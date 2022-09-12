Nhà tăng gấp đôi may mắn, hút nhiều tài lộc nhờ bày trí những vật này trước cửa nhà

4 vật phẩm mang đến may mắn cho gia đình nếu đặt chúng ở trước cửa nhà.

Đồ trang trí màu đỏ

Bạn nên đặt những vật trang trí màu đỏ, biểu tượng của tài lộc, hạnh phúc đối diện cửa ra vào. Để khi mở cửa ra, bạn cũng khi khách vào nhà có thể nhìn thấy biểu tượng của hạnh phúc và cảm thấy vui vẻ, ấm áp.

Cây xanh

Cây xanh mang tới rất nhiều lợi ích cho cuộc sống của chúng ta. Cây xanh là biểu tượng của sự cát tường, như ý và còn tạo ra không gian sống lành mạnh.

Một số loại cây phù hợp đặt trước cửa nhà là lưỡi hổ, ngọc bích, mẫu đơn, kim ngân, trầu bà,… Chúng giúp chiêu tài cầu lộc, tăng sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, giúp gia chủ thăng tiến trong công danh, sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Đặt thảm trước hiên

Để căn nhà luôn sạch sẽ, gọn gàng, nhiều người đã đặt một tấm thảm trước hiên để lau bụi bẩn trên giày dép. Nhưng chỉ lau đế giày thôi thì chưa đủ, vì cửa ra vào là mặt tiền của cả ngôi nhà, một khi đã lau thì phải giữ sạch sẽ càng tốt, Thần Tài sẽ thường xuyên ghé thăm. Vì vậy, phải đảm bảo thảm trước cửa sạch sẽ, gọn gàng, giặt giũ thường xuyên, thay thường xuyên là cách tối kỵ, để tổng thể ngôi nhà trông cao ráo, bề thế.

Ảnh minh họa: Internet

Đài phun nước

Trong phong thủy, nước đại diện cho sự giàu có, tài lộc. Nước có sự uyển chuyển, đại diện cho khả năng thích nghi của con người với mọi điều kiện sống, làm dịu mọi căng thẳng mối quan hệ gia đình, công việc.

Bạn nên đặt một đài phun nước, tiểu cảnh nhỏ, có nước như hòn non bộ, hồ thủy sinh ở gần cửa nhà mình để tiền tài luôn dồi dào, công việc thuận buồm xuôi gió.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nha-tang-gap-doi-may-man-hut-nhieu-tai-loc-nho-bay-tri-nhung-vat-nay-truoc-cua-nha-501629.html