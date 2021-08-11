Cây bàng đài loan - Cây bóng mát độc đáo tạo vẻ đẹp cho cảnh quan sân vườn

Nhà đẹp 11/08/2021 16:31

Cây bàng đài loan có thể trồng ở khuôn viên trường học, dọc các cung đường, khu đô thị, trồng ở biệt thự sân vườn.

Cây bàng đài loan là giống cây thân gỗ thuộc top 10 cây cảnh quan đô thị được yêu thích nhất năm 2021. Khi hoa của bàng đài loan nở cũng là dấu hiệu báo mùa hè đến, gắn liền với bao ký ức đẹp đẽ của những mùa thi và mùa chia ly. Cây bàng đài loan sở hữu vẻ đẹp thanh thoát, các tán lá đều che nắng cho biết bao thế hệ học trò. Bài viết này Cây Giống 4S sẽ cùng bạn tìm hiểu về loài cây này nhé!

Cây bàng đài loan - Cây bóng mát độc đáo tạo vẻ đẹp cho cảnh quan sân vườn - Ảnh 1

Cây bàng đài loan - Cây bóng mát độc đáo tạo vẻ đẹp cho cảnh quan sân vườn

Giới thiệu chung về cây bàng đài loan

Cây bàng đài loan có tên gọi khác là Bàng Madagascan, trong tiếng Trung Quốc còn được gọi là Tiểu Diệp Lãm Nhân.

Tên khoa học của bàng đài loan là Terminalia mantaly, tên tiếng Anh là Madagascan almond, thuộc họ Bàng Combretacea.

Cây được tìm thấy đầu tiên tại đảo Madagascan thuộc Châu Phi. bàng đài loan phân bố chủ yếu ở các nước châu Phi và du nhập vào Đài Loan (Châu Á) nên có tên gọi là bàng đài loan.

Ở Việt Nam, bàng đài loan còn có tên gọi là cây bàng lá nhỏ.

Đặc điểm chung về cây bàng đài loan

Đặc điểm hình thái cây bàng đài loan

Cây bàng đài loan thuộc giống cây thân gỗ lớn, thân thẳng đứng. Khi còn non, vỏ cây có màu xám trắng, càng về già thì chuyển sang màu nâu xám.

Chiều cao trung bình của cây bàng đài loan vào khoảng 10-15m, thân cây có đường kính khoảng độ 30-40cm, cây phân tầng trông rất bắt mắt và độc đáo.

Nếu so với bàng ta thì bàng đài loan có kích thước lá nhỏ hơn, lá cây chuyển dần từ màu xanh lục đến màu xanh thẫm từ khi con non đến lúc già. Lá có hình dạng tựa như trái xoan, lá thuôn dài, các tán lá đều và đẹp hơn Bàng ta.

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Lá bàng đài loan thuôn dài, dạng tựa trái xoan

Hoa bàng đài loan là hoa lưỡng tính, hoa mọc thành từng chùm với độ dài từ 5-10cm, hoa nhỏ li ti màu trắng xanh.

Cành của bàng đài loan thường phân tầng theo vòng cây, mỗi tầng cách nhau khoảng 1-2m, đều và rất đẹp mắt, tán cận gốc thường to hơn, càng lên cao các tán nhỏ dần đều.

Quả bàng đài loan có hình oval, khi còn non quả có màu xanh và chuyển sang màu vàng cam khi chín.

Cây bàng đài loan - Cây bóng mát độc đáo tạo vẻ đẹp cho cảnh quan sân vườn - Ảnh 3

Quả bàng đài loan hình oval, có màu xanh non

Đặc điểm sinh thái cây bàng đài loan

Cây bàng đài loan là giống cây thân gỗ có sức sống rất khỏe mạnh, không mất quá nhiều thời gian chăm sóc.

Khả năng sinh trưởng của bàng đài loan ở mức độ trung bình và khá ổn định.

Là loài cây ưa sáng, khả năng chịu nhiệt và chịu ẩm tốt.

Giá trị cây bàng đài loan mang lại

Cây bàng đài loan sở hữu hình dáng đẹp mắt, thích nghi với nhiều điều kiện thời tiết khí hậu, lá cây lại không rụng hàng loạt theo mùa, không gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị nên rất thích hợp được dùng làm cây cảnh quan đô thị.

Ứng dụng trồng làm cảnh quan đô thị

Nhờ dáng thân thẳng, phân tầng đẹp mắt nên bàng đài loan được liệt vào danh sách những cây cảnh quan được yêu thích nhất năm cùng với cây hoàng nam cây sưa đỏ.

Cây bàng đài loan có thể trồng ở khuôn viên trường học, dọc các cung đường, khu đô thị, trồng ở biệt thự sân vườn.

Cây bàng đài loan - Cây bóng mát độc đáo tạo vẻ đẹp cho cảnh quan sân vườn - Ảnh 4

Bàng đài loan được ứng dụng cao trong cảnh quan đô thị

Các tán lá đều và đẹp có khả năng tạo ra bóng mát nên thường được làm cây bóng mát, cây đường phố như cây hoàng nam và sưa đỏ.

Bên cạnh đó, bàng đài loan còn được trồng vào chậu khi còn nhỏ, người ta rất ưa chuộng thú vui này bởi có thể tạo và uốn ra nhiều dáng cây đẹp mắt.

Sử dụng điều chế thuốc

Không những gia tăng vẻ đẹp cho cảnh quan mà bàng đài loan còn được sử dụng để điều chế làm thuốc. Thành phần có trong gỗ và vỏ cây có khả năng điều trị bệnh kiết lị.

Gỗ bàng đài loan làm đồ nội thất

Vừa làm cây bóng mát, vừa được sử dụng để lấy gỗ như các cây lâm nghiệp. Gỗ bàng đài loan còn được sử dụng làm đồ nội thất bởi độ bền và độ chắc chắn cao.

Kỹ thuật trồng cây bàng đài loan đúng chuẩn

Điều kiện đất trồng

Bàng đài loan có khả năng sinh trưởng trên mọi loại đất. Tuy nhiên, nếu muốn cây phát triển tốt nhất thì nên lựa chọn đất ẩm và tơi xốp, nhiều dinh dưỡng và khả năng thoát nước tốt.

Nhân giống cây bàng đài loan

Giống đa phần cây lấy gỗ, cây lâm nghiệp khác ở Việt Nam như cây sưa đỏ, cây giáng hương, cây dầu rái, cây lim xẹt... người ta thường nhân giống bàng đài loan bằng hạt. Để gia tăng tốc độ nảy mầm của hạt, lưu ý phủ thêm rơm và tạo giàn che cho bầu đất giống.

Trồng cây giống bàng đài loan

Khi cây bàng đài loan giống cao độ chừng 20-35cm thì có thể xuất vườn ươm và đem đi trồng. Lưu ý nên tưới nước trong khoảng thời gian từ 15-30 ngày đầu để cây phát triển tốt.

Chăm sóc cây bàng đài loan cần lưu ý những gì?

Bàng đài loan là loài cây ưa sáng, vì vậy nên trồng cây ở những không gian rộng và điều kiện hấp thụ ánh sáng tốt.

giống cây trồng có khả năng chịu nhiệt và chịu ẩm tốt, đặc biệt là chuộng ở những nơi có độ ẩm cao, nên lưu ý tưới nước thường xuyên cho cây.

Bàng đài loan dễ sống nên không cần bón phân, nếu có bón thì bạn nên lưu ý bón phân NPK rải xung quanh gốc, không bón vào rễ gây chết cây.

Cắt tỉa là công đoạn không thể thiếu để cây luôn giữ được hình dáng đẹp mắt, nhất là giống cây cảnh quan.

Thường xuyên quan sát để phát hiện sâu bệnh ăn lá.

Cây Giống 4S - Địa chỉ cung cấp cây giống bàng đài loan tốt nhất Đồng Nai

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Cây bàng đài loan - Cây bóng mát độc đáo tạo vẻ đẹp cho cảnh quan sân vườn - Ảnh 5

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