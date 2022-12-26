Chọn màu sơn cửa chính nhớ tránh 3 màu này: hút tà khí và dẫn sát khí vào nhà, không tốt cho sức khỏe, gia đạo và tiền tài

Nhà đẹp 26/12/2022 19:12

Những màu sơn cửa dưới đây mang những ý nghĩa không tốt trong phong thủy, thế nên hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định bạn nhé.

Xanh lam đậm, đen

Theo các chuyên gia phong thủy, màu xanh lam, đen là những màu có thuộc tính âm, dễ chiêu dẫn thêm âm khí vào nhà, có thể khiến mọi người bệnh tật, tài lộc sẽ không vượng.

Chọn màu sơn cửa chính nhớ tránh 3 màu này: hút tà khí và dẫn sát khí vào nhà, không tốt cho sức khỏe, gia đạo và tiền tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Màu xanh lam đậm và đen là những màu lạnh tối, dễ ảnh hưởng tới tâm trạng của gia chủ.

Ngoài ra, gam màu này quá u ám, gây cho người ta cảm giác u uất nặng nề. Sơn cửa bằng những màu này sẽ khiến gia chủ và cả khách khứa tới nhà đều bị ảnh hưởng không tốt tới tâm tính.

Đỏ

Thông thường, vào dịp lễ Tết, người Việt thường có thói quen sử dụng màu đỏ để trang trí cho nhà cửa; tượng trưng cho sự may mắn, tiền tài, vận khí sung túc. Tuy nhiên, nếu dùng màu đỏ để sơn cửa chính thì đây quả là một sai lầm nghiêm trọng vì màu đỏ cũng là màu tượng trưng cho máu, sự sợ hãi, cảnh báo nguy hiểm dễ khiến cho tâm lý con người trở nên hưng phấn quá độ, nóng nảy dễ sinh sự cãi nhau hoặc dính vào những việc kiện tụng, tranh chấp vì những chuyện không đâu.

Chọn màu sơn cửa chính nhớ tránh 3 màu này: hút tà khí và dẫn sát khí vào nhà, không tốt cho sức khỏe, gia đạo và tiền tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Và đặc biệt đối với những ngôi nhà xây theo hướng Tây thì cửa màu đỏ sẽ mang lại cảm giác nóng bức, khó chịu, mệt mỏi vào những thời điểm mặt trời lên đỉnh điểm.

Nhà ở là nơi mọi người cần có sự yên tĩnh, an bình, nếu cửa chính sơn màu đỏ là quá rực rỡ, nổi trội và không phù hợp. Do đó, chúng ta không nên sơn cửa màu đỏ mà chỉ nên dùng một vài món đồ trang trí như chữ thư pháp Phúc - Lộc - Thọ màu đỏ để dán lên cửa nhằm tạo cảm giác tươi vui là đủ thay vì sơn toàn bộ cánh cửa.

Màu vàng đất

Theo thuyết âm dương ngũ hành, màu vàng đất là màu của sao Ngũ hoàng. Đây là ngôi sao biểu tượng cho sát khí, hung tinh và những điều không may mắn. Nếu bị ngôi sao này chiếu mệnh là dễ gặp đại họa, điềm hung. Vì vậy, tốt nhất không nên sơn cửa chính bằng màu vàng đất.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bố trí phòng khách tuyệt đối không được phạm phải 4 điều: gia đình không hòa thuận, tiền bạc tiêu tan còn lâu mới phất lên được

Bố trí phòng khách tuyệt đối không được phạm phải 4 điều: gia đình không hòa thuận, tiền bạc tiêu tan còn lâu mới phất lên được

Có 4 điều tuyệt đối không được phạm phải khi bố trí phòng khách của gia đình, có thể tình cảm vợ chồng sẽ bị sứt nẻ, tài lộc không tụ lại được đấy.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp màu cửa phong thủy màu cửa nên tránh

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 45 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 1 giờ 45 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 3 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 4 giờ 15 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 4 giờ 45 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 5 giờ 15 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 5 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp