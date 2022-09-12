Một số kiểu nhà vì diện tích nhà rộng nên sẽ được chia thành nhiều khu để thiết kế đẹp và sinh hoạt thoải mái.

Do đó, việc chuyển đổi phải được thực hiện thông qua một số lối đi. Trên thực tế, điều này là khá tồi tệ. Nếu có quá nhiều lối đi thì vận khí sẽ đi vào rồi lại đi ra, không tốt cho phong thủy.

Phong thủy trong nhà rất kỵ treo nhiều gương, bởi gương chính là câu nói giữa âm và dương. Việc bạn treo nhiều gương trong nhà sẽ khiến cho tài lộc trong nhà bị hao tổn, vừa khiến tài chính gia đình dần bị cạn kiệt, tình duyên cũng dễ mâu thuẫn khi có người thứ ba chen vào.

Chính vì vậy, nếu trong nhà có gương bị nứt vỡ, nên vứt bỏ mua cái mới để giúp vận khí tăng tiến, dễ phát tài giàu có.

Ảnh minh họa: Internet

Tích trữ quá nhiều nước

Người xưa có câu “nhất thủy nhì hỏa”, cho thấy tầm quan trọng của nước trong cuộc sống của con người. Trong phong thủy, nước tượng trưng cho của cải, tài lộc.

Chính vì vậy, nhiều người tin rằng trong nhà càng có nhiều nước thì của cải càng thịnh vượng, một khi trong nhà hết nước cũng đồng nghĩa với việc tài lộc sẽ ngừng.

Do đó, nhiều người sẽ đặt nhiều bể nước, lắp nhiều vòi nước và thậm chí là tích trữ nước trong các chai lớn để khắp ngõ ngách trong nhà. Thế nhưng, đây là một quan niệm sai lầm.

Theo quan niệm phong thủy, tích trữ quá nhiều nước sẽ khiến tiền tài ứ đọng, không được sinh sổi, nảy nở.

Bên cạnh đó, nếu nhiều vòi nước nhưng vòi nước lại bị rò rỉ thì gia chủ sẽ thường xuyên bị hao tài tốn của, thất thoát tiền bạc.

Nhà có quá nhiều cửa sổ

Nhiều người cẩn thận sẽ thấy rằng trong nhiều tòa nhà cổ xưa, bao gồm cả những tòa nhà cũ của đại gia có một đặc điểm là cửa sổ luôn nhỏ và một cửa sổ lớn sẽ không bao giờ được mở.

Ảnh minh họa: Internet

Tại sao vậy?

Lẽ nào điều kiện xây dựng lúc đó không được tốt hoặc gia chủ "sợ ánh sáng, gió máy"? Chắc chắn không phải như vậy!

Điều này cũng liên quan đến phong thủy. Cửa sổ là nơi thoát khí và đón khí, đồng thời cũng là nơi đặc biệt liên quan đến tài lộc. Nếu cửa sổ lớn hoặc có quá nhiều cửa sổ những tà khí không nên rước vào nhà sẽ theo vào và có tác dụng phá tài rất lớn. Vì thế, bạn đừng nên tham lam thêm cửa sổ thông gió để cho mát mẻ nha!

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.