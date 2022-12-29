Đặt chổi ở những vị trí này bảo sao tài lộc bị "quét sạch" hết, Thần tài nổi giận từ ngày này qua tháng nọ

Nhà đẹp 29/12/2022 13:43

Những chuyên gia phong thủy cho rằng, chính vị trí đặt chổi quét nhà này sẽ gây ra những hao tổn về tiền bạc, tài khí tiêu tan, sức khỏe giảm sút.

Không đặt chổi ở đối diện cửa sổ

Vị trí đối diện với cửa sổ cũng được cho là không thích hợp để đặt chổi. Cửa sổ là nơi thông gió đồng thời cũng là nơi ánh sáng tập trung, các luồng khí ra vào. Nếu để chổi đối diện với cửa sổ, nó sẽ khiến đường đi của các luồng khí tốt bị phân tán, các thành viên trong gia đình hay hục hặc, cãi vã.

Đặt chổi quét nhà sau cửa ra vào

Khi quét nhà chúng ta thường có thói quen quét từ sau nhà ra cửa trước, sau đó sẽ quét sân để tiện vệ sinh nhà cửa. Chính vì thế nên rất nhiều người đã tiện tay đặt chổi sau hai bên cửa ra vào để tiện sử dụng.

Họ không biết rằng, cửa ra vào chính là vị trí phong thủy thu hút tài lộc, may mắn. Việc đặt chổi, vật được xem là dơ bẩn, ô uế ở đây sẽ khiến năng lượng xấu tích tụ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công danh sự nghiệp của các thành viên trong gia đình.

Đặt chổi ở những vị trí này bảo sao tài lộc bị 'quét sạch' hết, Thần tài nổi giận từ ngày này qua tháng nọ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phòng bếp, phòng ăn

Chổi là dụng cụ dùng để quét dọn vệ sinh trong nhà vì vậy nó chứa nhiều vi khuẩn, vì vậy về mặt khoa học thì để chổi trong phòng bếp hay phòng ăn cũng là điều không nên. Còn về mặt phong thủy thì phòng bếp và phòng ăn là nơi con người nạp năng lượng để duy trì sinh tồn, nếu như để chổi ở đây thì nguồn sống của bạn sẽ bị quét sạch hết.

Phòng khách 

Theo phong thuỷ, phòng khách là vị trí rất được coi trọng trong phong thủy và không nên đặt chổi ở đây. Phòng khách là nơi gia đình quây quần tụ họp, cũng là nơi nhân khí vượng, tài lộc phát.

Nếu để chổi quét nhà ở phòng khách, nguồn năng lượng xấu tích tụ nơi cây chổi có thể ám theo người sống trong nhà, những thứ bẩn thỉu lẽ ra phải được loại bỏ thì vô tình vẫn còn ở đó, khiến cho sức khỏe cũng như tài lộc của gia chủ bị sa sút.

Đặt chổi trong nhà vệ sinh

Ai cũng biết nhà vệ sinh là nơi tích tụ uế khí, ẩm ướt và có nhiều vi khuẩn dù bạn có vệ sinh sạch sẽ đến mấy. Thế nên, việc đặt thêm cây chổi quét nhà ở đây chẳng khác nào bạn đang phát tán uế khí ra khắp nhà vệ sinh.

Nếu có quá nhiều luồng năng lượng tiêu cực thì may mắn sẽ bị đuổi sạch khỏi nhà bạn. Từ đấy, gia chủ làm ăn sa sút, tiền của không cánh mà bay là điều khó tránh khỏi.

Đặt chổi ở những vị trí này bảo sao tài lộc bị 'quét sạch' hết, Thần tài nổi giận từ ngày này qua tháng nọ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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