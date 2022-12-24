6 lỗi phong thủy khi bố trí bàn thờ khiến gia chủ hao hụt nghiêm trọng về tài sản, kém đường tài lộc

Nhà đẹp 24/12/2022 19:29

Bàn thờ đặt đúng vị trí trong phong thủy cũng là cách thể hiện sự tôn trọng với tổ tiên trong gia đình, tốt nhất bạn đừng nên mắc phải những vị trí phong thủy đại kỵ dưới đây.

Không đặt bàn thờ ngược hướng nhà

Trong phong thủy khi chọn nhà người ta thường phải chọn hướng phù hợp với gia chủ. Đồng thời hướng nhà là hướng mà cả ngôi nhà hoặc căn hộ chung cư nhìn theo, hoặc là đường thẳng vuông góc kéo từ tâm nhà tới mặt tiền chứa cửa chính của ngôi nhà.

6 lỗi phong thủy khi bố trí bàn thờ khiến gia chủ hao hụt nghiêm trọng về tài sản, kém đường tài lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đặt bàn thờ ngược hướng nhà sẽ làm cho tình cảm giữa các thành viên trong gia đình hoặc con cái không hiếu thuận, tài vận và gia vận bị ảnh hưởng.

Trường hợp này, cách hóa giải duy nhất là đặt lại vị trí của bàn thờ. Người ta thường đặt hướng bàn thờ căn cứ vào mệnh của gia chủ:

- Mệnh Đông tứ trạch thì bàn thờ hướng vào một trong 4 hướng sau: Khảm, Tốn, Chấn, Ly

- Mệnh Tây tứ trạch thì bàn thờ nên hướng vào: Đoài, Càn, Cấn, Khôn

Không đặt bàn thờ sát bếp và nhà vệ sinh

 

Bếp tạo ra hỏa sát nặng, bàn thờ đặt sát bếp sẽ khiến vận thế của gia đình không ổn định hoặc giảm sút.

  

Ngoài ra, phong thủy học cũng cho rằng, nhà vệ sinh là nơi có nhiều uế khí, nơi con người trút bỏ chất bẩn, nên nếu đặt bàn thờ ở cạnh sẽ làm mất đi sự tôn nghiêm. Không những vậy, bàn thờ đặt đối diện nhà vệ sinh cũng dễ khiến sức khỏe chủ nhân gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng.

 

Bàn thờ không được đặt dưới xà ngang

 

Nếu xà ngang trên trần nhà ở ngay trên bàn thờ, sẽ sản sinh ra sát khí áp lực, khiến cho các thành viên trong gia đình đau đầu, thần kinh suy nhược, nặng thì khiến vận thế trong gia đình bị ảnh hưởng.

6 lỗi phong thủy khi bố trí bàn thờ khiến gia chủ hao hụt nghiêm trọng về tài sản, kém đường tài lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Không để đồ phía dưới gầm bàn thờ

 

Vì muốn tiết kiệm không gian nên nhiều gia đình đã để thêm đồ đạc phía bên dưới gầm bàn thờ đứng, tuy nhiên, thói quen này không hề tốt và còn ảnh hưởng xấu tới đường tài lộc của gia chủ. Về mặt thẩm mỹ, việc xếp đồ dưới bàn thờ cũng khiến không gian thờ cúng trở nên rối mắt, lộn xộn, gây mất mỹ quan và không khí trang nghiêm.

 

Thêm một điều nữa, tuyệt đối không được bày bể cá cảnh phía bên dưới bàn thờ vì điều này sẽ khiến tài sản sa sút, hao hụt nghiêm trọng.

 

Bàn thờ không được xung với cửa

Hai bên của bàn thờ không nên xung với cửa hoặc đường cái, cho dù là cửa phòng, cửa chính, cửa nhà vệ sinh hay cửa nhà bếp đều không được. Trong đó cửa nhà vệ sinh và cửa bếp là nghiêm trọng nhất, sẽ ảnh hưởng đến vận thế và sức khỏe của cả gia đình, dễ bị tiểu nhân hãm hại.

Bài vị trên bàn thờ không bày sát tường

 

Trong phong thủy bàn thờ, bàn thờ nên đặt sát bức tường phía sau để có chỗ "dựa lưng" vững chắc. Tượng Phật trên bàn thờ Phật cũng nên đặt sát tường, tuy nhiên bài vị tổ tiên thì không thể đặt như vậy, bởi nhìn từ góc độ phong thủy sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ, thậm chí là vận mệnh cả đời của con cháu.

 

Trong trường hợp này, nên tạo một khoảng trống nhỏ giữa bài vị của tổ tiên và tường.

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Hướng dẫn chăm sóc cây lưỡi hổ ra trổ hoa - không cần bỏ công nhiều nhưng vẫn nhận được thành quả xứng đáng

Hướng dẫn chăm sóc cây lưỡi hổ ra trổ hoa - không cần bỏ công nhiều nhưng vẫn nhận được thành quả xứng đáng

Cây lưỡi hổ luôn là loại cây phong thủy được nhiều gia đình ưa chuộng vì giá thành phải chăng, dễ chăm sóc thế nhưng để hăm sóc chúng nở ra hoa lại không phải dễ. Muốn lưỡi hổ nhanh chóng ra hoa bạn nhớ chú ý thêm 4 điều.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp phong thủy nhà ở vị trí bàn thờ kỵ phong thủy

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 2 giờ 23 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026