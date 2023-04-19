Nhiều người cho rằng chuyển các dụng cụ làm bếp như bếp gas, bếp từ, nồi chiên, nồi cơm điện, lò nướng… ra ngoài ban công sẽ giúp gia chủ tiết kiệm được không ít không gian trong nhà. Thế nhưng trên thực tế, hành động này có thể vô tình gây ảnh hưởng đến các thành viên trong nhà.

Ngoài ra, việc đặt các dụng cụ làm bếp ra ngoài ban công cũng phá vỡ thế hài hoà, cân bằng trong phong thủy, khiến vượng khí không thể vào nhà, thậm chí có thể khiến gia chủ lâm vào tiền tài ảm đảm, khó khăn chồng chất.

Vì ban công là nơi thông gió và có ánh nắng chiếu vào, thế nên nếu bạn nấu nướng ngoài ban công thì những khí thải, khói độc hại có thể bay ngược vào phòng khách hoặc phòng ngủ. Nếu tiếp diễn trong thời gian dài, người hít phải các khói dầu này có thể khiến người già, trẻ nhỏ trong nhà mắc các bệnh về đường hô hấp.

Ảnh minh họa: Internet

Chuông gió

Rất nhiều chị em thích treo chuông gió ngoài ban công vì cho rằng việc này lãng mạn. Nhưng theo phong thủy, chuông gió chịu tác động của gió nên phát ra tiếng động, mang theo không khí lưu động, ảnh hưởng đến từ trường, có tác dụng hóa giải sát khí. Nếu treo ngoài ban công có thể bị sát khí từ bên ngoài gây động, điều này lại gây tác động không nhỏ đến phong thủy trong nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Tủ lạnh

Tủ lạnh được nhiều người coi là "bảo bối" của gia đình, bởi nó chứa được rất nhiều thực phẩm. Theo phong thủy, tủ lạnh mang ý nghĩa lưu trữ, cất giữ của cải trong ngôi nhà. Tủ lạnh chất đầy đồ ăn có nghĩa gia đình có của ăn của để, cơm áo vô lo.

Cũng vì tiết kiệm không gian trong nhà, nhiều người đặt tủ lạnh ngoài ban công, nhưng điều này không chỉ làm hại chất lượng đồ ăn trong tủ lạnh, còn tương đương với việc trong gia đình "tiền mất tật mang".

Đó là vì tủ lạnh đặt ở ban công phải tiếp xúc với nắng gió hàng ngày, khi làm việc cần tản nhiệt, ban công đón nắng vừa đủ thì sẽ tiêu tốn nhiều điện năng, ảnh hưởng đến khả năng làm mát, giảm tuổi thọ của tủ lạnh, đồ trong tủ lạnh dễ bị hư hỏng.

Hơn nữa, theo quan điểm của phong thủy thì ban công cũng là nơi thoát khí. Nếu đặt tủ lạnh ra ban công thì tài lộc và may mắn sẽ bị đẩy ra ngoài. Làm sao mà gia chủ giữ được của cải nữa.

Cây xanh quá cao

Theo phong thủy thì đặt những chậu cây xanh quá cao ngoài ban công sẽ làm ảnh hưởng đến gia vận. Những cây hoa nhỏ, bồn cây bé có tác dụng điểm xuyết, lấp chỗ trống trên ban công. Cây xanh tốt đại biểu dương khí vượng, cây khô héo không phát triển được là do gia chủ không thích hợp với việc trồng cây, nên chuyển sang loại cây khác.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.