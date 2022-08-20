6 loại cây giúp khử mùi và lọc khí nhà vệ sinh cực tốt không phải ai cũng biết

Nhà đẹp 20/08/2022 12:52

Đặt những chậu cây này vào nhà vệ sinh góp phần tạo cảm giác dễ chịu, thư thái và đồng thời còn khử mùi hôi cực tốt.

Cây bàng Sing

6 loại cây giúp khử mùi và lọc khí nhà vệ sinh cực tốt không phải ai cũng biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với những phòng tắm có không gian đủ lớn thì cây bàng Sing chính là lựa chọn không thể bỏ qua. Cây bàng Sing sống khá khỏe mạnh, ít rụng lá và không tốn quá nhiều công sức chăm sóc.

Đặc biệt, cây bàng Sing xanh tốt quanh năm, tán lá rộng, mang đến cảm giác tươi mát, dễ chịu bên trong phòng tắm. Loại cây này cũng ưa vị trí có ánh sáng. Vậy nên chọn hãy đặt chậu cây ở gần cửa sổ để cây phát triển tốt.

Cây lô hội

Cây lô hội hay còn có tên gọi khác là cây nha đam. Lô Hội có những đặc điểm của họ xương rồng. Do đó nó có khả năng sinh trưởng, phát triển trong những điều kiện khắt nghiệt như đất cằn, khí hậu khô nóng. Mặc dù cần nhiều ánh sáng nhưng lô hội dễ bị héo bởi trời nắng mạnh nên rất thích hợp đặt trong phòng tắm. Loài cây này có tác dụng lọc khí, giải phóng oxy, hút chất khí có hại. Không những thế, nó còn có tác dụng hút bụi bẩn, loại bỏ các loài vi khuẩn có trong không khí. Cây lô hội đặt trong nhà vệ sinh là giải pháp tuyệt vời để lọc khí, giảm thiểu các nguồn gây bệnh.

Cây lưỡi hổ      

Lưỡi hổ là lựa chọn tuyệt với nếu bạn muốn tìm một cây trồng khử mùi trong nhà vệ sinh. Loại cây này giúp loại bỏ những chất độc hại như Formaldehyde có trong không khí, mang lại không gian trong lành, bảo vệ sức khỏe.

Trong môi trường độ ẩm cao như nhà vệ sinh, việc khí formaldehyde thoát ra từ sơn tường gỗ, chất tẩy rửa sẽ cao hơn các nơi khác trong nhà. Nghiên cứu đã chỉ ra lưỡi hổ có thể hút được 0,938g formaldehyde trong một giờ nên rất thích hợp để làm cây trồng trong nhà vệ sinh.

Cây lưỡi hổ rất dễ chăm sóc, chịu hạn tốt, sinh trưởng bình thường trong điều kiện mát mẻ. Bạn nên đặt cây ở cạnh cửa sổ hoặc để cạnh bồn rửa mặt.

6 loại cây giúp khử mùi và lọc khí nhà vệ sinh cực tốt không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cây trầu bà

Trầu bà là loại cây ưa môi trường ẩm ướt. Vì vậy, đây là sự lựa chọn tuyệt vời để trồng bên trong nhà tắm. Đặc biệt, cây có khả năng tự hút ẩm nên chúng luôn xanh tốt mà chẳng cần phải tưới nước thường xuyên.

Lá trầu bà xanh tươi mơn mởn chắc chắn sẽ mang đến cho phòng tắm và vẻ đẹp sinh động, đầy sức sống.

6 loại cây giúp khử mùi và lọc khí nhà vệ sinh cực tốt không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cây lan hồ điệp

Lan hồ điệp có mùi thơm nhẹ, tính năng khử mùi rất cao, lọc khí và hút mùi hôi trong nhà vệ sinh cực tốt. Với vẻ đẹp kiêu sa và tính năng tuyệt vời như vậy nó xứng đáng là lựa chọn hàng đầu của mọi người.

Cây vạn niên thanh

Giống như các cây cảnh ở trên, vạn niên thanh cũng có tác dụng làm sạch không khí xua tan mùi hôi khó chịu trong nhà vệ sinh, góp phần tạo ra không gian thanh mát. Cây có thể lọc tốt các chất gây ung thư như benzen và formaldehyde.

Một điều cần lưu ý là cây vạn niên thanh không ăn được vì chứa độc tố gây hại cho con người.

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