Chọn màu sơn cửa chính nhớ tránh 3 màu này: hút tà khí và dẫn sát khí vào nhà, không tốt cho sức khỏe, gia đạo và tiền tài

Theo các chuyên gia phong thủy, màu xanh lam, đen là những màu có thuộc tính âm, dễ chiêu dẫn thêm âm khí vào nhà, có thể khiến mọi người bệnh tật, tài lộc sẽ không vượng.

Ngoài ra, gam màu này quá u ám, gây cho người ta cảm giác u uất nặng nề. Sơn cửa bằng những màu này sẽ khiến gia chủ và cả khách khứa tới nhà đều bị ảnh hưởng không tốt tới tâm tính.

Đỏ

Thông thường, vào dịp lễ Tết, người Việt thường có thói quen sử dụng màu đỏ để trang trí cho nhà cửa; tượng trưng cho sự may mắn, tiền tài, vận khí sung túc. Tuy nhiên, nếu dùng màu đỏ để sơn cửa chính thì đây quả là một sai lầm nghiêm trọng vì màu đỏ cũng là màu tượng trưng cho máu, sự sợ hãi, cảnh báo nguy hiểm dễ khiến cho tâm lý con người trở nên hưng phấn quá độ, nóng nảy dễ sinh sự cãi nhau hoặc dính vào những việc kiện tụng, tranh chấp vì những chuyện không đâu.

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Và đặc biệt đối với những ngôi nhà xây theo hướng Tây thì cửa màu đỏ sẽ mang lại cảm giác nóng bức, khó chịu, mệt mỏi vào những thời điểm mặt trời lên đỉnh điểm.

Nhà ở là nơi mọi người cần có sự yên tĩnh, an bình, nếu cửa chính sơn màu đỏ là quá rực rỡ, nổi trội và không phù hợp. Do đó, chúng ta không nên sơn cửa màu đỏ mà chỉ nên dùng một vài món đồ trang trí như chữ thư pháp Phúc - Lộc - Thọ màu đỏ để dán lên cửa nhằm tạo cảm giác tươi vui là đủ thay vì sơn toàn bộ cánh cửa.

Màu vàng đất

Theo thuyết âm dương ngũ hành, màu vàng đất là màu của sao Ngũ hoàng. Đây là ngôi sao biểu tượng cho sát khí, hung tinh và những điều không may mắn. Nếu bị ngôi sao này chiếu mệnh là dễ gặp đại họa, điềm hung. Vì vậy, tốt nhất không nên sơn cửa chính bằng màu vàng đất.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.