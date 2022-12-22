4 vị trí trong nhà 'sinh ra' để đặt cây cảnh phong thủy: gia tăng sát khí, gia chủ làm ăn phát đạt

Để duy trì năng lượng tích cực và tốt trong nhà thì bạn nên đặt cây cảnh ở những nơi bạn đánh giá cao nhất, đại diện cho bạn và hỗ trợ cho bạn tốt nhất. Bàn làm việc là một trong những vị trí vô cùng thích hợp. Đặt một chậu cây phong thủy trên bàn làm việc giúp cho công việc của bạn luôn hanh thông, sự nghiệp đi lên.

Không những vậy, một số loại cây còn có tác dụng thanh lọc không khí, hút bức xạ từ máy tính, giảm thiểu nguy cơ gây hại sức khỏe , đồng thời giải tỏa căng thẳng, xua tan mệt mỏi cho chủ nhân. Với những công năng ưu việt như vừa rồi, cây cảnh có vai trò gián tiếp hỗ trợ cho công danh sự nghiệp của chủ nhân ngày một thăng tiến và thành công.

Nhiều người thích đặt cây cảnh trong phòng ngủ nhưng điều này là hoàn toàn không nên. Vào ban đêm, cây cảnh giải phóng carbon dioxide thay vì oxi. Trong khi đó con người cần oxy để thở. Nếu đi ngủ trong một căn phòng có nhiều cây cảnh bạn sẽ khó có được giấc ngủ ngon vì thiếu oxy.

Vì vậy, đặt cây cảnh trong phòng ngủ chẳng những không tốt cho phong thủy mà còn nguy hại cho sức khỏe. Vậy nên trong phòng ngủ tốt nhất không nên đặt bất cứ loại cây nào.

Đặt ở cửa hoặc lối vào nhà

Đặt cây phong thủy ở cửa hoặc lối ra thường được hiểu là một cách thu hút tài lộc, tăng nguồn thu nhập cho các thành viên trong gia đình. Bởi cửa hoặc lối vào nhà có mối liên hệ chặt chẽ với sự nghiệp, tiền bạc của các thành viên trong gia đình.

Khi trồng cây nên lưu ý tưới nước, chăm bón đầy đủ, không được để cây bị héo úa.

Ảnh minh họa: Internet

Phòng khách

Theo quan niệm phong thủy, đặt một số loại cây cảnh trong phòng khách có thể giúp gia chủ có thêm may mắn, làm ăn phát đạt.

Bên cạnh đó, đặt một chậu cây ăn quả nhỏ ở phòng khách còn mang ý nghĩa gia tăng tình cảm vợ chồng, các thành viên trong gia đình hòa thuận, yêu thương lẫn nhau.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.