in decal giấy được sử dụng nhiều nhất

Công nghệ in offset

Đây là phương pháp in tem decal rẻ nhất mà vẫn đảm bảo tạo được ấn phẩm chất lượng cao với số lượng lớn. Vì vậy mà với các sản phẩm cần in ấn thương mại thì công nghệ in offset là lựa chọn phù hợp nhất.

Công nghệ in kỹ thuật số

Công nghệ in hiện đại nhất này cho phép sử dụng hình ảnh đưa vào máy in chuyên dụng, hệ thống máy móc sẽ xử lý và cho ra ấn phẩm theo yêu cầu. Công nghệ này đáp ứng nhu cầu in nhanh với số lượng lớn mà vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh tốt nhất.

Công nghệ in lưới

Công nghệ in này được ứng dụng trên chất liệu decal lưới là chính. Công nghệ in truyền thống này được thực hiện bằng cách phun sơn trực tiếp lên bề mặt của sản phẩm. Người dùng sẽ sử dụng một tấm khung gỗ được căng bằng một tấm lụa hoặc lưới kim loại bên trong. Người thợ sẽ đổ mực lên tấm lụa, lưới này. Thành phẩm mà ta nhận được sẽ là hình ảnh đọng lại trên bề mặt vật liệu in.

Công nghệ Flexo

Là phương pháp in trực tiếp, mực sẽ được truyền từ máng lên cuộn anilox. Sau đó, sẽ đến khuôn in khắc nổi rồi được ép trực tiếp lên bề mặt decal giấy. Công nghệ in này phù hợp với nhiều chất liệu khác nhau như xi bạc, nhựa, giấy.

Nếu so sánh với công nghệ offset thì in Flexo không mang lại hình ảnh sắc nét, nhưng lại có sự đồng đều cao. Vì vậy thích hợp để in tem niêm phong, tem bảo hành, tem nhãn sản phẩm, … với da phần là chữ.

Ứng dụng của giấy decal trong in tem decal là gì

Tem nhãn mác hàng hóa

Nhãn mác là yếu tố quan trọng không thể thiếu của bất kỳ loại hàng hóa nào. Sản phẩm khác nhau sẽ có nhãn mác khác nhau, chủ yếu là cung cấp các thông tin về mặt hàng đó. Cụ thể như ngày sản xuất, hạn sử dụng, nguồn gốc, thành phần, logo tên thương hiệu, cách sử dụng ra sao, …

Tem niêm phong, tem bảo hành

Không chỉ được sử dụng để dán nhãn mác hàng hóa, decal giấy được được sử dụng phổ biến để in tem bảo hành, tem niêm phong. Nhất là các mặt hàng công nghệ, máy móc điện tử.

Những loại tem này thường có kích thước khá nhỏ, với các hình dạng cơ bản như chữ nhật, elip, tròn, vuông, … Tùy vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta có thể thay đổi hình dáng, kích thước sao cho phù hợp.

Nhãn dán logo, sticker

Ngày nay, bạn có thể bắt gặp hình ảnh nhãn dán logo, sticker trên hầu hết các sản phẩm, logo nhãn hàng, logo hội nhóm, …

Có thể giấy, decal giấy ngày càng được ứng dụng rộng rãi và đóng vai trò rất quan trọng không chỉ trong ngành in ấn mà cả cuộc sống. Hy vọng những chia sẻ trên của chúng tôi giúp bạn trả lời được thắc mắc decal giấy là gì.