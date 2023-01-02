4 lỗi phong thủy trong nhà vô tình khiến tiền tài không cánh mà bay, sớm muộn gia đình cũng lục đục

Tuyệt đối tránh những ngôi nhà nằm ở ngã ba đường, trong đó có một đường đâm thẳng vào nhà tạo nên mũi tên độc. Trong phong thủy, nếu nhà ở hướng Đông mà gặp tình trạng này thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến các mối quan hệ gia đình, nghiêm trọng hơn là gây hại cho con trai lớn. Còn nếu nhà ở hướng Tây, Tây Nam thì mọi người trong nhà sẽ gặp tai nạn, đặc biệt là những người phụ nữ.

Cách hóa giải: Nếu đã lỡ mua nhà tại ngã ba đường thì phải hóa giải bằng cách treo gương bát quái lồi trước cửa nhà.

Cây to trước nhà nếu ở phía Thanh long (bên trái - hướng từ nhà nhìn ra) thì mang lại vận may nhưng nếu ở bên phía Bạch hổ (bên phải) là xấu.

Cây trước nhà tạo hung sát, ảnh hưởng tới sức khỏe gia chủ. Nếu cây quá gần và nằm chính giữa cửa nhà thì nên chặt bỏ ngay.

Trước nhà của bạn cũng không nên có vũng nước đọng dơ bẩn, hoặc bể cá lâu ngày không sục rửa vì sẽ tạo tử thủy, khiến gia chủ thiếu sức sống, gây cảm giác tù túng, bức bối trong người làm cho người đàn ông trong gia đình không muốn ở nhà. Vũng nước cũng là nơi tập trung muỗi, vi khuẩn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình.

Để vòi nước rò rỉ suốt ngày



Các chuyên gia phong thủy cho rằng, rò rỉ nước đồng nghĩa với việc tài chính thất thoát, có dấu hiệu cạn kiệt tiền của. Chính vì vậy, khi thấy vòi nước có dấu hiệu bị rỉ, gia chủ nên nhanh chóng sửa chữa.

Về mặt khoa học, nước rò rỉ làm không khí bị ẩm ướt, khiến nhà không được khô ráo, ảnh hưởng đến sức khỏe. Khi sức khỏe không tốt cũng làm ảnh hưởng lớn đến thu nhập.

Ảnh minh họa: Internet

Đặt gương chiếu vào giường

Bài trí gương soi đối diện hoặc thẳng vào giường ngủ của chủ nhân sẽ dẫn đến bất hòa hoặc ức chế tâm lý giữa 2 vợ chồng.

Bạn và bạn đời của mình cũng có thể giật mình khi nhìn thấy hình ảnh mình trong gương hoặc luôn trong cảm giác bị soi mói, theo dõi. Ngoài ra, nếu có ánh sáng chiếu vào gương sẽ gây khó chịu, không đảm bảo chất lượng giấc ngủ, về lâu dài điều này không có lợi cho sức khỏe và tinh thần.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.