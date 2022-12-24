6 lỗi phong thủy khi bố trí bàn thờ khiến gia chủ hao hụt nghiêm trọng về tài sản, kém đường tài lộc

Trong phong thủy khi chọn nhà người ta thường phải chọn hướng phù hợp với gia chủ. Đồng thời hướng nhà là hướng mà cả ngôi nhà hoặc căn hộ chung cư nhìn theo, hoặc là đường thẳng vuông góc kéo từ tâm nhà tới mặt tiền chứa cửa chính của ngôi nhà.

Trường hợp này, cách hóa giải duy nhất là đặt lại vị trí của bàn thờ. Người ta thường đặt hướng bàn thờ căn cứ vào mệnh của gia chủ:

Nếu bạn đặt bàn thờ ngược hướng nhà sẽ làm cho tình cảm giữa các thành viên trong gia đình hoặc con cái không hiếu thuận, tài vận và gia vận bị ảnh hưởng.

- Mệnh Đông tứ trạch thì bàn thờ hướng vào một trong 4 hướng sau: Khảm, Tốn, Chấn, Ly

- Mệnh Tây tứ trạch thì bàn thờ nên hướng vào: Đoài, Càn, Cấn, Khôn

Không đặt bàn thờ sát bếp và nhà vệ sinh

Bếp tạo ra hỏa sát nặng, bàn thờ đặt sát bếp sẽ khiến vận thế của gia đình không ổn định hoặc giảm sút.

Ngoài ra, phong thủy học cũng cho rằng, nhà vệ sinh là nơi có nhiều uế khí, nơi con người trút bỏ chất bẩn, nên nếu đặt bàn thờ ở cạnh sẽ làm mất đi sự tôn nghiêm. Không những vậy, bàn thờ đặt đối diện nhà vệ sinh cũng dễ khiến sức khỏe chủ nhân gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng.

Bàn thờ không được đặt dưới xà ngang

Nếu xà ngang trên trần nhà ở ngay trên bàn thờ, sẽ sản sinh ra sát khí áp lực, khiến cho các thành viên trong gia đình đau đầu, thần kinh suy nhược, nặng thì khiến vận thế trong gia đình bị ảnh hưởng.

Ảnh minh họa: Internet

Không để đồ phía dưới gầm bàn thờ

Vì muốn tiết kiệm không gian nên nhiều gia đình đã để thêm đồ đạc phía bên dưới gầm bàn thờ đứng, tuy nhiên, thói quen này không hề tốt và còn ảnh hưởng xấu tới đường tài lộc của gia chủ. Về mặt thẩm mỹ, việc xếp đồ dưới bàn thờ cũng khiến không gian thờ cúng trở nên rối mắt, lộn xộn, gây mất mỹ quan và không khí trang nghiêm.

Thêm một điều nữa, tuyệt đối không được bày bể cá cảnh phía bên dưới bàn thờ vì điều này sẽ khiến tài sản sa sút, hao hụt nghiêm trọng.

Bàn thờ không được xung với cửa

Hai bên của bàn thờ không nên xung với cửa hoặc đường cái, cho dù là cửa phòng, cửa chính, cửa nhà vệ sinh hay cửa nhà bếp đều không được. Trong đó cửa nhà vệ sinh và cửa bếp là nghiêm trọng nhất, sẽ ảnh hưởng đến vận thế và sức khỏe của cả gia đình, dễ bị tiểu nhân hãm hại.

Bài vị trên bàn thờ không bày sát tường

Trong phong thủy bàn thờ, bàn thờ nên đặt sát bức tường phía sau để có chỗ "dựa lưng" vững chắc. Tượng Phật trên bàn thờ Phật cũng nên đặt sát tường, tuy nhiên bài vị tổ tiên thì không thể đặt như vậy, bởi nhìn từ góc độ phong thủy sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ, thậm chí là vận mệnh cả đời của con cháu.

Trong trường hợp này, nên tạo một khoảng trống nhỏ giữa bài vị của tổ tiên và tường.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.