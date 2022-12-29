4 món đồ đặt dưới gầm giường chỉ có thể bị tiêu tan sự nghiệp, bệnh tật triền miên

Nhà đẹp 29/12/2022 13:11

Đặt những vật này dưới gầm giường có thể khiến cho gia chủ đau bệnh liên miên, sức khỏe không ổn định, không những thế mà tiền bạc tích góp bấy lâu cũng 'tan thành mây khói'.

Giày dép

Trong phong thuỷ, nếu đặt giày dép dưới gầm giường có thể khiến sức khoẻ của gia chủ bị ảnh hưởng. Bởi giày dép được dùng để đi lại hàng ngày, có mùi khó chịu nên có thể khiến bạn và các thành viên khác trong nhà cảm thấy khó chịu, ngủ không ngon. Đặc biệt, năng lượng xấu của giày dép bẩn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống hôn nhân của chủ nhà.

Đặc biệt, nhiều thầy phong thuỷ cho rằng nếu đặt những món đồ này dưới gầm giường phòng ngủ có thể khiến tình cảm vợ chồng xa cách, các thành viên trong nhà dễ xảy ra mâu thuẫn và có thể gặp phải những rắc rối trong công việc, tiền bạc.

Nếu xét về vấn đề sức khoẻ, giày dép đều được đi lại hàng ngày nên chứa nhiều bụi bẩn và không ít vi khuẩn, khiến gia đình có thể gặp ảnh hưởng xấu.

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Ảnh minh họa: Internet

Mảnh vỡ, đồ cũ

Đồ vật cũ, đã hỏng thì không nên giữ trong nhà, đặc biệt là không cất chúng dưới gầm giường.

Theo quan niệm phong thủy, để những vật như vậy ở dưới gầm giường sẽ làm chuyện tình cảm gặp rắc rối, tiền bạc bị rò rỉ, tiểu nhân quấy phá, vợ chồng ngày một xa cách, các thành viên trong gia đình xảy ra bất hòa, mâu thuẫn. Chưa kể những đồ vật cũ thường chứa nhiều bụi bẩn, không tốt cho sức khỏe con người.

Đồ sắt

Ngoài đồ sắt, các loại đồ đạc kim loại cũng rất dễ sinh ra tà khí, nếu để tà khí quá nặng thì từ trường không tốt. Dưới gầm giường có tồn đọng những đồ vật bằng sắt, năng lượng của bộ đồ tản nhiệt sẽ dễ dàng nhập và phá hủy các giấc mơ, gây mất ngủ, tinh thần sa sút và không thể tập trung, điều này sẽ làm tổn hại đến sức khỏe của bạn.

Đồ bẩn

Tuyệt đối không đặt những vật dụng chứa đồ bẩn như thùng rác dưới gầm giường vì chúng có mùi khó chịu, có thể chứa vi khuẩn, nấm mốc ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Thay vào đó, gia chủ nên chọn các loại thùng rác có nắp đậy, đặt ở một góc tường gần giường, sáng ngủ dậy nên đổ rác đi luôn để không làm ảnh hưởng đến trường khí tốt lành của ngôi nhà.

4 món đồ đặt dưới gầm giường chỉ có thể bị tiêu tan sự nghiệp, bệnh tật triền miên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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