5 loài hoa phong thủy giúp thu hút tiền tài, may mắn cho gia chủ trong dịp Tết 2023

Nhà đẹp 07/01/2023 16:29

Những ngày Tết, tô điểm cho căn nhà bằng việc bày thêm các loại hoa sẽ vô cùng tuyệt đấy! Vì ngoài việc làm bừng sáng góc nhà thì chúng còn mang lại may mắn cho bạn nữa.

Hoa phong lan

Nhắc đến phong lan người ta nghĩ ngay đến vẻ đẹp cũng như sự tinh tế, thanh khiết của nó. Loài hoa này được mệnh danh là “nữ hoàng” của các loài hoa không chỉ bởi vẻ đẹp mà còn bởi ý nghĩa tuyệt vời của nó.

Hoa phong lan tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý và mang đến nhiều may mắn, tài khí cho gia chủ. Chính vì vậy vào dịp Tết, nhiều gia chủ thường lựa chọn loài hoa này trưng bày trong phòng khách.

Hoa cúc

Hoa cúc là một trong những loài hoa nở rộ trong dịp tết Nguyên Đán. Sắc hương của nó tuy giản dị nhưng làm say lòng người, không những vậy, loại hoa này còn tươi rất lâu. Những bông cúc đại đóa vàng mang ý nghĩa về niềm vui, niềm hân hoan và những nụ cười thích hợp cho những ngày đoàn viên sắp đến.

Ngoài cắm cúc vào bình, bạn cũng có thể ngắt những bông cúc nhỏ xinh thả vào bát để trang trí nhà thêm đẹp.

Hoa đồng tiền

Hoa đồng tiền là loại hoa có màu sắc rực rỡ, tượng trưng cho tiền tài. Trong những dịp đầu năm mới, nếu trồng hoa hoặc cắm hoa đồng tiền sẽ mang đến nhiều tài lộc và tiền tài cho gia đình.

Theo phong thủy, hoa đồng tiền là một trong những loài hoa may mắn nhất, mang lại ước vọng một năm mới thịnh vượng và tài lộc. Hoa đồng tiền được quan niệm mang lại sự phú quý và tiền tài, vì vậy thích hợp cho việc làm quà tặng trong những dịp mừng lễ, Tết, thăng chức và khai trương.

5 loài hoa phong thủy giúp thu hút tiền tài, may mắn cho gia chủ trong dịp Tết 2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hoa Lay ơn

Hoa lay ơn có nhiều màu và rất rực rỡ, độ bền cao, dáng hoa đẹp. Lay-ơn mang ý nghĩa của sự hẹn hò. Hoa này còn một cái tên khác nghe rất đài các nữa là “kiếm lan”. Hoa được gọi là kiếm lan vì lá nó dài giống như lưỡi kiếm. Kiếm lan thường được tặng cho người mình thầm yêu với ngụ ý rằng mình mong được gặp mặt người yêu, may mắn.

Hoa trạng nguyên

Trạng nguyên đỏ cũng là một trong những loài hoa mang ý nghĩa cầu chúc cho năm mới. Hoa màu đỏ thắm tượng trưng cho niềm vui về sự đỗ đạt, thành đạt và vì vậy, những gia đình có “cậu tú, cô tú” thi năm nay hãy chọn mua loại hoa này để trưng trong dịp Tết.

5 loài hoa phong thủy giúp thu hút tiền tài, may mắn cho gia chủ trong dịp Tết 2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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