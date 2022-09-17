3 vị trí thu hút tài lộc trong nhà, gia chủ tuyệt đối phải luôn giữ sạch sẽ ngăn nắp

Nhà đẹp 17/09/2022 19:37

Đây được xem là những vị trí vô cùng quan trọng trong phong thủy nhà ở, vì thế gia chú phải đặc biệt cẩn thận trong khâu vệ sinh.

Bàn thờ

Bàn thờ là nơi linh thiêng, thể hiện lòng thành kính của con cháu đối với tổ tiên, thần linh. Vì vậy, bàn thờ càng sạch sẽ, gọn gàng thì gia chủ càng được cấp trên phù hộ, từ đó gặp nhiều may mắn, tài lộc.

Ngược lại, nếu bàn thờ không sạch sẽ, bày trí bừa bãi là điều bất kính với bề trên, có thể khiến người nhà gặp vận đen từ danh vọng đến tiền tài, vợ chồng cãi vã, bất hòa. . Vì vậy, gia chủ nên lau dọn bàn thờ thường xuyên. Lưu ý, những người dọn dẹp bàn thờ tổ tiên tốt nhất là người trong nhà, người không bị thương, phụ nữ không đang trong chu kỳ kinh nguyệt.

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Ảnh minh họa: Internet

Lối vào

Lối vào của một căn nhà, hay còn gọi là Minh Đường là vị trí vô cùng quan trọng trong phong thủy. Đây là không gian kết nối cửa chính và căn nhà, cũng là nơi cần được giữ gìn gọn gàng, sạch sẽ.

Lối vào là nơi đón Quý nhân, là những người có thể giúp đỡ bạn trong công việc, cuộc sống. Có thể nói, vị trí này trong căn nhà ảnh hưởng lớn tới tài lộc của gia đình.

Trong phong thủy nhà ở quan niệm rằng vận may chủ yếu đến từ ngoài cửa. Khi lối vào không gọn gàng, sẽ cản trở tài lộc vào trong gia đình bạn.

Tuy vậy, nhiều gia đình vì tiện dụng nên để rác ngay ngoài cửa để dễ dọn dẹp. Cũng không ít gia đình để rất nhiều giày dép không gọn gàng ở lối vào. Điều này là một sai lầm trong bài trí nhà ở và có thể làm giảm may mắn của các bạn.

Phòng ngủ

Nhiều người có thói quen vứt đồ đạc xuống dưới gầm giường để tiết kiệm diện tích, hoặc quét phòng ngủ nhưng tuyệt nhiên không động chổi lau dưới gầm giường.

Tuy nhiên, theo chuyên gia phong thủy Santiago, sự hỗn loạn dưới giường, tủ hay bàn đầu giường là điều tối kỵ, gây nên năng lượng xấu và cảm giác tù túng, bế tắc, gia chủ không thể phất lên được.

Do đó, bạn cần phải thường xuyên lau chùi, dọn dẹp dưới gầm giường, tủ đầu giường. Nếu muốn tận dụng dưới gầm giường làm nơi trữ đồ, bạn cũng cần sắp xếp đồ đạc gọn gàng, tránh để lộn xộn.

3 vị trí thu hút tài lộc trong nhà, gia chủ tuyệt đối phải luôn giữ sạch sẽ ngăn nắp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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