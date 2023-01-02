Dân văn phòng nên kham khảo 5 loại cây giúp thăng quan tiến chức, đường công danh ngày càng thuận lợi

Theo dân gian, cây Lan Chi là biểu tượng cho sức sống dẻo dai, kiên cường, bền bỉ theo năm tháng. Đó là sự mạnh mẽ, không chịu khuất phục trước khó khăn cũng như không truy cầu danh lợi. Nếu mong muốn tìm kiếm một loại cây giúp xua đuổi ma quỷ, tà ma hay những điềm xấu trong cuộc sống thì đừng bỏ qua loại cây này.

Bởi theo phong thủy cây cảnh văn phòng, cây lan chi là lá bùa hộ mệnh cực tốt đem lại hạnh phúc, may mắn và tại vượng cho người sở hữu. Cây lan chi có màu xanh mướt mắt, vì vậy đây là loại cây cảnh văn phòng hợp mệnh Thủy. Để phù hợp hơn, bạn nên chọn cây trồng màu xanh, theo phong thủy sẽ giúp mang đến thành công, tài lộc cho người trồng. Bên cạnh đó, lan chi cũng rất hợp với người tuổi Mùi. Tuổi Mùi đừng e ngại lựa chọn loại cây này nhé vì chúng có thể đem lại điều tốt lành cho cuộc sống của bạn đấy.

Có nhiều người tin rằng, đặt một chậu cây ngọc ngân trên bàn làm việc của mình thì sẽ có nhiều bổng lộc, công việc suôn sẻ hơn. Đây là loại cây tượng trưng cho sức mạnh tinh thần và ý chí quyết tiến. Khi làm việc chăm chỉ, mạnh mẽ, bạn sẽ nhận được những điều tốt đẹp, tiền bạc hanh thông là điều sớm muộn.

Nên đặt một số cây này trên bàn làm việc nếu muốn nhiều tiền và thăng quan tiến chức, công việc như ý nhé.

Cây đại đế vương

Theo ý nghĩa trong phong thủy, cây đại đế vương thể hiện đẳng cấp, tinh thần đế vương, quyền cao chức trọng. Nó thích hợp để trang trí cho những người làm vị trí quản lí, lãnh đạo. Đây cũng là một trong 5 loại cây cảnh đón tài lộc cho dân văn phòng.

Ngoài ra, cây này còn thể hiện chí tiến thủ trong sự nghiệp. Bài trí cây đại đế vương trong văn phòng hoặc trên bàn làm việc sẽ tạo cảm giác thư giãn đầu óc, giúp tinh thần thư thái và dễ dàng tập trung vào công việc. Theo đó, hiệu quả làm việc sẽ cao hơn, con đường công danh sự nghiệp càng thêm thuận lợi.

Cây sen đá

Đây là loại cây được ưa chuộng của dân văn phòng vì nó có sức sống tốt, không phải chăm sóc quá kĩ lưỡng. Loại cây này mọc gọn gàng, dễ vận chuyển và để ngăn nắp trên bàn. Sen đá được coi là loài cây tượng trưng cho sự kiên định, sắt son và tấm lòng thủy chung. Đặt cây này trên bàn đảm bảo bạn luôn có được lòng tin, sự tín nhiệm và may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Cây kim ngân

Kim ngân là loại cây được đánh giá cao về phong thủy, mang lại may mắn, giàu có cho người sở hữu. Kim ngân thích hợp với khí hậu nóng ẩm, khả năng sinh trưởng mạnh mẽ. Cây to có thể đặt ngoài trời, trước hiên nhà, cây nhỏ trồng trong chậu để đặt trên bàn. Hiện nay, loài cây có cái tên mang ý nghĩa “tiền vàng” này ngày càng được lựa chọn để trang trí nội thất ở nhiều nơi trên thế giới.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.