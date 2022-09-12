3 thứ này bỗng "đứng yên" kéo theo việc tài lộc bị chặn đứng, gia chủ khó lòng mà phát tài

Nhà đẹp 12/09/2022 14:48

Những thứ này trong nhà tự dưng đứng yên, đừng xem nhẹ việc này vì có thể bạn sẽ sa sút tiền bạc đấy !

Cá nuôi trong nhà bị chết

Nuôi cá là sở thích của nhiều người, không chỉ giúp tinh thần thoải mái, môi trường sống của gia đình thêm rực rỡ và sinh động mà còn mang ý nghĩa phong thủy. Nếu chọn loại cá theo tuổi của gia chủ, đặt bể cá đúng hướng thì nó sẽ có tác dụng hút tài lộc, mang lại nhiều vận may cho gia chủ.

Nếu trong nhà nuôi cả đàn cá, nhưng chỉ có 1-2 con bị chết thì sẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu cả đàn cá bị chết thì đây là điềm báo vận khí trong nhà của bạn không tốt, thậm chí có thể bạn sắp đổ bệnh hoặc phá sản.

Đồng hồ ngừng chạy

Đồng hồ không chỉ là vật để con người xác định thời gian mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong phong thủy. Kim đồng hồ quay liên tục được cho là có tác dụng hóa giải sát khí, khắc chế các luồng khí xấu trong nhà. Ngoài ra, nó còn có tác dụng kích hoạt nguồn năng lượng tích cực, thu hút vận may, thúc đẩy tài vận.

3 thứ này bỗng 'đứng yên' kéo theo việc tài lộc bị chặn đứng, gia chủ khó lòng mà phát tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đồng hồ hoạt động bình thường nghĩa là mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, vận trình thuận lợi. Ngược lại, đồng hồ ngừng chạy luôn được coi là điểm báo xui xẻo, tài lộc khó lòng thăng tiến, cuộc sống vất vả, trắc trở.

Theo một số người, đồng hồ dừng chạy còn mang ý nghĩa của sự mất mát, trong nhà dễ có người ốm đau, bệnh tật.

Vòi nước bị tắc không chảy

Từ xa xưa ông cha ta luôn coi trọng nguồn nước trong nhà. Bởi nguồn nước tượng trưng cho tài lộc, vận khí. Khi nguồn nước trong nhà bị tắc, hoặc nằm bất động thì điều này chứng tỏ điềm xui, tiền bạc sẽ khó chảy vào nhà bạn.

Chính vì vậy, khi vòi nước trong nhà bạn bị hỏng, hoặc bị tắc bạn cần phải tìm cách sửa chữa để chúng hoạt động nhịp nhàng trơn tru. Điều này vừa tốt cho sinh hoạt trong gia đình bạn, vừa tốt cho phong thủy. Nó giúp cho cuộc sống của bạn được thuận lợi, tiền bạc vơi lại đầy không lo túng thiếu.

3 thứ này bỗng 'đứng yên' kéo theo việc tài lộc bị chặn đứng, gia chủ khó lòng mà phát tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 * Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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