Các kiểu bàn ăn đại kỵ phong thủy khiến gia chủ nhận nhiều điều bất lợi về công danh và sự nghiệp, gia khí bất hòa

Nhà đẹp 15/12/2022 17:26

Lưu ý về phong thủy bàn ăn mà bạn cần biết để tránh mắc phải những sai lầm, 'phòng bệnh hơn chữa bệnh' tránh ngay để khỏi phải nhận đủ điều xui xẻo.

Bàn ăn có góc nhọn

Theo quan niệm phong thủy, bàn ăn có góc càng nhọn thì sát khí càng lớn. Bàn ăn có hình tam giác là loại có góc nhọn, giống như những mũi tên chĩa vào người. Do đó đây là loại bàn ăn được xếp vào nhóm đại kỵ trong phong thủy bởi nó được cho là có thể làm gia đình bất hòa, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, chọn bàn ăn hình tam giác cũng làm ảnh hưởng đến tài lộc, tiền của trong nhà.

Đối với những chiếc bàn ăn có đường viền lượn sóng tuy không phù hợp với quan niệm truyền thống nhưng vẫn có thể sử dụng được vì nó không có góc nhọn.

Bàn ăn có kiểu dáng chân phức tạp

Trông bàn ăn thiết kế kiểu cách phức tạp sẽ độc đáo và ấn tượng nhưng sẽ là nỗi vất vả cho chị em khi vệ sinh, lau chùi.

Với kiểu bàn ăn có chân được thiết kế phức tạp, người ngồi 2 đầu khó khăn để chân và đặt ghế gây nên cảm giác khó chịu.

Nhà của bạn là nơi để sống, nghỉ ngơi, nên đồ đạc phải thật sự tiện dụng. Nhà không phải là nơi trưng bày tác phẩm nghệ thuật nên chân bàn cũng không cần cầu kỳ, gây nên nỗi bất tiện.

Các kiểu bàn ăn đại kỵ phong thủy khiến gia chủ nhận nhiều điều bất lợi về công danh và sự nghiệp, gia khí bất hòa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bàn ăn bằng kính

Nhìn bàn ăn bằng kính sẽ sáng, đẹp và sang hơn các chất liệu khác. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy thì không nên chọn bằng kính vì có thể dẫn đến năng lượng xấu. Mặt bàn bằng kính trông cũng không phù hợp với không gian cần sự ấm cúng trong chỗ ăn, ngoài ra mặt bàn bằng kính dễ vỡ.

Dài quá hoặc hẹp quá

Bàn ăn nên có chiều rộng trong khoảng 80-90cm, nếu quá hẹp sẽ chật chội khi bày bát, đĩa và bất tiện cho người ngồi. Tuy nhiên, nếu bàn ăn quá rộng sẽ chiếm nhiều diện tích và làm cho nhà bạn có vẻ chật chội hơn.

Bàn ăn quá dài cũng không hợp lý, chỉ tối đa 1,8m trở lại. Nếu kích thước quá dài thì người ngồi hai đầu khó có thể vươn tay lấy đồ ăn ở giữa. Chiều dài hợp lý nhất là tối thiểu 60cm và tối đa là 1,2m.

Các kiểu bàn ăn đại kỵ phong thủy khiến gia chủ nhận nhiều điều bất lợi về công danh và sự nghiệp, gia khí bất hòa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Số lượng ghế bàn ăn không phải số chẵn

Trong phong thủy, số chẵn được chuộng hơn số lẻ. Số chẵn tạo ra sự đối xứng, cân bằng là khía cạnh quan trọng trong phong thủy. Vì vậy dù bàn ăn dùng 2 hay 10 người thì tốt nhất số lượng ghế nên là số chẵn. Sự cân bằng trong bàn ăn cũng tượng trưng cho sự cân bằng trong cuộc sống.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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