Căn bếp đại diện cho vận may của gia đình, muốn thu hút thịnh vượng nhớ lưu ý thêm 4 điều

Bạn có thể trồng những loại rau ăn được, thảo mộc trong nhà bếp. Một số loại cây dễ trồng là húng quế, mùi tây, bạc hà, rau mùi... Bạn cũng có thể trồng các các như hành lá, tỏi hoặc cây chanh, quất.

Ngoài ra, bạn có thể trồng một số loại cây dễ sống, có tác dụng phong thủy tốt như cây lưỡi hổ, cây trầu bà vàng...

Việc trồng các loại rau, thảo mộc trong bếp không chỉ có tác dụng trang trí mà bạn còn mang đến hương thơm dịu nhẹ và có thể sử dụng những loại rau này cho việc nấu ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tranh phong thủy hợp khu vực bếp

Nếu bạn muốn kích hoạt may mắn cho khu vực bếp nhà mình thì có thể treo một số bức tranh phong thủy hợp với không gian nơi này. Bạn có thể chọn những bức tranh về bày cá chép, bức hoặc những bực tranh về các món ăn, về hoa cỏ...mang tính chất vui tươi trong sáng sẽ giúp cho không gian bếp nhà bạn vừa sinh động, tăng tính thẩm mỹ vừa may mắn hút tài lộc.

Thêm vào các yếu tố Đất

Yếu tố Đất có sự liên quan chặt chẽ với phòng bếp, đặc biệt là với lửa và dao. Bề mặt bếp tốt nhất nên được làm bằng đá granite hoặc những loại gạch có màu đất. Nếu chọn đá granite màu đen thì nên kết hợp thêm màu sắc sáng và ấm của yếu tố đất cho hệ tủ bếp.

Bạn cũng có thể sử dụng đồ gốm, thảm trải sàn… và những phụ kiện trang trí khác có màu vàng, vàng trang sức và các gam màu đất. Màu đen đại diện cho yếu tố Thủy nên không phải là màu sắc lý tưởng khi xuất hiện quá nhiều trong bếp.

Ảnh minh họa: Internet

Dọn sạch cửa tủ lạnh

Cánh cửa tủ lạnh của bạn trông đầy hỗn tạp bởi vì bạn thường xuyên dán rất nhiều giấy nhắc việc, danh sách thực đơn, số điện thoại đặt hàng và ảnh chụp gia đình lên đấy?

Thực tế, đây là không gian tuyệt vời dành cho những thứ này nhưng chúng ta rất dễ mất kiểm soát chỉ sau một vài ngày. Một nguyên tắc nhỏ là hãy lấy tất cả mọi thứ xuống, lưu trữ trong giỏ/hộp, chỉ để lại những giấy tờ mới nhất và thay thế những bức hình thường xuyên để làm mọi thứ mới mẻ và nổi bật hơn.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.