Bộ sưu tập các mẫu nhà đẹp 2 tầng 5x20m đang được ưa chuộng

Nhà đẹp 07/11/2018 15:18

Hiện nay, các mẫu nhà đẹp 2 tầng kích thước 5x20m đang được ưa chuộng và phổ biến ở các đô thị, thành phố. Mẫu thiết kế nhà phố này có kiến trúc hiện đại, trẻ trung. Không những có vẻ đẹp thẩm mỹ cao mà còn đầy tiện nghi. Hãy cùng tham khảo ngay!

Mẫu thiết kế nhà phố có kiến trúc hiện đại, trẻ trung
Mẫu thiết kế nhà phố có kiến trúc hiện đại, trẻ trung

Một ngôi nhà đẹp cần hội tụ các yếu tố: ngoại thất có tính thẩm mỹ cao, công năng nội thất đầy đủ tiện nghi thoải mái. So với các mẫu nhà ống đơn giản thông thường, thiết kế nhà diện tích 5x20m thường có kiến trúc hiện đại, trẻ trung, kết cấu hoàn hảo.

Thiết kế nhà ống 2 tầng diện tích 5×20m có tính thẩm mỹ và kết hợp màu sắc hài hòa
Thiết kế nhà ống 2 tầng diện tích 5×20m có tính thẩm mỹ và kết hợp màu sắc hài hòa

Mẫu nhà 2 tầng đẹp còn rất được rất quan tâm và ưa chuộng bởi quy mô và giá thành xây dựng hợp lí, công năng sử dụng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của các thành viên trong gia đình.

Mẫu nhà ống 2 tầng có thiết kế độc đáo, tuyệt đẹp
Mẫu nhà ống 2 tầng có thiết kế độc đáo, tuyệt đẹp

Bên cạnh đó, thiết kế nhà ống 2 tầng diện tích 5×20m có tính thẩm mỹ và kết hợp màu sắc hài hòa nên rất được đánh giá cao.

Thiết kế đảm bảo giúp cho ngôi nhà thoát khỏi sự chật hẹp, oi bức
Thiết kế đảm bảo giúp cho ngôi nhà thoát khỏi sự chật hẹp, oi bức

Thiết kế các mẫu nhà diện tích 5x20m thường chỉ có duy nhất một mặt tiền để trang trí và làm đẹp. Do đó, trong phần thiết kế cần đảm bảo sao cho ngôi nhà thoát khỏi sự chật hẹp bởi 2 bên nhà hàng xóm. Đồng thời, ngôi nhà có thể tránh được sự ngột ngạt oi bức hay thời tiết khắc nghiệt.

Mẫu nhà có vẻ đẹp thẩm mỹ cao và còn đầy tiện nghi
Mẫu nhà có vẻ đẹp thẩm mỹ cao và còn đầy tiện nghi

Thiết kế nhà ống 2 tầng 5×20 được đánh giá cao về tính thẩm mỹ và sự kết hợp màu sắc hài hòa.

Sau đây là gợi ý các mẫu thiết kế với phong cách thiết kế riêng biệt, lối kiến trúc ấn tượng.

Mẫu 1:

Mẫu nhà phố có sự hài hòa và ấn tượng cao
Mẫu nhà phố có sự hài hòa và ấn tượng cao

Đây là mẫu nhà phố có màu sơn nhà chủ đạo là màu trắng kết hợp với màu xám đen. Ngôi nhà có vẻ hài hòa đầy ấn tượng.

Mẫu 2:

Tạo hình với các đường nét cấu tạo vuông vức, lồi lõm hợp lý
Tạo hình với các đường nét cấu tạo vuông vức, lồi lõm hợp lý

Kiến trúc ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại. Tạo hình với các đường nét cấu tạo vuông vức, lồi lõm hợp lý giúp ngôi nhà có nét thẩm mỹ và khá thu hút.

Kiến trúc ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, có nét thẩm mỹ và khá thu hút
Kiến trúc ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, có nét thẩm mỹ và khá thu hút

Mẫu 3:

Phối cảnh mẫu với các chi tiết trang trí được đơn giản hóa tạo nên vẻ đẹp bắt mắt và rất sang trọng.

Phần gạch ốp trang trí ngoài mặt tiền giúp ngôi nhà thêm phần bắt mắt
Phần gạch ốp trang trí ngoài mặt tiền giúp ngôi nhà thêm phần bắt mắt

Thiết kế ngôi nhà được tạo hình khối vuông vức. Phần gạch ốp trang trí ngoài mặt tiền giúp ngôi nhà thêm phần bắt mắt.

Mẫu 4: 

Kiến trúc ngôi nhà có vẻ đẹp bắt mắt và rất sang trọng
Kiến trúc ngôi nhà có vẻ đẹp bắt mắt và rất sang trọng

Điểm nhấn của mẫu nhà này là cách bố trí các mảng màu. Tầng 2 chọn màu sơn trắng tương phản với nền gạch màu xám tro ở tầng 1.

Mẫu 5: 

Mẫu nhà 2 tầng đẹp được phối cảnh với hệ thống mái theo thiết kế dạng mái tôn, có độ dốc hợp lí giúp ngôi nhà có tính thoát nước tốt.

Hệ thống mái theo thiết kế dạng mái tôn, có độ dốc hợp lí
Hệ thống mái theo thiết kế dạng mái tôn, có độ dốc hợp lí

Bố trí mái kính, giếng trời giúp cho ngôi nhà lấy được nhiều ánh sáng và gió tự nhiên mang đến không gian sống thoáng mát và rộng rãi.

Mẫu 6:

Bố trí tiểu cảnh xanh mát đẹp tự nhiên giúp không gian nhà đẹp 2 tầng gần gũi với thiên nhiên
Bố trí tiểu cảnh xanh mát đẹp tự nhiên giúp không gian nhà đẹp 2 tầng gần gũi với thiên nhiên

Nhằm giúp không gian nhà gần gũi với thiên nhiên hơn, phần sân trước ngôi nhà được thiết kế có phần sân trước rộng và trang trí hệ thống bố trí tiểu cảnh xanh mát đẹp tự nhiên. Đây là cách giúp tạo ra không khí mát mẻ, trong lành rất thư thái và thoải mái, dễ chịu.

Mẫu 7:

Hiện nay, mẫu nhà kích thước 5x20m phong cách tân cổ điển là lựa chọn đang rất được ưa chuộng.

Mẫu nhà kích thước 5x20m phong cách tân cổ điển

Mẫu nhà kích thước 5x20m phong cách tân cổ điển

Điểm nhấn của mẫu nhà kích thước 5x20m phong cách tân cổ điển chính là trang trí hệ thống cổng, lan can ban công với các hoa văn trên chất liệu sắt. Màu sắc của ngôi nhà cũng là điểm nhấn với lớp sơn tường màu trắng sữa.

Lớp sơn tường màu trắng sữa tạo điểm nhấn cho ngôi nhà
Lớp sơn tường màu trắng sữa tạo điểm nhấn cho ngôi nhà

Hệ thống mái thái màu ghi xám được phối hợp giúp tạo nên nét riêng biệt, bắt mắt và rất hòa hợp. Phần tường đầu hồi sẽ được ốp bằng lớp gạch nhám màu xám. Hệ thống cột bề thế sang trọng, vững chãi được sơn trắng.

Hệ thống mái thái màu ghi xám tạo nên nét riêng biệt, bắt mắt và rất hòa hợp
Hệ thống mái thái tạo nên nét riêng biệt, bắt mắt và rất hòa hợp

Những mẫu thiết kế nhà phố – nhà ống 2 tầng 5x20m trên không những được tối ưu hóa về vẻ đẹp kết cấu kiến trúc mà còn giúp giải quyết triệt để vấn đề chật hẹp, bí bách của các mẫu nhà ống.

Mẫu thiết kế nhà phố được tối ưu hóa về vẻ đẹp kết cấu kiến trúc và giúp giải quyết triệt để vấn đề chật hẹp
Mẫu thiết kế nhà phố được tối ưu hóa về vẻ đẹp kết cấu kiến trúc và giúp giải quyết triệt để vấn đề chật hẹp

Gia chủ có thể tham khảo thêm bản vẽ mặt bằng nhà phố 2 tầng 5×20m sau:

Đây là mẫu nhà phố 2 tầng 5x20 có diện tích rộng rãi, vuông vức. Công năng sử dụng bên trong mẫu nhà 2 tầng này được bố trí tương đối dễ dàng.

Công năng sử dụng bên trong mẫu nhà 2 tầng này được bố trí tương đối dễ dàng
 Công năng sử dụng bên trong mẫu nhà được bố trí  tương đối dễ dàng

Bản vẽ này cho thấy được sự hợp lí, tối ưu về diện tích phù  hợp nhu cầu sử dụng cho gia đình có khoảng 3 – 4 thành viên.

Cách bố trí công năng sử dụng của ngôi nhà như sau:

Tầng trệt
Tầng trệt

Tầng 1:  phòng khách, phòng bếp, bàn ăn,phòng ngủ,  phòng vệ sinh kết hợp hệ thống tiểu cảnh.

Tầng 1
Tầng 1

Tầng 2: phòng thờ, phòng ngủ bố mẹ, phòng ngủ con, phòng vệ sinh chung.

Trên đây là các mẫu nhà đẹp 2 tầng 5x20m giúp “tô điểm” cho không gian thêm đẹp, đa dạng và góp phần làm tăng thêm sự lựa chọn mới mẻ. Những mẫu thiết kế này sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho mái ấm tương lai của gia đình. Hi vọng với những gợi ý trên, bạn sẽ có được một mẫu nhà đẹp như ý muốn.

Mẫu nhà cấp 4 đẹp 2018 giá 200 triệu đầy tiện nghi và phong cách

Mẫu nhà cấp 4 đẹp 2018 giá 200 triệu đầy tiện nghi và phong cách

Những mẫu nhà cấp 4 đẹp 2018 tầm giá 200 triệu hiện đang rất được ưa chuộng. Với những ưu điểm gồm chi phí xây dựng phải chăng, nhanh chóng, đơn giản trong thiết kế thi công và đa dạng về kiểu dáng, phong cách, đây là mẫu nhà rất phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng sử dụng.

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