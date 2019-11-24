Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hoá tại TP.HCM kỷ niệm 10 năm thành lập và ra mắt Ban chấp hành mới

Trong bài phát biểu của mình, Ông Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch HTBC trong suốt ba nhiệm kỳ (2009 - 2019) cho biết, HTBC đã xây dựng tốt mối liên hệ hợp tác với Hội doanh nhân Thanh Hóa tại quê nhà, Hội doanh nhân tại Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước để tạo thành cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Thanh Hóa trên toàn quốc, tham gia đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển “Kinh tế - Văn hóa - Xã hội” cho quê hương Thanh Hóa, Thành phố HCM nói riêng và cho Đất nước nói chung.

Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hoá Tp.Hồ Chí Minh & các Tỉnh phía Nam (gọi tắt là HTBC) trực thuộc Hội đồng hương Tỉnh Thanh Hóa tại TP.HCM ra đời năm 2009 và là Hội viên chính thức của Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (gọi tắt là Huba) từ năm 2011, là tổ chức họat động phi chính trị, phi lợi nhuận, với tôn chỉ hoạt động là “KẾT NỐI - CHIA SẺ - ĐỒNG HÀNH - PHÁT TRIỂN”, nhằm mục đích không ngừng phát triển vì lợi ích của các Hội viên, nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó chặt chẽ cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp người Thanh Hóa đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam, tạo môi trường giao lưu thân thiện trên tinh thần hợp tác và phát triển.

Bên cạnh đó, trong suốt 10 năm qua các doanh nghiệp hội viên của HTBC đã tự nguyện đóng góp, tài trợ, kêu gọi tài trợ ủng hộ cho các chương trình từ thiện xã hội, xây dựng trường học, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, trao học bổng, tài trợ cho khuyến học, khuyến tài, các chương trình hỗ trợ cho bà con vùng bị thiệt hại do thiên tai bão lũ... tại quê hương tại Thanh Hoá và một số địa phương trên toàn quốc, với tổng giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng (Riêng số tiền ủng hộ từ Quỹ của HTBC là gần 3 tỷ đồng).

Đến thời điểm hiện tại, HTBC có hơn 200 doanh nghiệp thành viên cùng hoạt động và hỗ trợ nhau trong tất cả các lĩnh vực theo đúng tôn chỉ của HTBC đã đề ra trong những ngày đầu thành lập.

Ngoài ra, HTBC còn hỗ trợ tài chính và tham gia Tổ chức các Họat động của Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP.HCM cùng các CLB thành viên như Họp đồng hương hàng năm của tỉnh và của các huyện, các CLB thành viên của Hội, phối hợp và tài trợ cho Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP.HCM tổ chức ngày Giỗ tổ Vua Lê hàng năm…

Ban chấp hành nhiệm kỳ III (2005 - 2009)

Trải qua 10 năm hình thành và phát triển, được sự quan tâm hỗ trợ và ủng hộ của các cấp Lãnh đạo TW và địa phương, của các cơ quan ban ngành, của Hiệp hội Doanh nghiệp Tp. HCM, của Hội đồng hương tỉnh Thanh Hóa tại TP.HCM, Hội doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội, các Hiệp hội doanh nghiệp bạn, các Ban ngành đoàn thể, các cơ quan Truyền thông - Báo chí … HTBC đã triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về quê hương và các địa phương trong cả nước. HTBC còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác như những chuyến đi liên tỉnh “Caravan” kết hợp thăm các doanh nghiệp Thanh Hóa tại nhiều tỉnh thành phía Nam …

Thực tế 10 năm qua HTBC đã đạt được những thành quả đáng tự hào và góp phần quan trọng để HTBC thực hiện được tôn chỉ, mục đích của mình và tiếp tục phát triển vững mạnh, Bà Lê Thị Thìn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thay mặt lãnh đạo tỉnh tuyên dương và đánh giá cao trong bài phát biểu tại đại hội.

Bà Lê Thị Thìn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thay mặt lãnh đạo tỉnh tuyên dương phát biểu tại đại hội

Nhiệm kỳ IV (2019 - 2024) HTBC hướng tới mục tiêu, đổi mới và trẻ hóa toàn diện cũng như đã đưa ra nhiều sáng kiến nhằm góp phần đưa HTBC bước sang một hành giai đoạn mới với sứ mệnh phát triển đột phá về công tác kết nối hội viên, nhằm tạo ra cầu nối giữa các doanh nghiệp với nhau, xúc tiến hợp tác đầu tư kinh doanh hiệu quả cho các doanh nghiệp hội viên.

Cần quan tâm đến việc hợp tác đầu tư hướng về quê hương, tại TP HCM cũng như các tỉnh thành trong nước và nước ngoài, Đặc biệt là duy trì và phát huy nhiều hơn nữa những hoạt động từ thiện hướng về cộng đồng xã hội, Ông Trịnh Tiến Dũng - Chủ tịch Tập Đoàn Cơ Khí Đại Dũng, Tân Chủ tịch CLB Doanh Nhân Thanh Hóa tại TP.HCM chia sẻ trong bài phát biểu ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV (2019 - 2024).

Ông Trịnh Tiến Dũng - Chủ tịch Tập Đoàn Cơ Khí Đại Dũng, Chủ tịch CLB nhiệm kỳ 4 phát biểu ra mắt Ban chấp hành

Đại hội đại biểu Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại TP.HCM đã bầu ra BCH nhiệm kỳ IV gồm chủ tịch và các phó chủ tịch chuyên trách, trong đó Ông Trịnh Tiến Dũng - Chủ tịch Tập Đoàn Cơ Khí Đại Dũng, Chủ tịch CLB nhiệm kỳ 4

Ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ IV (2019 - 2024)

Cũng trong đại hội lần này, 29 thành viên Ban chấp hành nhiệm mới đã chứng kiến lễ ký kết hợp tác các hợp đồng hợp tác như: dự án xử lý chất thải rắn tại Cụm nhà máy Khu công nghiệp An Hạ, huyện Bình Chánh, TP.HCM giữa Tập đoàn Đại Dũng và Công ty Thép Huy Hoàng Gia; Hợp đồng triển khai dự án Long Thành, Đồng Nai giữa Công ty BĐS Nhân Mười và Công ty Thép Huy Hoàng Gia; Hợp đồng hợp tác triển khai dự án giai đoạn 1 dự án Khu biệt thự kết hợp kinh tế vườn, phường Long Phước, quận 9 TP.HCM, tổng giá trị lên đến hơn 5.000 tỷ đồng.

Lễ ký kết hợp đồng hợp tác giữa các doanh nghiệp thành viên HTBC

Với thế mạnh là đơn vị đã và đang đồng hành cùng những hoạt động từ thiện hướng về cộng đồng xã hội, ngay trong buổi tiệc Gala chào mừng thành công của Đại hội, Ban tổ chức HTBC đã quyên góp được hàng tỉ đồng từ các mạnh thường quân như Công ty BĐS Nhân Mười, Công ty Sài gòn Center Real, Công ty BĐS Tiến Đạt, Công ty Minh Thành, Hồng Cơ… để ủng hộ Quỹ khuyến học, khuyến tài, Quỹ vì người nghèo.