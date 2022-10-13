4 loại cây "ăn tiền thiên hạ": một khi nở hoa là gia chủ có điềm lành, báo hiệu vận may sắp đến, phúc khí ngập nhà

Bạn đã từng thấy cây lô hội ra hoa chưa? Tôi tin rằng sẽ không nhiều người nhìn thấy loài hoa của cây cảnh này. Nhưng trên thực tế cũng có không ít người trồng cây lô hội ra hoa.

Thực ra, muốn lô hội nở hoa thì rất đơn giản. Trước hết, bạn phải biết rằng không phải lô hội nào cũng nở được. Khi mua lô hội, bạn phải tìm hiểu kỹ để biết đó có phải cây cảnh ra hoa được không.

Cây lô hội nở hoa là báo hiệu về điềm lành sắp đến, nhiều người cho rằng hoa của lô hội là báo trước sự thay đổi tốt đẹp. Hoa của cây lô hội mọc ở đầu lá, màu hoa rất tươi, lúc đầu còn non thì có màu xanh lục, sau đó sẽ nở thành những bông hoa và từ từ đỏ đậm dần lên.

Ảnh minh họa: Internet

Măng tây

Cây cảnh măng tây là một loài cây lá cảnh rất tao nhã, lá cây đẹp, hình dáng bắt mắt. Chỉ cần bạn chú ý chăm sóc một chút là cây cảnh này sẽ phát triển rất tốt, cho tán lá xanh mát mắt.

Nhưng kiến thức về cây cảnh này thì ít người biết. Thực chất, cây măng tây có thể leo thành giàn và có thể nở hoa li ti nhìn khá tao nhã, đẹp mắt, cảm giác giống như những ngôi sao trắng trên nền lá xanh non.

Tuy nhiên, để nhìn thấy cây cảnh măng tây trồng trong chậu ra hoa lại là một việc vô cùng hiếm hoi. Do đó, nhìn thấy hoa măng tây nở có thể bạn sắp đón niềm vui đó.

Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ hay còn được gọi là cây lưỡi cọp và hổ vĩ, có thân dạng dẹt, mọng nước, khi mọc vươn thẳng dài lên cao. Đây là một loại cây dễ trồng và chăm sóc vì thế gia chủ thường trồng trước cửa nhà để làm hàng rào, với mong muốn xua đuổi tà ma, xui xẻo vào nhà. Ngoài ra, viền lá có màu vàng, bên trong xanh mướt thu hút tiền tài nên được dân văn phòng rất ưa chuộng.

Cây lưỡi hổ rất hiếm ra hoa, vì vậy theo phong thủy khi cây ra hoa, đặc biệt vào dịp đầu năm thì năm đó gia chủ sẽ phát tài, công việc sự nghiệp thuận lợi, gia đình bình an, hạnh phúc. Hoa lưỡi hổ nở tầm về chiều, có cánh hoa dài, mảnh, cuộn lại thành vòng rất đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Cành vàng lá ngọc

Cây cảnh cành vàng lá ngọc là cây cho lá xanh như những miếng ngọc bích. Đồng thời, cây cũng có tên gọi cho ý nghĩa phong thủy "tiền tài" nên nhiều người ưa thích trồng trong nhà.

Vì nó là cây cảnh ngắm lá, có thể uốn thành dáng bon sai nên mọi người chỉ ngắm lá mà ít quan tâm đến việc cây cảnh này có nở hoa hay không.

Thực tế thì cây cảnh cành vàng lá ngọc sẽ nở hoa. Hoa của chúng có màu trắng, không có gì nổi bật nên cũng không được chú ý.

Tuy nhiên, cây cảnh này hiếm khi nở hoa, thậm chí trồng trong nhà vài thập kỷ cũng không ra hoa. Do đó, hoa của cây cảnh cành vàng lá ngọc được coi là điềm lành. Nếu trong nhà có cây cảnh này nở hoa gia chủ sẽ đón phúc khí, may mắn.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.