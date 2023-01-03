Đầu năm, sắm 4 thứ này đặt trong phòng khách tiền vào như nước, vận may "đeo bám" quanh năm

Bể cá cảnh đặt ở phía Đông Nam, gần cửa chính, hoặc lối vào khu vực kinh doanh rất tốt lành, bởi nó không chỉ là một biểu tượng phong thủy thu hút tiền bạc mà còn là sự cân bằng của 5 yếu tố cơ bản trong phong thủy: Mộc (cây trong bể cá), Kim (cấu trúc bể cá), Thủy (nước), Hỏa (màu sắc của cá như vàng, đỏ, hoặc chiếu sáng của bể).

Nước trong bể cá thể hiện cho dòng chảy của sự sống, sự sinh sôi nảy nở. Những chuyển động kiếm mồi, bơi lượn cùng bọt khí của cá làm tăng nguồn năng lượng tích cực của sự may mắn, giàu có cho gia đình.

Bức tranh có tác dụng tô điểm cho phòng khách thêm đẹp, thêm sinh động. Nhưng nếu treo một bức tranh không phù hợp sẽ mang lại nhiều phiền toái cho gia chủ.

Nhiều gia chủ thích treo tranh 12 con giáp, mình thuộc con giáp nào thì treo hình tranh con giáp đó. Tuy nhiên, điều này không hẳn tốt với một nhiều trường hợp. Ví dụ người tuổi Ngọ, Dậu, Hợi, Thìn thì không nên treo tranh theo đúng tuổi của mình mà nên treo những bức tranh có con giáp tương hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, người tuổi Ngọ nên treo tranh theo con giáp Dần, Tuất; người tuổi Thìn nên treo tranh con giáp Thân, Tý; người tuổi Dậu nên treo danh con giáp Tỵ, Sửu; người tuổi Hợi theo tranh con giáp Mão, Mùi.

Nếu gia chủ vẫn chưa thể xác định được tranh nào mới hợp tuổi mình thì nên chọn cho mình những bức tranh về hoa mẫu đơn hoặc thanh trúc (là những loại tranh trung hòa, hợp với các bản mệnh). Đồng thời, tranh này có ý nghĩa mang lại bình an, hạnh phúc, phát tài.

Cây trúc phú quý

Trong nhà quá nhiều đồ vật rồi thì cũng nên có vài một chậu xanh tươi để gần gũi với thiên nhiên, thanh lọc không khí và trúc phú quý là loài cây được “đề cử”. Bởi không chỉ có giá thành rẻ, dễ trồng, dễ chăm, mà nghe tên thôi là đã thấy đáng để mua, đại diện cho sự giàu sang, tiền vào như nước, tiền ra như giọt cà phê đấy.

Cóc thiềm thừ (có ba chân)

Cóc thiềm thừ (có ba chân) cũng là loại vật phẩm phong thủy phù hợp đặt trong phòng khách. Cóc thiềm thừ được coi là vật phẩm phong thủy bậc nhất trong phong thủy chiêu tài, vì mang biểu tượng tiền tài, may mắn. Đặc điểm của linh vật này là có 3 chân, dưới chân là rất nhiều đồng tiền cổ, trên miệng ngậm một đồng tiền vàng. Chất liệu thiết kế cóc thiềm thừ cũng rất đa dạng, có thể bằng gỗ, đồng hoặc ngọc quý.

Vị trí tốt nhất đặc vật phẩm phong thủy này là ở chỗ thấp, đúng với đường chéo đối diện với cửa chính. Chú ý, không được đặt cóc thiềm thừ ở vị trí trực diện với của chính và cửa sổ vì như vậy tức là cóc sẽ nhả hết tiền và vận may ra ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.