Có thích đến cách mấy cũng đừng đem những vật này về nhà, kẻo gặp phải hậu quả khôn lường

Nhà đẹp 09/10/2022 18:26

Trong phong thủy nếu bạn vô tình đem những món đồ không rõ nguồn gốc, hư hỏng này về có ngày rước thêm xui xẻo vào thân.

Đồ trang sức bằng đá quý cũ

Đá quý có chứa nhiều năng lượng, theo phong thủy cũng có nhiều tác dụng tốt cho người dùng. Hơn thế nữa, đá quý còn được nhiều người ưa chuộng bởi vẻ đẹp của chính bản thân nó.

Ngày nay, không chỉ phụ nữ mà cả đàn ông cũng sử dụng những món đồ trang sức bằng đá quý, hoặc làm bùa hộ mệnh, hoặc làm trang sức phong thủy để trợ vận tình duyên, tài lộc hay sự nghiệp.

Tuy nhiên, đá quý có khả năng hấp thụ sinh khí của chủ nhân, chính vì thế mà sau khi sử dụng một thời gian, món đồ trang sức bằng đá quý sẽ tích trữ cả cát khí và hung khí, mang năng lượng, tâm niệm và tai ương của người chủ.

Chính vì lẽ đó mà người ta thường chỉ mua đồ trang sức đá quý là đồ mới chứ hiếm khi mua đồ cũ vì sợ rằng sẽ mang những điều xui rủi của chủ nhân cũ sang cho mình. Hạn chế mang đồ trang sức bằng đá quý cũ vào nhà bạn nhé, trừ khi nó đã được “làm sạch”, giải trừ mọi năng lượng xấu tích tụ trong đó.

Quần áo cũ không rõ nguồn gốc

Đôi khi người ta nhặt một số quần áo đẹp ở nhiều nơi khác nhau, kể cả mua quần áo hàng thùng cũ và mang về nhà mặc. Không biết bạn có từng nghĩ những bộ quần áo không rõ nguồn gốc xuất xứ này có thể là của những người đã qua đời, nhuộm màu xui xẻo sẽ ảnh hưởng đến vận khí của con người. Và ở góc độ vệ sinh, những bộ quần áo này dễ mang mầm bệnh không rõ nguồn gốc, gây hại cho sức khỏe con người.

Đá ven đường

 

Thời xưa, những xác chết vô chủ thường được đem chôn ven đường hoặc ven sông. Vì thế, những hòn đá bạn thấy có thể đã từng được dùng để lấp mộ. Đó là lí do bạn không nên tùy tiện nhặt những hòn đá đó mang về nhà.

 

 

Mặc dù chỉ là những vật dụng nhỏ bé nhưng đôi khi chúng lại đem lại cho bạn những tai hại không đáng có. Vậy nên, bạn hãy chú ý khi mang bất kì vật gì không rõ nguồn gốc về nhà.

 

Có thích đến cách mấy cũng đừng đem những vật này về nhà, kẻo gặp phải hậu quả khôn lường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gương bị nứt

Gương vỡ hay nứt thì cũng không nên dùng nữa, kể cả chỉ bị nứt nhỏ thì theo phong thủy cũng là điều không tốt.

Đến gương nhà mình bị nứt cũng không nên giữ lại chứ đừng nói gì đến chuyện mang gương nứt vào nhà. Đây là món đồ theo phong thủy không mang vào nhà thì sẽ tốt hơn.

Xưa kia, chiếc gương được coi là vật không thể thiếu của các cô gái đến tuổi kết hôn, nó như một món bùa dùng để bảo vệ nhan sắc, tình duyên và cuộc hôn nhân của họ.

Khi chiếc gương bị nứt hay vỡ thì cũng đồng nghĩa với những thứ mà nó bảo vệ không còn được tốt đẹp như trước nữa. Chính vì thế mà người ta mách nhau là khi gương không còn được lành lặn thì phải đem gói vào khăn, tẩm thêm ít muối rồi đem vứt đi, có thế mới giữ được bình an cho mình.

Có thích đến cách mấy cũng đừng đem những vật này về nhà, kẻo gặp phải hậu quả khôn lường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiền lẻ của người khác

Khi đi đường, ai cũng từng ít nhất 1 lần nhìn thấy tiền lẻ rơi rớt. Có trường hợp làm rơi, có trường hợp là cố tình bỏ lại để giải hạn, giải xui.

Nếu ta nhặt về có nghĩa là ta chấp nhận cái xui đó thay cho họ. Tự vận cái đen đủi vào người chỉ vì vài đồng tiền lẻ là không đáng.

Ảnh của người đã mất không thân thích

 

Theo quan niệm tâm linh, mỗi tấm ảnh chứa một phần linh hồn của chủ nhân. Vì thế nếu không phải người thân, bạn không nên lưu giữ ảnh người lạ đã khuất trong nhà vì rất có thể người đó sẽ ám bạn thông qua bức ảnh.

 

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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