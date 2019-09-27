Cư dân Chung cư Lexington Residence 4 năm ròng dài cổ chờ sổ hồng

Bức xúc trước tình trạng bỏ ra 3-5 tỷ đồng mua căn hộ chung cư Lexington Residence (quận 2, TP.HCM), nhưng “không có tấm giấy lận lưng”, ngày 26/9, nhiều hộ dân treo băng rôn trên ban công chung cư, yêu cầu Công ty Cổ phần bất động sản Nova Lexington (Nova Lexington) thực hiện việc cấp sổ hồng.

Chia sẻ với PV Phụ nữ-Sức khỏe, chị Thái Thị Vân Anh (cư dân Lexington Residence) cho biết, các hộ dân sống trong chung cư này đang khởi kiện chủ đầu tư (CĐT) Nova Lexington, yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp giấy chủ quyền cho người sở hữu căn hộ.

Trước đó không lâu, tại triển lãm Novaland Expo (quận 2, TP.HCM), rất đông cư dân Lexington Residence đã đến nơi diễn ra sự kiện căng băng rôn đòi Nova Lexington thực hiện nghĩa vụ với người mua căn hộ.

Cư dân Lexington Residence tố Nova Lexington thất hứa, căng băng rôn đòi sổ hồng - Ảnh: NVCC

Chia sẻ với báo chí anh Vũ Thế Pháp (cư dân Lexington Residence) cho biết: "Tôi mua từ năm 2014, nhận nhà năm 2016. Bây giờ đến năm 2019, tức là cũng gần 4 năm rồi mà chưa được cấp sổ hồng. Tất cả cư dân đều đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ đối với Novaland, đóng 99% giá trị căn hộ để nhận nhà ở nhưng về mặt pháp lý, căn nhà vẫn chưa phải là nhà của chúng tôi. Họ hứa rất nhiều. Mỗi lần làm việc là họ hứa 6 tháng sau, rồi 3 tháng sau. Thế nhưng hứa từ 2016 đến giờ vẫn chưa có. Bây giờ thì họ chẳng dám hứa luôn".

Bà Nguyễn Thị Lai, cư dân tại Lexington Residence bức xúc: "Chúng tôi rất lo ngại, chẳng biết là có được cấp sổ hồng hay không. Đại diện chủ đầu tư có xuống gặp cư dân, nhưng vẫn trả lời chung chung như nhiều lần trước, không có gì mới mẻ cả".

Theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều cư dân từng gửi đơn cầu cứu đến Hội đồng Nhân dân quận 2 và Ủy ban Nhân dân quận 2 (TP.HCM) về việc chủ đầu tư chậm cấp giấy chứng nhận sở hữu căn hộ (sổ hồng) cho các chủ sở hữu căn hộ tại Chung cư Lexington Residence.



Cư dân Chung cư Lexington Residence từng gửi đơn cầu cứu về việc mua nhà đã 4 năm mà vẫn chưa có sổ hồng - Ảnh: Hà Hà

Nội dung đơn nêu, cư dân Lexington Residence được Nova Lexington bàn giao căn hộ từ tháng 12/2015. Các chủ căn hộ đã thanh toán đầy đủ 99% giá trị căn hộ, đồng thời cung cấp toàn bộ hồ sơ giấy tờ cần thiết cho CĐT để làm thủ tục với cơ quan nhà nước cấp sổ hồng cho cư dân.

Thế nhưng, đến nay đã gần 4 năm, CĐT vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ này khiến các hộ dân vô cùng bức xúc. Các cá nhân và ban quản lý chung cư đã nhiều lần làm việc với Novaland bằng nhiều hình thức như gửi thư, đối thoại, trao đổi trực tiếp, nhưng chỉ nhận được những lời hứa.

Phản ánh đến Phụ nữ-Sức khỏe, nhiều cư dân Lexington Residence cho biết, việc chậm trễ cấp sổ hồng đã gây cho họ rất nhiều thiệt hại.

Theo tìm hiểu, không ít người dân phải dành dụm nhiều năm hoặc bán tất cả tài sản ở nơi khác để mua căn hộ tại Lexington Residence. Tuy nhiên, do không có sổ hồng nên cư dân không thể dùng căn hộ của mình để thế chấp ngân hàng vay vốn làm ăn.

“Tôi cần tiền xoay xở nhưng do không có giấy tờ thế chấp nên không vay được từ ngân hàng, buộc phải vay từ các nguồn khác với mức lãi suất cao”, một cư dân phản ánh.