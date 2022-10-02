3 đồ vật đại kỵ mà thầy phong thủy khuyên rằng không nên CHO MƯỢN vì ảnh hưởng đến tài lộc và vận khí của gia chủ

Cái nôi là vật gắn liền với một đứa trẻ từ khi sinh ra. Người xưa quan niệm rằng em bé nằm trong nôi là một điềm lành. Vì vậy, nếu cha mẹ cho người khác mượn nôi nghĩa là trao đi phúc lành của gia đình, làm giảm vượng khí.

Một lý do khác làm nảy sinh quan niệm tránh cho mượn nôi là do sau một thời gian sử dụng, chiếc nôi có thể bị xuống cấp. Trong khi đó, trẻ nhỏ lại là đối tượng cần được nâng niu, chăm sóc kỹ. Vì vậy, người ta hạn chế cho mượn nôi để tránh sự cố không đáng có xảy ra.

Từ xa xưa, người ta đã rất coi trọng ngọn lửa. Lửa được xem là cội nguồn của gia đình. Theo quan niệm truyền thống, người ta sẽ kiêng cho mượn lửa vào những dịp đầu xuân năm mới. Việc cho mượn lửa được cho là sẽ làm ảnh hưởng đến tài lộc của gia đình.

Ngoài ra, theo quan niệm phong thủy, lửa là một yếu tố thuộc ngũ hành. Ngọn lửa đóng vai trò quan trọng trong phong thủy của gia đình. Nó tượng trưng cho vận khí của căn nhà. Vì vậy, để không làm ảnh hưởng đến vận khí, gia chủ nên tránh cho mượn bật lửa, diêm, bếp...

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Không cho mượn đồng hồ

Đồng hồ là vật dụng quen thuộc cần thiết trong cuộc sống của mỗi người. Tuy nhiên nhiều người vẫn chưa biết hết được ý nghĩa quan trọng của những chiếc đồng hồ nên dễ dàng cho người khác mượn.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy cho biết, đồng hồ là biểu tượng của Thái Cực, vì các kim trên đồng hồ luôn quay 360 độ suốt ngày đêm.

Vì vậy, khi bạn đeo đồng hồ trên tay, đồng nghĩa với việc bạn mang theo cả một Thái Cực, điều này mang hàm nghĩa bạn nắm trong tay tài vượng phát lộc, thời vận hanh thông.

Vì thế, nếu cho người khác mượn đồng hồ sẽ khiến cho con đường vận mệnh của bạn bị cản trở, công việc khó lòng hanh thông.

Bên cạnh đó, đồng hồ luôn nhích từng chút về phía trước, biểu trưng thời gian luôn chảy trôi. Việc bạn cho mượn đồng hồ theo quan niệm phong thủy cũng không khác gì việc cho người khác mượn thời gian của chính mình.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.